به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «مهدی کلانتری» دبیر مجمع ایران‌نوشت، در آیین افتتاحیه دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران‌نوشت که روز دوشنبه در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، ضمن خیرمقدم به خانواده‌های معظم شهدای میناب و اصحاب رسانه، اظهار کرد: امسال دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران‌نوشت برگزار می‌شود و همزمان در ۱۰ استان دیگر نیز نمایشگاه برپا شده است.



برگزاری همزمان نمایشگاه ایران‌نوشت در ۱۱ استان



وی افزود: یکی از سیاست‌های مجمع ایران‌نوشت از ابتدا، توسعه عدالت در توزیع و برگزاری نمایشگاه‌ها بوده است تا این رویداد تنها محدود به تهران نباشد و بتواند استان‌های مختلف کشور را نیز پوشش دهد. امسال در مجموع، تهران و ۱۰ استان دیگر به صورت همزمان میزبان نمایشگاه ایران‌نوشت هستند.

کلانتری ادامه داد: نمایشگاه امسال در تهران در فضایی به وسعت ۶ هزار مترمربع برگزار شده و بیش از ۲۰۰ تولیدکننده ایرانی در آن حضور دارند و محصولات خود را عرضه می‌کنند.

دبیر مجمع ایران‌نوشت تأکید کرد: تمام غرفه‌داران این نمایشگاه تولیدکنندگان ایرانی هستند و هیچ واسطه‌ای در این میان وجود ندارد؛ به این معنا که تولیدکنندگان محصولات خود را به صورت مستقیم در نمایشگاه عرضه می‌کنند.



بیش از ۶۰ درصد محصولات لوازم‌التحریر ایرانی شده است



وی با اشاره به روند فعالیت مجمع ایران‌نوشت از سال ۱۳۹۱ گفت: از همان سال برنامه‌ریزی برای ایرانی‌سازی جریان نوشت‌افزار، ابزار و محصولات مورد نیاز دانش‌آموزان آغاز شد و تولیدکنندگان به تدریج وارد این عرصه شدند.

کلانتری تصریح کرد: در سال‌های ابتدایی، شاید کمتر از ۲۰ درصد محصولات موجود در بازار ایرانی بود، اما امروز با افتخار می‌توان گفت بیش از ۶۰ درصد محصولات، ایرانی شده است.

وی افزود: تولیدکنندگان نیز ترغیب شدند محصولاتی را که پیش از این وارداتی بود، در داخل کشور تولید کنند و بازار محصولات مورد نیاز و مایحتاج اصلی خانواده‌ها را پوشش دهند.



خودکفایی در تولید دفتر، کیف، جامدادی و نوشت‌افزار



دبیر مجمع ایران‌نوشت با بیان اینکه در بخش قابل توجهی از محصولات به خودکفایی رسیده‌ایم، اظهار کرد: محصولاتی مانند دفتر، کیف، جامدادی، خودکار و مداد امروز به طور کامل در داخل کشور تولید می‌شوند و حتی قابلیت صادراتی دارند و برخی از آنها نیز صادر می‌شوند.

وی ادامه داد: در برخی محصولات، سهم تولید داخلی به حدود ۸۰ درصد رسیده است. در بخش محصولات فانتزی که نیاز عمومی و متوسط بازار را تأمین می‌کنند نیز بیش از ۶۰ درصد محصولات ایرانی هستند.



کیفیت و قیمت محصولات ایرانی مورد استقبال مردم قرار گرفته است



کلانتری با اشاره به نقش حمایت مردم در توسعه تولید داخلی گفت: این اتفاق با حمایت مردم شکل گرفته است. روزی بود که بسیاری از مردم علاقه‌ای به خرید کالای ایرانی نداشتند یا تصور می‌کردند محصولات ایرانی کیفیت مناسبی ندارند، اما امروز محصولات ایرانی به سطحی از کیفیت و قیمت رسیده‌اند که مردم می‌توانند با افتخار آنها را خریداری کنند.

وی افزود: امروز برای تقریباً هر محصولی که در بازار وجود دارد، تولیدکننده ایرانی داریم. انواع مختلف دفتر ایرانی تولید می‌شود و در حوزه خودکار و دیگر محصولات نیز تولیدات داخلی متنوعی وجود دارد و مردم با افتخار از آنها استفاده می‌کنند.

دبیر مجمع ایران‌نوشت خاطرنشان کرد: اگر امروز محصولی در بازار وجود ندارد یا مردم از خرید محصول داخلی استقبال نمی‌کنند، معمولاً به این دلیل است که هنوز تولید داخلی آن محصول شکل نگرفته و یا محصول مورد نظر، فانتزی، خاص یا هنری است و تولید آن در تعداد بالا هنوز امکان‌پذیر نشده است.



افزایش محتوای بومی محصولات از یک درصد به ۲۰ درصد



وی در ادامه به یکی دیگر از سیاست‌های مجمع ایران‌نوشت اشاره کرد و گفت: از ابتدا یکی از سیاست‌های مجمع این بود که در کنار ایرانی‌سازی محصولات، محتوای آنها نیز ایرانی و بومی شود.

کلانتری افزود: حدود ۱۰ سال پیش، در حالی که کمتر از ۲۰ درصد محصولات ایرانی بودند، سهم محتوای بومی و ایرانی در این محصولات نیز بسیار اندک و حدود یک تا دو درصد بود. برنامه‌ریزی برای افزایش این محتوا نیز از همان زمان آغاز شد.



وی اظهار کرد: امروز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد محصولاتی که در ایران تولید می‌شوند، محتوای ایرانی دارند؛ البته همچنان حدود ۸۰ درصد بازار از محتوای خارجی یا نوشته‌های انگلیسی استفاده می‌کند.



هدف ایران‌نوشت؛ جایگزینی قهرمانان ایرانی با الگوهای خارجی



دبیر مجمع ایران‌نوشت با تأکید بر ضرورت الگوسازی از طریق محصولات دانش‌آموزی گفت: کاری که باید انجام دهیم این است که همان‌طور که مردم به خرید محصول ایرانی ترغیب شده‌اند، محتوای ایرانی نیز در محصولات افزایش پیدا کند و سهم محتوای بومی به سطح بالاتری برسد.

وی ادامه داد: ممکن است محصولی در ایران تولید شود و از کیفیت بسیار خوبی نیز برخوردار باشد، اما روی آن به زبان انگلیسی نوشته شده باشد یا تصویر یک قهرمان خارجی قرار گرفته باشد.

کلانتری با اشاره به اهمیت نقش لوازم‌التحریر در الگوسازی برای دانش‌آموزان گفت: شما می‌دانید که لوازم‌التحریر و کالاهای مصرفی دانش‌آموزان، علاوه بر اینکه ابزار مصرفی هستند، می‌توانند نقش الگوساز نیز داشته باشند.

وی افزود: دانش‌آموز درس می‌خواند تا در آینده موفق شود و طبیعتاً باید برای خودش یک الگو و قهرمان داشته باشد. این قهرمان و الگو می‌تواند یک شخصیت ایرانی باشد؛ دانش‌آموز باید بتواند تصور کند که در آینده می‌تواند مانند پروفسور حسابی یک دانشمند ایرانی شود، یا یک پزشک، وکیل، نویسنده و یا فرد موفق ایرانی باشد.



محور دوازدهمین نمایشگاه ایران‌نوشت؛ شهدای میناب



دبیر مجمع ایران‌نوشت با اشاره به محور ویژه نمایشگاه امسال گفت: به همین دلیل، در نخستین روز نمایشگاه از خانواده‌های شهدای میناب دعوت کردیم و محور نمایشگاه امسال را شهدای عزیز و دانش‌آموزان قرار دادیم.

وی توضیح داد: بخشی از محصولاتی که این شهدا در دوران دانش‌آموزی از آنها استفاده می‌کردند، در قالب دو باکس در نمایشگاه قرار گرفته است و خانواده‌های آنها نیز برای انتقال این یادگارها زحمت کشیده و آنها را به نمایشگاه آورده‌اند.

کلانتری افزود: همچنین محصولاتی طراحی کرده‌ایم که تصاویر این شهدا روی آنها قرار گرفته و این محصولات نیز از امروز در نمایشگاه عرضه می‌شوند.

وی گفت: از دو خانواده شهدا نیز دعوت کردیم که با وجود مسیر طولانی، در این مراسم حضور پیدا کنند و با حضور و برکت خود به نمایشگاه ایران‌نوشت رونق ببخشند.



امید به تقویت تولید داخلی و تغییر الگوهای ذهنی دانش‌آموزان



دبیر مجمع ایران‌نوشت در پایان ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه با قوت و حمایت مردم و خانواده‌ها بتواند هم به اهداف اقتصادی مورد نظر، به‌ویژه حمایت از تولیدکنندگان در شرایط فعلی بازار و اقتصاد، کمک کند و هم زمینه‌ساز تغییر الگوهای ذهنی دانش‌آموزان باشد.

وی تأکید کرد: امیدواریم قهرمانان و الگوهای ایرانی بتوانند جایگزین قهرمانان خارجی شوند و به الگوهایی برای آینده‌سازان کشور تبدیل شوند.



عبودتیان: در جنگ وجودی، کسی نمی‌تواند تماشاگر باشد

در ادامه این مراسم سید احمد عبودتیان، مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا، ضمن خیرمقدم به خانواده شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: شما قهرمانان جایی هستید که قلب‌های ملت ایران ماه‌هاست برای غم شما می‌تپد و حضور شما در این مراسم موجب افتخار است.

وی با اشاره به تفاوت افتتاحیه امسال نمایشگاه ایران‌نوشت با سال‌های گذشته، خطاب به نوجوانان و حاضران در مراسم گفت: اگر کسی اعلام کند که قرار است این مصلا را با همه انسان‌ها، تجهیزات و سازه‌های موجود در آن تا سه ساعت دیگر نابود کند، واکنش ما چه خواهد بود؟ آیا می‌توان در میان ما عده‌ای بگویند برای جلوگیری از این اتفاق فقط ما مقاومت می‌کنیم و این مسئله ارتباطی با دیگران ندارد و عده‌ای دیگر نیز بروند زیر درختان بنشینند و برای خودشان تفریح کنند؟



در جنگ وجودی نمی‌توان بی‌تفاوت بود



مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا افزود: وقتی در میانه یک جنگ وجودی قرار داریم و عده‌ای می‌گویند می‌خواهیم ایران را نابود کنیم، آیا می‌توان بخشی از مردم نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشند؟ درباره کسانی که در یک جنگ وجودی، یک طرف این جبهه قرار نمی‌گیرند، چه باید گفت؟

عبودتیان با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس ادامه داد: کسانی که در دوران جنگ هشت‌ساله نوجوان بودند و بزرگ‌ترهایی که آن دوره را تجربه کردند، به یاد دارند که مردم چگونه درگیر جنگ بودند. امروز نیز ما در وسط یک جنگ وجودی قرار داریم؛ جنگی که دشمن خودش بارها اعلام کرده است که هدفش تنها بخشی از مردم یا بخشی از کشور نیست، بلکه کل ایران است.



وی تصریح کرد: نمی‌توانیم در چنین شرایطی عده‌ای تماشاگر داشته باشیم. کسی که در یک جنگ وجودی بی‌طرف می‌ایستد، غیرتش کم است و نمی‌تواند نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت باشد.



همه اقشار جامعه باید نسبت خود را با جنگ روشن کنند



مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا گفت: یک تولیدکننده در این کشور، یک نظامی، یک پزشک، یک خانه‌دار، یک کارمند، یک استاد و همه اقشار جامعه نمی‌توانند نسبت به یک جنگ وجودی بی‌تفاوت باشند.

وی افزود: از همه کسانی که در حوزه نوشت‌افزار فعالیت می‌کنند نیز انتظار می‌رود نسبت خود را با این جنگ روشن کنند؛ به‌ویژه اینکه فعالان این عرصه طی سال‌های گذشته انصافاً خوش درخشیده‌اند و تقدیرهایی که رهبر شهید از آنها انجام داده، شاهد این موضوع است.

عبودتیان خاطرنشان کرد: فعالان حوزه نوشت‌افزار امروز نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند؛ چراکه آنها به صورت همزمان در دو جبهه در حال فعالیت هستند.



نوشت‌افزار ایرانی در دو جبهه اقتصادی و فرهنگی



وی نخستین جبهه را جبهه اقتصادی دانست و گفت: فعالان این عرصه در جبهه اقتصادی تلاش می‌کنند سهم ما از تولید نوشت‌افزار و سهم ایران از این بازار را افزایش دهند و تولید ایرانی را هرچه بیشتر توسعه دهند.

عبودتیان ادامه داد: جبهه دوم، جبهه فرهنگی و شناختی است؛ چراکه نوشت‌افزار این امکان را دارد که پیام خود را به بهترین مخاطبان، یعنی کودکان، نوجوانان و جوانان منتقل کند.

وی اظهار کرد: فعالان این حوزه با استفاده از کاراکترها و به تعبیر دیگر، شخصیت‌هایی که از هر طریق ممکن روی محصولاتشان حک می‌کنند، یک عملیات فرهنگی و شناختی را نیز پیش می‌برند.



جنگ امروز تنها در مرزها نیست



مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در نمایشگاه ایران‌نوشت گفت: امروز خانواده‌های عزیز شهدا از میناب و اخیراً خانواده‌هایی از تهران و شهرهای مختلف کشور در این عرصه حضور دارند و هر نقطه‌ای از ایران را که نگاه کنیم، می‌بینیم که مردم در این میدان نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: زمانی تمام جنگ ما در سرحدات و مرزهای غربی کشور بود، اما امروز جنگ به کف تهران، شهرهای مختلف و حتی خانه‌های ما آمده است.

عبودتیان تصریح کرد: امروز فقط نظامی‌ها در جنگ حضور ندارند؛ دانشمندان، خانواده‌ها، فعالان اقتصادی، جوانان و دانش‌آموزان نیز در این میدان حضور دارند و عرصه برای نقش‌آفرینی همه مردم باز شده است.



جنگ متعلق به همه مردم ایران است



وی تأکید کرد: همان‌طور که شما این موضوع را ثابت کرده‌اید، باید به همه و به گوش همه برسانیم که این جنگ، جنگ ماست و همه مردم باید نسبت خود را با آن روشن کنند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا در ادامه با اشاره به خانواده‌های شهدای میناب اظهار کرد: امروز دل ما برای نوجوانان و خانواده‌های عزیز و داغداری می‌سوزد که در این حوادث عزیزان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: نمی‌دانم چند نفر از شما تاکنون به گلزار شهدای میناب رفته‌اید؛ اما اگر به آنجا بروید، می‌فهمید که خانواده‌هایی که عزیزانشان و تمام امیدشان در گلزار شهدا آرمیده‌اند، چگونه همچنان به آینده فکر می‌کنند.

عبودتیان در پایان گفت: ما نمی‌توانیم نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشیم و باید با مسئولیت‌پذیری، حضور و نقش‌آفرینی خود، نشان دهیم که سرنوشت کشور و آینده ایران متعلق به همه ماست.

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