به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز (دوشنبه) در اظهاراتی، اسرائیل را عامل خرابکاری در توافق اسلام‌آباد معرفی کرد و گفت که این بار نیز دروغ‌ها و اقدامات خرابکارانه اسرائیل بود که توافق اسلام‌آباد را که به کل منطقه آرامشی ضروری بخشیده بود، از بین برد.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین جنگ در منطقه افزود: «هزینه این جنگی که با تحریکات و دسیسه‌های اسرائیل آغاز شد، نه تنها توسط مردم ایران و کشورهای برادر خلیج‌فارس، بلکه توسط همه، چه مستقیم درگیر باشند و چه نه، پرداخت می‌شود.»

اردوغان در ادامه با تأکید بر عزم راسخ ترکیه برای ادامه مسیر خود، گفت: «ما نسبت به هیچ‌کس کینه و دشمنی نداریم. برعکس، می‌خواهیم در این جغرافیای دشواری که در آن قرار داریم، به‌عنوان دولتی مستقل، باثبات و مرفه به راه خود ادامه دهیم.»

وی خطاب به مخالفان قدرت‌گیری ترکیه هشدار داد: «هرگز اجازه نخواهیم داد این مسیر مسدود شود. کسانی که از قدرتمندتر شدن کشورمان و تلاش‌های آن برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ناراحت هستند، نمی‌توانند ما را از مسیرمان بازگردانند.»

رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه «هیچ‌کس قدرت تغییر مسیر تاریخ را ندارد»، تأکید کرد که ترکیه با دوستان خود دست خواهد داد، با خویشاوندان خود هم‌آغوش خواهد شد و با برادران خود دوباره متحد خواهد شد.

وی با لحنی قاطع افزود: «کسانی که با ترکیه دوست باشند برنده خواهند شد و کسانی که دشمنی ورزند بازنده خواهند بود.»

اردوغان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ریشه‌های بحران‌های منطقه، گفت: «تا زمانی که این ذهنیت افراطی، که حتی کوچکترین امکان صلح را تهدیدی برای خود می‌بیند، تغییر نکند، طوفان بحران‌ها در منطقه ما فروکش نخواهد کرد.»

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