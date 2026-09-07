هیچ دستور کاری برای مذاکرات با آمریکا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری، هرگونه مذاکره جاری یا برنامه‌ای برای مذاکرات آینده با آمریکا را در میان تشدید تحریم‌ها توسط دولت دونالد ترامپ، قاطعانه تکذیب کرد.

وزیر خارجه کوبا با اشاره به تأثیر قابل توجه تحریم تجاری پایدار آمریکا بر اقتصاد این کشور، مجموع خسارت‌های ناشی از محاصره اقتصادی آمریکا در بازه زمانی مارس ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ را ۸ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار اعلام کرد و آن را در مقایسه با دوره مشابه، ۷ درصد افزایش یافته توصیف کرد .

وی همچنین خسارت تجمعی ناشی از تحریم‌های واشنگتن را ۱۷۸.۷ میلیارد دلار برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلی ۴.۷ درصد افزایش داشته است .

رودریگز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، تحریم‌های اقتصادی آمریکا را «محاصره‌ای نسل‌کش» توصیف کرد و آن را «مجازات جمعی» علیه مردم کوبا خواند .

گفتنی است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۲۹ ژانویه گذشته (۹ بهمن) با امضای فرمان اجرایی، وضعیت «اضطراری ملی» در قبال کوبا اعلام کرد. در این فرمان، دولت کوبا به همسویی با «کشورهای متخاصم متعدد»، پناه دادن به «گروه‌های تروریستی فراملی» و اجازه استقرار توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی روسیه و چین در این جزیره متهم شده است.

بر اساس این فرمان، اعمال تعرفه بر کشورهایی که به کوبا نفت می‌فروشند، اعلام و تهدیدهایی نیز علیه ناقضان این فرمان صورت گرفته است.

فشارهای واشنگتن که افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی هاوانا و تضعیف ساختارهای وابسته به حکومت را دنبال می‌کند، به کمبود سوخت و مواد غذایی، خاموشی‌های گسترده، تورم و کاهش درآمدهای ارزی در کوبا منجر شده است.

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