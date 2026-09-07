به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)، زنان یمنی نهمین کاروان مالی خود را با عنوان «پیامبر اعظم» راه‌اندازی کردند و مبلغ ۷۲ میلیون ریال یمنی به جبهه مقاومت و نیروهای مسلح یمن اهدا کردند.

این کمک‌ها با هدف شکستن محاصره یمن، آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و پایان دادن به سلطه بیگانگان بر منابع و ثروت‌های ملی، گردآوری شده است. این پول‌ها در حمایت از جبهه مقاومت، یگان‌های موشکی، دریایی و هوایی نیروهای مسلح یمن هزینه خواهد شد.

این کمک‌ها از منابع مختلفی گردآوری شده است؛ از جمله کمک‌های مردمی، فروش زیورآلات، کمک‌های دانشجویان و طلاب، و همچنین کمک‌های زنان یمنی و خانواده‌های مجاهدان، شهدا و جانبازان.

این حرکت نشان می‌دهد که زنان یمنی در هر شرایطی در کنار جبهه مقاومت ایستاده‌اند و همواره پشتیبان اصلی پیروزی‌های ملی هستند.

در بیانیه‌ای که به مناسبت این کاروان منتشر شده، زنان یمنی اعلام کرده‌اند که در تمامی تصمیمات آینده، کاملاً تابع رهبری خود هستند. آنان همچنین تأکید کرده‌اند که از مردم فلسطین تا آزادی کامل قدس حمایت خواهند کرد.

در این بیانیه، جنایت هتک حرمت قرآن‌ها نیز به شدت محکوم شده و بر لزوم وحدت همه جبهه‌های مقاومت در برابر استکبار جهانی تأکید گردیده است.

زنان یمنی تأکید کرده‌اند که این کاروان‌های حمایتی تا تحقق پیروزی نهایی و عزت امت اسلامی، ادامه خواهد یافت.

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