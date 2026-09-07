تحلیلی از شکست استراتژیک عربستان در مواجهه با نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله علی صبری، معاون وزیر امور خارجه یمن در امور سیاسی، با اشاره به تجاوزات هوایی و موشکی گسترده عربستان علیه چندین استان یمن، گفت که این حملات نشان‌دهنده «وضعیت سردرگمی» ریاض در برابر یمن است و نشان می‌دهد که عربستان به‌جای توجه به خواسته‌های مردم یمن، به دنبال تشدید تنش‌هاست.

وی افزود که عربستان سعودی با تجاوز به قواعد درگیری، سطح جنگ را بالا برده است.

صبری تأکید کرد که این تشدید تنش از زمان هدف‌گیری فرودگاه بین‌المللی صنعا و پایان دادن به آتش‌بس آغاز شده و با معادله «محاصره در برابر محاصره» از سوی یمن مواجه شده است.

صبری همچنین فاش کرد که عربستان طی ماه‌های اخیر، تحرکات نظامی گسترده‌ای را در اردوگاه «الودیعه» و سایر مناطق تدارک دیده بود، اما نیروهای مسلح یمن با حملات پیش‌دستانه و دقیق، موفق به نابودی این تجمعات نظامی شدند و پیامی قاطع به ریاض ارسال کردند که «یمن مصمم به تثبیت حاکمیت کامل خود در خشکی، دریا و آسمان است».

وی از ریاض خواست تا مرحله قیمومیت را به‌طور کامل بپذیرد و درک کند که آزادسازی کامل خاک یمن، یک مسیر غیرقابل‌اجتناب است.

افزایش توانایی‌های یمن در شناسایی و هدف‌گیری

از سوی دیگر، سرلشکر خالد غراب با اشاره به حملات اخیر علیه اتاق‌های عملیات، فرماندهان میدانی و خطوط تدارکاتی عربستان، گفت: عربستان سعودی با اشتباه استراتژیک بسیج کامل نیروها از طریق وکلای خود، نقشه‌های نظامی خود را برای فروپاشی کامل آماده کرده است.

وی تأکید کرد که حملات دقیق به اردوگاه «الودیعه» برای سومین بار، نشان‌دهنده برتری اطلاعاتی و شناسایی نیروهای مسلح یمن است.

سرهنگ عمر معربونی، کارشناس نظامی یمنی، نیز با بیان اینکه دخالت مستقیم عربستان در خط مقدم نبرد یک «خطای استراتژیک بزرگ» است، گفت: هنگامی که نیروهای مسلح یمن در مراحل قبلی با کمبودهایی مواجه بودند، توانستند از مرحله دفاعی به مرحله حملات مؤثر استراتژیک عبور کنند؛ بنابراین انتظار می‌رفت که ریاض از این تجربیات درس بگیرد، اما به نظر می‌رسد این بار با توانایی‌های بسیار پیشرفته‌تری از سوی نیروهای یمنی مواجه است.

وی تأکید کرد که حملات کنونی علیه زیرساخت‌های لجستیکی عربستان، هرگونه حمله آینده به یمن را مختل و بی‌نتیجه خواهد کرد.

توسعه کیفی توانایی‌های نظامی یمن

سرهنگ عابد الثور، کارشناس دیگر نظامی، نیز با اشاره به انفجارهای گسترده و استفاده از کلاهک‌های انفجاری در اردوگاه‌های نظامی سعودی، تصریح کرد که حجم تخریب و تنوع سلاح‌های به‌کاررفته، نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر توانایی‌های نظامی و صنعتی یمن است.

وی افزود: هدف‌گیری خطوط تدارکاتی و مراکز عملیاتی در الودیعه، مناطق رویک، تداوین و صحن الجن، توانایی جنگی دشمن را فلج کرده است.

در نهایت، تحلیلگران بر این نکته تأکید دارند که تحرکات نظامی اخیر عربستان نه‌تنها موفقیتی برای ریاض به همراه نداشته، بلکه شکاف راهبردی آن را در برابر توانایی‌های روزافزون یمن آشکارتر کرده است. به نظر می‌رسد که صنعا با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق و حملات پیش‌دستانه، زمام ابتکار عمل را در دست گرفته و هرگونه تلاش برای بازگرداندن سلطه بر یمن را با هزینه‌های فزاینده نظامی و استراتژیک مواجه خواهد کرد. در این معادله جدید، هرچه دامنه تجاوزات گسترده‌تر شود، فرصت‌های هدف‌گیری بیشتری برای نیروهای مسلح یمن فراهم خواهد شد.

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