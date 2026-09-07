به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان الانبار امروز (دوشنبه) از آغاز یک عملیات امنیتی گسترده برای تعقیب بقایای گروه تروریستی داعش در مناطق صحرای غرب الانبار خبر داد.

این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: «نیروهای امنیتی از سازمان الحشدالشعبی، عملیات یورش و بازرسی را در مناطق عمق صحرای غرب الانبار که دارای موقعیت جغرافیایی پیچیده‌ای است، اجرا کردند تا بقایای گروه های تروریستی داعش را در مناطق مورد نظر تعقیب کنند.»

وی افزود: «این عملیات امنیتی که به عنوان عملیات «غافلگیرانه» توصیف شده، در چارچوب برنامه فرماندهان امنیتی برای تعقیب بقایای این گروهک جنایتکار و یورش به مناطقی که گمان می‌رود شامل گروه‌های تروریستی کوچک است، انجام می‌شود.»

این منبع تأکید کرد که این عملیات همزمان با یورش نیروهای حشدالشعبی به مناطق مختلف صحرای الانبار در امتداد مرزهای استان صلاح‌الدین انجام شده است و هدف آن پاکسازی کامل تمامی مناطق بیابانی از بقایای تروریسم است.

.................

پایان پیام/