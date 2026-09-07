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بازداشت عوامل حملات پهپادی به تأسیسات نفتی لیبی

۱۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۹
کد مطلب: 1862846
بازداشت عوامل حملات پهپادی به تأسیسات نفتی لیبی

نیروهای امنیتی دولت وحدت ملی لیبی با اجرای یک عملیات اطلاعاتی و امنیتی، ۵ نفر را به اتهام دست داشتن در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی و نیروگاه برق استان زاویه بازداشت کردند و اعلام نمودند که این اقدامات بخشی از یک «طرح خرابکارانه گسترده» برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  نیروهای امنیتی دولت وحدت ملی لیبی ۵ نفر را که به دست داشتن در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی و نیروگاه برق در استان زاویه در غرب این کشور متهم هستند، بازداشت کردند.

دولت لیبی در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی خود در فیسبوک منتشر کرد، اعلام نمود که یک عملیات امنیتی و اطلاعاتی توسط وزارت دفاع منجر به انهدام یک «گروه خرابکارانه» متشکل از شهروندان لیبیایی و خارجی شده است، بدون اینکه هویت یا ملیت بازداشت‌شدگان را فاش کند.

بر اساس این بیانیه، تحقیقات نشان داده است که یک «طرح گسترده با هدف قرار دادن منابع ملت لیبی» وجود داشته است. این گروه به حملات به انبارهای نفتی در طرابلس و زاویه و همچنین نیروگاه برق زاویه در ماه اوت گذشته متهم شده است.

دولت لیبی افزود که وزارت دفاع موفق شده است برنامه‌های دیگری را که در آستانه اجرا بودند، خنثی کند؛ از جمله هدف قرار دادن نیروگاه برق در جنوب طرابلس و مکان‌های حساس دیگر، به علاوه برنامه‌هایی برای ترور مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی.

دولت تأکید کرد که این حملات رویدادهای منزوی نیستند، بلکه بخشی از یک «طرح خرابکارانه گسترده‌ای هستند که شامل گروه‌های متعددی می‌شود و زیرساخت‌ها، منابع انرژی و تأسیسات نفت و برق را هدف قرار داده است.»

گفتنی است که ماه گذشته، آتش‌سوزی‌های متعددی در تأسیسات نفتی زاویه به دنبال حملات پهپادی رخ داد.

لیبی با داشتن بزرگترین ذخایر نفتی اثبات‌شده در قاره آفریقا، از زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، با بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی روبرو است. این کشور در حال حاضر با دو دولت رقیب اداره می‌شود: دولت وحدت ملی به رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی به ریاست عبدالحمید دبیبه در طرابلس، و دولت دیگری که توسط مجلس نمایندگان منصوب شده و در بنغازی مستقر است و تحت کنترل نیروهای خلیفه حفتر قرار دارد.

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