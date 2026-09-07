به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه نظامی تخصصی «وار زون» (The War Zone) بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جدید و عکس‌های منتشرشده، از آزمایش یک پهپاد بسیار بزرگ و رادارگریز در پایگاه آزمایشی ارتش چین در «مالان» (منطقه شین‌جیانگ) خبر داده است.

این پهپاد که به طور غیررسمی «دبلیو زد-ایکس» (WZ-X) و «اژدهای بالدار» نامیده می‌شود، برای نخستین بار خارج از آشیانه‌های جدید و مجهز به تدابیر امنیتی شدید در این پایگاه دیده شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، طول بال‌های این پهپاد جدید چین حدود ۵۲ متر (۱۷۰ فوت) برآورد شده است که با بمب‌افکن پنهانکار بی-۲ آمریکا قابل مقایسه است. این هواگرد عظیم دوموتوره با طراحی «بال پرنده» (flying wing) و ساختاری پلکانی و نیمه‌دندانه‌دار، از نظر ابعاد و برد، به بمب‌افکن‌های راهبردی نزدیک می‌شود.

کارشناسان معتقدند این طراحی آیرودینامیکی با افزایش نسبت منظری بال و کاهش پسا در جریان پرواز، امکان انجام مأموریت‌های دوربرد اطلاعاتی، هدف‌یابی و ارتباطی را در فضای هوایی مورد مناقشه اقیانوس آرام فراهم می‌کند. با این حال، گسست‌های مشخص در شکل کلی بال‌ها ممکن است در ازای این ویژگی‌ها، به افزایش سطح مقطع راداری منجر شود.

قابلیت‌ها و کاربردهای راهبردی

چین هیچ مشخصات رسمی درباره عملکرد این پهپاد منتشر نکرده است، اما تحلیلگران نظامی برآورد کرده‌اند که برد عملیاتی آن بیش از ۱۹ هزار کیلومتر (۱۲ هزار مایل) و سقف پروازی آن بین ۱۸ تا ۲۰ کیلومتر (۵۹ تا ۶۶ هزار پا) است. آندریاس روپرشت، تحلیلگر هوانوردی نظامی چین، این پهپاد را مشابه پهپاد محرمانه RQ-180 آمریکا اما با ابعادی بسیار بزرگتر توصیف کرده است.

پهپاد WZ-X ممکن است بخشی از تلاش چین برای گسترش عملیات بدون سرنشین در عمق فضای هوایی مورد مناقشه اقیانوس آرام باشد؛ تلاشی که مداومت پروازی بالا را با قابلیت بقا برای انجام مأموریت‌های اطلاعاتی، مراقبت و شناسایی (ISR)، تعیین موقعیت و هدایت اهداف، پشتیبانی ارتباطی و احتمالاً عملیات تهاجمی ترکیب می‌کند.

اهمیت استراتژیک در رقابت با آمریکا

پژوهشگران چینی بر این باورند که پهپادهای قابل‌صرف‌نظر می‌توانند وارد فضای هوایی مورد مناقشه شوند و مختصات هدف‌یابی لحظه‌ای را برای تسلیحات دورایستا که از سکوهای غیرپنهانکار شلیک می‌شوند، فراهم کنند. این پهپادها همچنین می‌توانند به‌عنوان رله‌های ارتباطی توزیع‌شده و گره‌های پردازش لبه عمل کرده و با اتصال واحدهای مختلف، تأخیر انتقال داده را در محیط‌های چنددامنه‌ای کاهش دهند.

در صورت وقوع درگیری میان چین و آمریکا بر سر تایوان، پکن ممکن است از چنین بمب‌افکن پنهانکاری بهره‌مند شود که بتواند از پدافند هوایی ایالات متحده و متحدانش از جمله کره‌جنوبی، ژاپن، فیلیپین، گوام و دیگر جزایر اقیانوس آرام عبور کند. پراکندگی نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های متعدد اقیانوس آرام می‌تواند اهمیت هواگردهای نفوذگر و قابل استفاده مجدد را افزایش دهد.

اگر پهپاد WZ-X از نظر عملیاتی موفق عمل کند، ممکن است نشانه آغاز تغییر بخشی از قدرت هوایی راهبردی چین باشد؛ تغییری که در آن بخشی از اتکا به بمب‌افکن‌های سرنشین‌دار محدود و موشک‌های مصرف‌شونده، به سمت سکوهای بدون سرنشین و قابل استفاده مجدد حرکت می‌کند؛ سکوهایی که قادرند فشار شناسایی و تهاجمی مستمر را در سراسر اقیانوس آرام حفظ کنند.

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