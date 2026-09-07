تحولات میدانی در سودان؛ سایه سنگین جنگ بر سر خطوط تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات میدانی در شمال کردفان، سایه سنگینی بر بحران سودان افکنده است، به‌ویژه پس از آنکه ارتش سودان اعلام کرد کنترل منطقه استراتژیک «حمرة الوز» را در دست گرفته است.

معتصم عبدالقادر الحسن، پژوهشگر مطالعات راهبردی، این تحول را گامی کلیدی در جغرافیای جنگ توصیف کرده و می‌گوید: «حمرة الوز به دلیل قرار گرفتن در نقطۀ اتصال میان ایالت شمالی، کردفان و دارفور، مسیر صادرات حیاتی را تأمین می‌کند و می‌تواند خطوط تدارکاتی نیروهای واکنش سریع را که از مرزهای غربی (لیبی) تأمین می‌شوند، قطع کند.»

وی افزود که این پیشروی، مقدمه‌ای برای بازپس‌گیری مناطق «سودری» و «النهود» و تثبیت کنترل بر کل اقلیم کردفان خواهد بود.

اما «مصطفی محمد ابراهیم»، تحلیلگر سیاسی، ارزش نظامی این منطقه را ناچیز خوانده و آن را «پیروزی وهمی» و «تبلیغات رسانه‌ای» توصیف کرده است.

به گفته وی، هدف از بزرگنمایی این موفقیت، پوشش‌دادن بر پیشروی نیروهای واکنش سریع در محور نیل آبی به سمت الدمازین و همچنین فرار از فشارهای بین‌المللی مانند پرونده تسلیحات شیمیایی است.

ابراهیم تأکید کرد که روستای «حمرة الوز» فاقد ارزش نظامی است و نیروهای واکنش سریع همچنان کنترل محورهای اصلی «حمرة الشیخ»، «ام بادر» و «سودری» را در اختیار دارند.

در همین حال، «حسن کانانگی»، پژوهشگر امور آفریقا، با اشاره به اتهامات متقابل طرفین درباره نقض حقوق بشر، تأکید کرد که هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند پیروزی کامل نظامی به دست آورد و راه‌حل بحران تنها از مسیر مذاکره می‌گذرد.

کانانگی خواستار ایجاد «محیطی سختگیرانه برای مذاکره» از طریق توقف حمایت‌های خارجی و محاکمه عاملان جنایات جنگی شد.

وی همچنین نسبت به هشدارهای سازمان ملل درباره خطرات قریب‌الوقوع برای غیرنظامیان و بحران انسانی فزاینده در سودان ابراز نگرانی کرد.

از اواسط آوریل ۲۰۲۳، سودان شاهد جنگ میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بوده است که تاکنون ده‌ها هزار کشته و آوارگی حدود ۱۳ میلیون نفر را به دنبال داشته است.

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