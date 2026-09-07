مقاومت عراق بخشی از محور مقاومت است و سلاح آن تحویل داده نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی کعبی، عضو جنبش نجباء عراق، در سخنانی با اشاره به تأثیرپذیری تصمیمات سیاسی عراق از فشارهای آمریکا، گفت: عراق از صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی جدا نیست و تصمیم سیاسی در این کشور تحت تأثیر فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا قرار دارد.

کعبی بیان کرد: پروژه آمریکا بر عادی‌سازی روابط استوار است و مقابله با آن نیازمند یک پروژه اسلامیِ مقاومتی و مخالف اشغالگری و نفوذ آمریکا است.

وی با اشاره به نقش مرجعیت نجف در شکل‌گیری روند سیاسی عراق گفت: مرجعیت نجف، عراقی‌ها را به تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات سوق داد و در شکل‌گیری روند سیاسی کشور نقش داشت.

کعبی تأکید کرد: تضعیف مقاومت در عراق بخشی از پروژه‌ای گسترده‌تر است که محور مقاومت در لبنان، غزه، یمن و ایران را هدف قرار داده است.

وی گفت: ما با گفت‌وگوی ملی برای سازمان‌دهی سلاح و تقویت دولت مخالفتی نداریم، به شرط خروج دو اشغالگر آمریکایی و ترکیه‌ای و ایجاد یک منظومه امنیتی مستقل.

کعبی تصریح کرد: سلاح مقاومت تحویل داده نخواهد شد، اما می‌توان آن را سازمان‌دهی کرد و پرونده امنیتی را از طریق گفت‌وگوی عراقی مدیریت کرد. ما درباره خروج آمریکا بدون وجود فشار واقعی تردید داریم.

عضو جنبش نجباء عراق اظهار کرد: رابطه نجباء با دولت خوب است و در صورتی از دولت حمایت می‌کنیم که در مسیر خروج آمریکا و تحقق حاکمیت عراق حرکت کند.

وی افزود: ثبات عراق با خروج آمریکا محقق می‌شود، زیرا حضور این کشور وضعیت سیاسی و امنیتی را مختل و تحقق حاکمیت را دشوار می‌کند.

کعبی تأکید کرد: مطالبه انحصار سلاح در دست دولت نباید شیعیان یا گروه‌های مسلح را به‌تنهایی هدف قرار دهد، بلکه باید شامل پیشمرگه و دیگر مظاهر مسلحانه نیز باشد.

وی افزود: منافع اقتصادی و نفت، ابزارهای فشاری در اختیار بغداد قرار می‌دهند و این کشور باید روابط خود را با اروپا و دیگر کشورها گسترش دهد تا به یک توازن پایدار دست یابد.

کعبی گفت: آنچه مورد نیاز است، یک برنامه عراقی پنج‌ساله یا ده‌ساله برای دولت‌سازی است؛ برنامه‌ای همراه با استقلال تصمیم‌گیری، گشایش بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها.

کعبی درباره تحولات سوریه گفت: گروه‌های موجود در سوریه همچنان امنیت عراق را تهدید می‌کنند و گفتمان طایفه‌ای آنها و حضورشان در نزدیکی مرزها، خطر آنها را تأیید می‌کند.

وی مدعی شد: دولت کنونی سوریه تا زمانی که مردم سوریه آن را انتخاب نکنند، از مشروعیت واقعی مردمی برخوردار نخواهد شد و ما آن را بخشی از یک پروژه آمریکایی ـ ترکی می‌دانیم.

وی درباره احمد الشرع (ابو محمد جولانی) نیز گفت: جولانی بخشی از پروژه القاعده و جریان تکفیری در عراق بود و ما درباره تلاش‌ها برای بزک کردن چهره او علامت سؤال داریم.

کعبی در مورد حملات ایران به خاک عراق گفت: هدف قرار دادن خاک عراق از سوی ایران با سازمان‌های مسلح جدایی‌طلب در مرزها که خارج از کنترل دولت فدرال هستند، ارتباط دارد.

وی تأکید کرد: حفاظت از مرزها و گذرگاه‌ها وظیفه حاکمیتی دولت فدرال و ارتش است و نیروهای اقلیم نیز می‌توانند در چارچوب منظومه دولت در این امر مشارکت داشته باشند.

کعبی در پایان تأکید کرد: گروه‌های مقاومت، متحد جمهوری اسلامی و بخشی از محور مقاومت هستند و در صورت بازگشت جنگ، از خود و متحدانشان دفاع خواهند کرد.

وی گفت: سلاح مقاومت پروژه‌ای برای دفاع از عراق و حاکمیت آن و مقابله با اشغالگری و تهدیدهاست، نه ابزاری برای مقابله با روند سیاسی یا مردم عراق.

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