به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه پاکستانی داون روز دوشنبه در گزارشی نوشت: با توجه به اینکه تمرکز جهان در مورد جنگ ایالات متحده علیه ایران عمدتاً بر ابعاد ژئوپلیتیکی این جنگ و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی است، تلفات انسانی اغلب نادیده گرفته می‌شود.

داون با اشاره به جنایت آمریکا افزود: در تاریخ اول سپتامبر، همزمان با شعله‌ور شدن دوباره خصومت‌ها بین واشنگتن و تهران، یک جشن عروسی در کوهستک هرمزگان مورد اصابت یک موشک قرار گرفت؛ شبی از شادی به شبی از وحشت و تراژدی بدل شد و دست‌کم پنج نفر از جمله یک کودک کشته شدند.

این رسانه پاکستانی تأکید کرد: ایالات متحده مسئول این حمله شنیع بوده، اما جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شده که کشورش در حال بررسی این فاجعه است؛ فاجعه‌ای که جنایتی را که در ابتدای جنگ در مدرسه میناب رخ داد، منعکس می‌کند که در آن ۱۶۸ نفر که اکثراً دانش‌آموزان بودند، در یک حمله آمریکایی کشته شدند.

داون در پایان استدلال کرد: این حوادث اسفناک نشان می‌دهد که ایالات متحده هیچ استراتژی جنگی ندارد. جان‌های گران‌بهایی از دست می‌رود زیرا یک ابرقدرت آسیب‌دیده مانند آمریکا نمی‌تواند اعتراف کند که شکست خورده است.

روزنامه تلگراف به تازگی در گزارشی به ابعاد تازه‌ای از حمله آمریکا به مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک در استان هرمزگان پرداخت و با استناد به داده‌ها و تحلیل‌ها نوشت که یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی هدایت‌شونده دقیق از سوی آمریکا چنین جنایتی را رقم زد.

...............

پایان پیام/