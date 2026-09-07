به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به محلی برای طرح مجموعه‌ای از دغدغه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی کشور تبدیل شد؛ دغدغه‌هایی که بخش مهمی از آنها به آثار فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم، مسائل فرهنگی و اجتماعی و نحوه مدیریت کشور در شرایط جنگی اختصاص داشت.

آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب(رضوان الله تعالی علیه)، فرماندهان، دانش آموزان میناب، شهدای لامرد و تمامی شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: امیدواریم به برکت خون شهدا، همانگونه که تا کنون نصرت الهی شامل حال این کشور شده است، اکنون نیز در مواجهه با تهدیدات دشمن و محاصره اقتصادی، خدای متعال عنایت خود را شامل حال این کشور کند.

امام جمعه قم با اشاره به ۱۹۰ شب حضور مردم در خیابان ابراز داشت: همراهی خوب مردم نشان دهنده این است که مردم پای کار انقلاب ایستاده‌اند. اگر بگوییم شعارهای شبانه مردم در خیابان‌ها برای دشمنان از موشک‌ها و پهپادهای ما کوبنده‌تر است، سخن بی جایی نیست.

وی با بیان اینکه امیدواریم هر چه زودتر شاهد پیروزی نهایی ملت ایران در سایه هدایت های رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مدظله العالی) باشیم، افزود: خیلی از کشورها امکانات نظامی بالایی دارند؛ اما چون اراده مردمی در آنجا وجود ندارد، پس از تهدید دشمن، صحنه را به نفع دشمن خالی می‌کنند.

رئیس جامعه مدرسین با اشاره به تورم و گرانی افسارگسیخته بیان داشت: از دولت می‌خواهیم تا آنجا که امکان دارد نسبت به مسئله گرانی و تورم تدبیری اندیشیده شود و باری از دوش مردم برداشته شود و بار جدیدی نیز بر دوش مردم گذاشته نشود.

وی راجع به مسئله بنزین اظهار داشت: امیدواریم تمهیدات دولت به گونه‌ای باشد که از مشکلات بعدی که دشمن نیز بر آنها خواهد افزود جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که مصرف بنزین را کاهش دهد، مانند تولید خودروهای کم مصرف، اما در عین ناباوری خودروسازان در بحبوحه گران شدن بنزین، خودرو را گران می‌کنند. چرا هر موقع صحبت از برنامه ریزی برای بهبود صنعت خودرو می‌شود و دولت‌ها اعلام می‌کنند که می‌خواهند تصمیم جدی در این خصوص بگیرند، در عمل مشاهده می‌کنیم که اوضاع به گونه دیگری رقم می‌خورد و هر چند وقت یکبار در عین حال که در کیفیت خودرو تغییری ایجاد نمی شود با گرانی خودرو مواجه می شویم؟!

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در کنار مسائل اقتصادی، عدم رسیدگی به فرهنگ نیز یکی دیگر از مشکلات جدی کشور است، ادامه داد: رسانه‌های دشمن بارها اعلام کرده‌اند که ما هویت فرهنگی جامعه ایرانی را باید از بین ببریم. دولت باید پیشگام مبارزه با ناهنجاری‌های فرهنگی باشد.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به فرودگاه قم ابراز داشت: در خصوص راه اندازی فرودگاه قم مسؤولین قم به شما اطمینان می‌دهند که مردم و مسافران داخلی و خارجی مشتاق زیادی منتظر افتتاح این فرودگاه هستند.

رئیس جامعه مدرسین با اشاره به مسئله فرهنگ تأکید کرد: دولت باید از دستگاه های اجرایی شروع کند. حوزه اگر اراده جدی در زمینه مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی ببیند حتما به کمک دولت خواهد آمد.

در ادامه، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان نقطه نظرات و دغدغه‌های خود پرداختند.

آیت الله محمدعلی مدرسی طباطبایی اعتماد مردمی را سرمایه اصلی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اعتماد مردم با صداقت تأمین می‌شود. تضعیف روحیه مردم با اخبار غیرواقعی صحیح نیست و اگر اشتباهی نیز در این زمینه صورت گرفته است باید تدارک گردد. اهتمام به اجرای قوانین، یکی از بهترین راهکارها در حل معضلات فرهنگی است.

آیت الله علی عندلیبی با اشاره به نامه رسمی خود در خصوص تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی، رعایت ساختارهای قانونی در این عرصه را از دولت خواستار شد.

آیت الله محمود عبداللهی ضمن تقدیر از هماهنگی مواضع دکتر عارف با مواضع نظام و رهبر انقلاب، از آمار بی بند و باری در جامعه اظهار نگرانی کرد و بیان داشت: مطابق قانون، وظیفه دولت ارتقاء وضعیت فرهنگی کشور است.

وی با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر لزوم حفظ وحدت؛ خواستار حل اختلافات به دور از هیاهوی رسانه‌ای شد.

آیت الله محسن اراکی ابراز داشت: ترک معروف و عمل به یک منکر در جامعه خطرناک است، اما خطرناک‌تر از آن این است که امر به معروف و نهی از منکر تقبیح شود.

وی از اظهار نظرهای برخی افراد در زیر سؤال بردن امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد و آن را خلاف نص صریح قرآن دانست و گفت: مطابق نص صریح قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، تنها راه اصلاح جامعه است.

آیت الله سید محمد غروی با اشاره به مشکلات اقتصادی و تنگناهایی که مردم با آن مواجه هستند، ابراز امیدواری کرد که مشکلات در آینده تقلیل پیدا کند.

وی با اشاره به مسئله بی‌حجابی ابراز داشت: دولت باید از ادارات و زیرمجموعه‌های خود شروع کند و دولت مردان نسبت به رعایت حجاب تذکر دهند. موعظه قطعا تأثیر گذار است.

آیت الله غروی افزود: در اظهار نظرها باید دقت شود. در برخی از مسائل باید تبیین و اقناع سازی صورت پذیرد و مردم نیز إن‌شاءالله همراهی خواهند کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمودرضا جمشیدی با اشاره به برنامه تدوین شده توسط دولت برای مدیریت شرایط جنگی ابراز کرد: دولت برنامه شرایط جنگی را آماده و ابلاغ کرد؛ اما برنامه کافی نیست و مدیریت هماهنگ جنگی نیز باید در کشور حکم فرما باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت واحد در زمان جنگ افزود: مدیریت جنگی یعنی هیچ چیز نباید مقابل تصمیمات گرفته شده قرار گیرد و اگر قرار گرفت نیز باید در برابر آن ایستاد. معنا ندارد که برخی از شرکت‌های دولتی یا تراستی‌ها تصمیم بگیرند که ارز خود را در اختیار کشور قرار ندهند یا اینکه قیمت خودرو در شرایط جنگی چندین برابر افزایش پیدا کند.

آیت الله محمود رجبی با یادآوری سخن رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه فضای مجازی قتلگاه جوانان است، ابراز داشت: فضای مجازی در بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی دارد و شرکت‌های خارجی باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: با رها بودن فضای مجازی، فعالیت‌های فرهنگی دیگر نیز خنثی می‌شود، بنابراین باید فضای مجازی مدیریت شود، چراکه بیشترین فساد از همین ناحیه است.

شایان ذکر است در این جلسه دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ضمن ارائه توضیحاتی از شرایط فعلی کشور و اقدامات، برنامه‌ها و پیش بینی‌های صورت گرفته، نسبت به محورهای سخنان اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم توضیحاتی را ارائه داد.