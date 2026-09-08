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تقلای انتخاباتی ترامپ در فضای مجازی برای کاهش قیمت نفت

۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۸
کد مطلب: 1862887
تقلای انتخاباتی ترامپ در فضای مجازی برای کاهش قیمت نفت

در سایه افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز، رئیس‌جمهور آمریکا به رویاپردازی در فضای مجازی روی آورده و به رأی‌دهندگان آمریکایی وعده داد که رویارویی با ایران، قیمت سوخت را به زیر ۲ دلار در هر گالن خواهد رساند.

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی مدعی شد: قیمت نفت بعد از پیروزی ما در جنگ با ایران به صورت شدیدی کاهش خواهد یافت!

وی همچنین مدعی شد: قیمت سوخت نیز به سه دلار در هر گالن کاهش پیدا می کند و بعد به کمتر از ۲ دلار می رسد و این موضوع خیلی زود اتفاق می افتد.

ترامپ با تکرار ادعاهای خود درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران گفت که این کشور هرگز به سلاح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد.

تقلای ترامپ از طریق مطرح کردن چنین توهماتی در فضای مجازی با توجه به افزایش روزانه قیمت نفت و سوخت به دلیل تنش ها در تنگه هرمز صورت می گیرد.

رئیس جمهور آمریکا تصور می کند با انتشار پست های تکراری در فضای مجازی می تواند محبوبیت از دست رفته خود را در میان رأی دهندگان آمریکایی باز یابد.

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