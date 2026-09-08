تنش لندن با رژیم صهیونیستی بالا گرفت؛ اسموتریچ: سفیر انگلیس را همین امشب اخراج کنید!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت انگلیس قرار است تحریم‌هایی را علیه اسرائیل به دلیل فعالیت‌ های شهرک‌سازی این رژیم در کرانه باختری اعمال کند.

این تحریم ها علیرغم انتقاد دولت آمریکا و برخی اعضای حزب کارگر حاکم انگلیس اعمال خواهند شد.

این تحریم‌ها در جلسه کابینه به ریاست اندی برنهام نخست وزیر انگلیس در روز سه شنبه ۸ سپتامبر مورد بحث قرار خواهد گرفت و پس از آن اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس در پارلمان بیانیه‌ صادر خواهد کرد.

این اقدامات شامل محدودیت‌های مالی بر افراد یا اشخاص حقوقی خاص نخواهد بود، اما می‌تواند شامل ممنوعیت تجارت با شرکت‌های صهیونیستی فعال در شهرک‌های کرانه باختری باشد.

انگلیس به همراه استرالیا، کانادا، نیوزیلند، نروژ و فرانسه در ماه ژوئن در پاسخ به «گسترش بی‌سابقه شهرک‌سازی و افزایش خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری» تحریم‌هایی را علیه شهرک نشینان افراطی اعمال کردند.

این محدودیت‌ها یک فرد و ۶ شرکت را هدف قرار داد.

در همین حال بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سفیر انگلیس باید «روز سه شنبه» اخراج شود و دولت انگلیس را «یهودستیز» خواند.

وی در برنامه ایکس به زبان عبری نوشت: قیمومت انگلیس در اسرائیل به پایان رسیده است.

اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس نیز اعلام کرده که باید در روابط با اسرائیل تجدیدنظر شود.

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