محمدرضا هاجری، درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، با اشاره به پیام‌های وحدت‌بخش رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت‌های هفته دولت و هفته وحدت، به آیه ۴۱ سوره مبارکه حج اشاره کرد و گفت: براساس ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان فارس، شهرداری شیراز در مجموع شاخص‌ها و معیارهای مورد بررسی، موفق به کسب امتیاز ۹۸۰ از هزار امتیاز شده و شایسته تقدیر ویژه شناخته شده است.

وی با قدردانی از این ارزیابی افزود: شهرداری شیراز در سال ۱۴۰۴ در عمل توانسته است در زمینه اقامه نماز و توجه به این فریضه الهی، مصداق آیه شریفه «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ...» باشد و در برخی شاخص‌ها از جمله تعمیر، مرمت، بازسازی و بهسازی مساجد، حسینیه‌ها و فاطمیه‌ها نیز رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

هاجری در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه ربیع‌الاول گفت: مرحوم علامه ذوالفنون حائری شیرازی جمله‌ای دارد که می‌گوید «در عزا و عزاداری سرآمد و فارغ‌التحصیلیم، اما در جشن و شادی برپا کردن ابتدایی هستیم» و این مسئله را در ماه ربیع‌الاول در شیراز نیز احساس کردیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز با انتقاد از ضعف عملکرد متولیان فرهنگی در فضاسازی شهری برای مناسبت‌های ماه ربیع‌الاول ادامه داد: در آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، میلاد پیامبر اعظم(ص) و میلاد امام صادق(ع) انتظار می‌رفت اقدامات بیشتری در حوزه شهری و فضاسازی انجام شود، اما متأسفانه در این زمینه با کاستی‌های زیادی مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه در حوزه شادی‌های دینی باید همان اندازه که برای مراسم‌های عزاداری برنامه‌ریزی و هزینه می‌شود، به جشن‌های مذهبی نیز توجه شود، گفت: باید از محضر اهل‌بیت(ع) بابت این کم‌کاری عذرخواهی کنیم؛ چراکه در برقراری توازن میان برنامه‌های سوگواری و جشن‌های مذهبی موفق نبوده‌ایم.

هاجری افزود: زمانی که مجموعه‌های فرهنگی از برگزاری برنامه‌های شاد، مفید، فاخر و بدون حاشیه فاصله می‌گیرند، فضای خالی ایجادشده می‌تواند زمینه را برای ورود برنامه‌هایی فراهم کند که الزاماً با فرهنگ دینی و ارزش‌های جامعه همخوانی ندارند. بنابراین باید برای مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه اعیاد و ایام مرتبط با اهل‌بیت(ع)، برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت حمایت کامل شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز از دانش‌آموزان و مجموعه آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه لوازم‌التحریر ایرانی با حمایت شهرداری، برپایی چند نمایشگاه پوشاک مدارس با همکاری صنوف مرتبط و تسریع در روند سرویس مدارس از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز همچنین خواستار توجه به فضاسازی شهری متناسب با بازگشایی مدارس شد و گفت: جلسه هماهنگی میان آموزش و پرورش و مناطق شهرداری که برگزار شد، اقدام مناسبی بود و باید این تعامل ادامه پیدا کند.