طراحی ۱۰۰ مسیر گردشگری ادبی در ایران با سهم ۳۰ تایی فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، امیرحسین حکمت‌نیا اظهار کرد: در این مسیرهای گردشگری ادبی، سفر بر پایه داستان و ادبیات معاصر، شخصیت‌ها و مشاهیر، خانه‌های تاریخی، اسطوره‌ها و قبور مشاهیر برنامه‌ریزی می‌شود.

گردشگری خلاق، تجربه‌گرا و کندتر از بازدیدهای معمول

وی با تاکید بر استقبال جهانی از گردشگری خلاق از سه دهه گذشته تا کنون، ادامه داد: گردشگری خلاق با سرعت کمتر انجام می‌شود و بر میدان‌های وسیع تجربه‌محور به جای بازدید از بناها متمرکز است.

دبیر میز ملی گردشگری ادبی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده فارس در گردشگری تجربه‌گرا، گفت: حوزه‌های خوراک (تنوع خوراک اقوام)، گردشگری ادبی، گردشگری اقوام و عشایر، گردشگری هنری، گردشگری مبتنی بر صنایع دستی، گردشگری معماری و گردشگری میراث جهانی فارس را می‌توان در این حوزه تعریف کرد.

گردشگری رویداد، ظرفیتی برای مناسبت‌های خاص

حکمت‌نیا گفت: گردشگری رویداد نیز از دیگر حوزه‌های گردشگری خلاق است که می‌تواند مبتنی بر مناسبت‌های خاص شکل گیرد و طی سال‌های اخیر، گام‌های خوبی نیز در این حوزه برداشته شده است.

وی با اشاره به تفاوت بازدید از بناهای تاریخی با گردشگری میراث جهانی، گفت: در این صورت مثلا میراث جهانی فیروزآباد با مشاغل سنتی، صنایع دستی، آداب و رسوم محلی، خوراک محلی و جامعه روستایی پیرامون بنا به عنوان یک پکیج گردشگری دیده می‌شود.