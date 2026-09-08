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دبیر میز ملی گردشگری ادبی کشور:

طراحی ۱۰۰ مسیر گردشگری ادبی در ایران با سهم ۳۰ تایی فارس

۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۸
کد مطلب: 1862965
طراحی ۱۰۰ مسیر گردشگری ادبی در ایران با سهم ۳۰ تایی فارس

دبیر میز ملی گردشگری ادبی کشور گفت: تاکنون یکصد مسیر گردشگری ادبی در ایران طراحی و اجرا شده که از این شمار، ۳۰ مسیر ویژه استان فارس است، مسیرهایی که سفر را بر پایه داستان، ادبیات، مشاهیر، خانه‌های تاریخی و قبور مفاخر برنامه‌ریزی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، امیرحسین حکمت‌نیا اظهار کرد: در این مسیرهای گردشگری ادبی، سفر بر پایه داستان و ادبیات معاصر، شخصیت‌ها و مشاهیر، خانه‌های تاریخی، اسطوره‌ها و قبور مشاهیر برنامه‌ریزی می‌شود.

گردشگری خلاق، تجربه‌گرا و کندتر از بازدیدهای معمول

وی با تاکید بر استقبال جهانی از گردشگری خلاق از سه دهه گذشته تا کنون، ادامه داد: گردشگری خلاق با سرعت کمتر انجام می‌شود و بر میدان‌های وسیع تجربه‌محور به جای بازدید از بناها متمرکز است.

دبیر میز ملی گردشگری ادبی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده فارس در گردشگری تجربه‌گرا، گفت: حوزه‌های خوراک (تنوع خوراک اقوام)، گردشگری ادبی، گردشگری اقوام و عشایر، گردشگری هنری، گردشگری مبتنی بر صنایع دستی، گردشگری معماری و گردشگری میراث جهانی فارس را می‌توان در این حوزه تعریف کرد.

گردشگری رویداد، ظرفیتی برای مناسبت‌های خاص

حکمت‌نیا گفت: گردشگری رویداد نیز از دیگر حوزه‌های گردشگری خلاق است که می‌تواند مبتنی بر مناسبت‌های خاص شکل گیرد و طی سال‌های اخیر، گام‌های خوبی نیز در این حوزه برداشته شده است.

وی با اشاره به تفاوت بازدید از بناهای تاریخی با گردشگری میراث جهانی، گفت: در این صورت مثلا میراث جهانی فیروزآباد با مشاغل سنتی، صنایع دستی، آداب و رسوم محلی، خوراک محلی و جامعه روستایی پیرامون بنا به عنوان یک پکیج گردشگری دیده می‌شود.

حجت کهیاری

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