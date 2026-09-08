 حشد الشعبی یکی از عناصر داعش را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حشد الشعبی عراق روز دوشنبه از بازداشت یکی از عناصر گروه تروریستی داعش در منطقه «دشت نینوا» خبر داد.

بر اساس بیانیه این هیئت که خبرگزاری رسمی عراق (واع) آن را منتشر کرده است، یکی از یگان‌های بخش اطلاعاتی تیپ ۳۰ حشد الشعبی، با تکیه بر اطلاعات دقیق و پس از چند روز پیگیری و رصد میدانی، موفق شد یکی از عناصر داعش با حروف اختصاری «ب. ع.» را بازداشت کند.

در این بیانیه آمده است که این فرد در یکی از ورودی‌های دشت نینوا دستگیر شد و بررسی‌ها نشان داد که وی بر اساس ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم، تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق بوده است.

حشد الشعبی همچنین اعلام کرد پس از تکمیل اقدامات قانونی و انجام تحقیقات اولیه، این فرد به نهاد ذی‌ربط تحویل داده شد تا اقدامات قانونی لازم در خصوص وی انجام شود و مطابق قانون به مجازات عادلانه خود برسد.

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