به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن مجتهدزاده در نشست بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد، با تأکید بر لزوم حفظ و تقویت انسجام ملی، اظهار کرد: دشمن با برنامه‌ریزی به منظور هدف قرار دادن تاب‌آوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان، به دنبال وادار کردن نظام به تسلیم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل در عرصه جهاد تبیین، تبیین هزینه مقاومت و تسلیم است، گفت: مقاومت هزینه دارد، نیازمند تاب‌آوری مردم است و کار مضاعف مسئولان را می‌طلبد، اما هزینه مقاومت به‌مراتب کمتر از هزینه تسلیم و زمین گذاشتن سلاح است. اگر مقاومت را ترک کنیم، قطعاً آسیب خواهیم دید. هنری کیسینجر؛ اندیشمند و سیاستمدار آمریکایی در جایی می‌گوید «دشمن آمریکا بودن ممکن است خطرناک باشد، اما دوست آمریکا بودن به‌مراتب مرگ‌بارتر است».

شیخ قمی، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب(رضوان الله علیه) در خردادماه سال ۱۳۹۸، گفت: قائد شهید امّت تأکید کردند که « مقاومت هزینه دارد اما هزینه‌ی سازش و تسلیم، از هزینه‌ی مقاومت به مراتب بیشتر است». زیرا تسلیم هم هزینه مادی و هم هزینه معنوی و هویتی دارد.

این مبلغ بین‌الملل آمریکای لاتین، در ادامه ضمن بیان خاطراتی از حضور خود در کشور کلمبیا، اظهار کرد: در کلمبیا نه شعار «مرگ بر آمریکا» و نه شعار «مرگ بر اسرائیل» سر داده می‌شود و این کشور به‌شدت در برابر آمریکا تسلیم شده است. اما باید دید چنین وضعیتی چه پیامدهایی برای آن کشور داشته است.

وی ادامه داد: برای من بسیار جالب بود که بسیاری از نخبگان کلمبیایی به‌شدت ضدآمریکایی شده بودند. کلمبیا با آمریکا روابط آزاد تجاری و قراردادهای مختلفی داشت و در قالب برخی توافقات، آمریکا می‌توانست افرادی را که مدنظر داشت، در کلمبیا دستگیر کرده و برای محاکمه به آمریکا منتقل کند. خودروهای سفارت آمریکا نیز در خیابان‌ها تردد داشتند و افرادی را که می‌خواستند، منتقل می‌کردند و در برابر مردم و دستگاه‌های کلمبیایی پاسخ‌گو نبودند. طبق توافق‌هایی که میان دو طرف برقرار شده بود، آمریکایی‌ها از مصونیت برخوردار بودند و حتی اگر در خاک کلمبیا مرتکب جرم می‌شدند، امکان محاکمه آنان در کلمبیا وجود نداشت.

این استاد جهاد تبیین، با اشاره به دعوت خود از سوی یکی از دانشگاه‌های شهر کارتاخِنا، گفت: این شهر در منطقه‌ای قرار داشت که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در آن مستقر بود و جالب این بود که هزینه حضور این پایگاه‌ها را نیز از خود کلمبیایی‌ها دریافت می‌کردند.

وی ادامه داد: وقتی درباره موضوع مدنظر آن‌ها برای سخنرانی پرسیدم، خود آنان پیشنهاد کردند که درباره «مدل استکبارستیزی امام خمینی(رحمت الله علیه)» سخنرانی کنم و به آنان توضیح دهم که امام(ره) چگونه توانستند آمریکایی‌ها را با دست خالی، بدون تکیه بر سلاح و با اتکا به قدرت مردم و بیدار کردن آنان، از ایران اخراج کنند. بیش از یکصد استاد دانشگاه و دانشجو در جلسه حاضر بودند و نزدیک به چهار ساعت با اشتیاق کامل نشستند تا درباره روش مبارزه با آمریکا سخن بگویم.

شیخ قمی، تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد در جاهایی که آمریکایی‌ها دستشان باز بوده است، نه‌تنها آن کشورها را توسعه نداده‌اند، بلکه در بسیاری موارد آنان را به وضعیت بسیار دشواری کشانده‌اند.

این مبلغ بین‌الملل با اشاره به گفت‌وگوهای خود با مردم و دانشگاهیان کلمبیا گفت: در یکی از جلسات، از آنان پرسیدم آمریکایی‌ها چه مشکلاتی برای شما ایجاد کرده‌اند؟ یکی از آن‌ها گفت که کلمبیا در مقطعی توان پرداخت هزینه برخی پایگاه‌های نظامی را نداشت و یکی از مهم‌ترین نیروگاه‌های برق پایتخت، بوگوتا، که دولتی بود، به‌دست آمریکا مصادره شد و مردم اکنون هزینه برق خود را به یک شرکت خصوصی آمریکایی پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: کلمبیا دارای منابع نفتی است، اما آمریکایی‌ها اجازه توسعه کافی زیرساخت‌های پالایشگاهی را نمی‌دادند. نفت کلمبیا صادر و پس از پالایش، فرآورده‌های آن با قیمت بالا به خود مردم کلمبیا فروخته می‌شد و مردم این کشور حتی امکان استفاده کامل از نفت خود را نداشتند.

شیخ قمی، افزود: مردم کلمبیا از آمریکا ناراضی بودند. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، جریان‌های چپ و ضدآمریکایی در کلمبیا به قدرت رسیدند، اما آمریکا با استفاده از نفوذ امنیتی و نظامی خود، بسیاری از چهره‌های این جریان را هدف ترور و اقدامات خشونت‌آمیز قرار داد و بار دیگر نیروهای نزدیک به خود را در ساختار قدرت تقویت کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مجتهدزاده، درباره روابط تجاری آمریکا و کلمبیا گفت: آمریکا و کلمبیا روابط آزاد تجاری دارند. اما در عمل، محصولات درجه یک و مواد اولیه کلمبیا به آمریکا صادر و کالاهای بی‌کیفیت و غیرراهبردی آمریکا وارد کلمبیا می‌شود.

این مبلغ بین الملل آمریکای لاتین، در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ‌های داخلی کلمبیا اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا در منازعات داخلی این کشور نقش داشتند و بخش قابل توجهی از سلاح‌ها و تجهیزات مورد استفاده در این درگیری‌ها، آمریکایی و اسرائیلی بود. افرادی از نیروهای بازنشسته موساد برای آموزش گروه‌های شورشی در کلمبیا به آن کشور اعزام شده بودند و روش‌های خشونت‌آمیز و ایجاد رعب و وحشت را به آنان آموزش می‌دادند.

وی افزود: به گفته مردم منطقه، حملات خشونت‌آمیزی علیه روستاها صورت می‌گرفت و تصاویر این اقدامات نیز منتشر می‌شد. وی همچنین گفت دو نفر از نیروهای بازنشسته موساد پس از تشکیل پرونده قضایی و محکومیت، با دریافت گذرنامه دیپلماتیک از سوی سفارت رژیم صهیونیستی از کلمبیا خارج شدند؛ موضوعی که موجب ناراحتی گسترده مردم کلمبیا شده بود.