بدون جنوب، نه دولتی وجود دارد و نه لبنانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، با اشاره به تحولات جنوب این کشور اظهار کرد: آنچه در جنوب لبنان جریان دارد، از نظر نحوه مدیریت کشور، حاکمیت، مردم و مفهوم ملی دولت، امری فاجعه‌بار است؛ به‌ویژه آنکه این جنگ در سطح منطقه و کشورهای آن و همچنین در ارتباط با ماهیت انتخاب‌های آنها و الزامات وجود سیاسی و حاکمیتی‌شان، جنگی سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود.

وی افزود: حاکمیت کنونی، مردم، جبهه‌ها و مسائل حاکمیتی خود را کنار گذاشته است و این رویکرد با پیش‌زمینه فعالیت جریانی صورت می‌گیرد که مطابق فهرست‌های فرصت‌طلبانه آمریکا عمل می‌کند؛ روشی که با اساس مشروعیت ملی حاکمیت و منشورهای آن در تعارض است.

قبلان خطاب به مسئولان گفت: پروژه‌های خفه‌کردن، باج‌گیری سیاسی و همکاری با واشنگتن و تل‌آویو برای از بین بردن یک طایفه با تمام اعضای آن، حتی اگر تمام خاورمیانه به آتش کشیده شود، عملی نخواهد شد.

وی تأکید کرد: گزینه ما در این دوره سرنوشت‌ساز، پایداری وجودی، فداکاری ملی، ایستادگی مطلق، شراکت تاریخی و قدرت حاکمیتی مردمی است.

مفتی جعفری لبنان ادامه داد: مقاومت در این زمینه، بزرگ‌ترین انتخاب ما و عنوان وابستگی ملی بزرگ ماست؛ چراکه جایگزینی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: جریان سیاسی که کشور و انتخاب‌های آن را اداره می‌کند، می‌خواهد جنوب، ضاحیه و بقاع را با پیش‌زمینه وابستگی کامل به پشت‌پرده توافق سه‌جانبه و پیوست‌های امنیتی، از میان بردارد؛ توافق‌ها و پیوست‌هایی که کشور را در آستانه پرتگاهی قرار داده‌اند که در تاریخ لبنان سابقه نداشته است.

قبلان در پایان اظهار کرد: جنوب، با همه آنچه در خود دارد، همچنان جنوب باقی خواهد ماند؛ با تمام آنچه از فداکاری‌های وجودی، حاکمیتی و اعجازآمیز نمایندگی می‌کند. مردم جنوب، دروازه لبنان، پایه حاکمیت آن و عنوان وجود و برپایی آن هستند و بدون جنوب، نه دولتی وجود دارد، نه مشروعیتی، نه شراکت ملی، نه قوه اجرایی و نه وجودی برای لبنان.

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