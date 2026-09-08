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سرپرست وزارت دفاع:

توان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی را داریم

۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
کد مطلب: 1862988
توان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی را داریم

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره توانایی هدف قرار دادن ناوهایی که در محاصره اقتصادی شرکت می‌کنند گفت: مطمئن باشید که توانایی آن را داریم و نتایج آن را می‌بینید.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  سرتیپ سیدمجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و دیدار و گفت‌وگو با خانواده این شهید که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری انجام شد، اظهار داشت: کلاً برنامه ۴ ساله شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده را که تقدیم مجلس شده را با همان مسیر و قدرت و انگیزه دقیقاً دنبال می‌کنیم و مدیران وزارت دفاع در همین مسیر حرکت می‌کنند.

وی درباره توانایی هدف قرار دادن ناوهایی که در محاصره اقتصادی شرکت می‌کنند گفت که مطمئن باشید که توانایی آنرا داریم و نتایجش را می‌بینید ان شا الله.
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