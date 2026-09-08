به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی امانی، سفیر سابق ایران در لبنان، با اشاره به گذشت حدود ۷۰ روز از توافق چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی، گفت: با وجود گذشت بیش از دو ماه از این توافق، حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و حتی مسئولان لبنانی که از ابتدا از این مسیر حمایت می‌کردند، اکنون از اینکه این توافق نتوانسته به توقف اشغال و حملات منجر شود، ابراز گلایه می‌کنند.

وی در گفت‌وگویی با خبرنگار ابنا اظهار داشت: کسانی که در لبنان از این توافق به‌عنوان مسیر مناسب یا تنها راه موجود حمایت می‌کردند، از جمله رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لبنان، اکنون خودشان اذعان دارند که از طریق این توافق عملاً دستاوردی حاصل نشده است؛ نه اشغال متوقف شده، نه حملات پایان یافته و نه مسئله بازداشت‌شدگان لبنانی به شکل قابل توجهی حل شده است.

امانی افزود: از ابتدا نیز حزب‌الله این توافق را محکوم کرده بود و اکنون پس از گذشت بیش از دو ماه، تحولات میدانی نشان می‌دهد که نگرانی‌های مقاومت درباره نتیجه این مسیر بی‌دلیل نبوده است.

حزب‌الله انتظار خاصی از ایران ندارد

سفیر سابق ایران در لبنان درباره انتظارات حزب‌الله از جمهوری اسلامی ایران گفت: حزب‌الله همواره به‌صورت مستقل تصمیم گرفته است و من با اطمینان می‌گویم که این جنبش انتظار نداشته ایران به جای آن تصمیم‌گیری یا وارد عملیات شود. البته افکار عمومی ممکن است نگاه دیگری داشته باشد و گاهی از ایران درخواست کمک یا حمایت کنند، اما تصمیمات حزب‌الله مستقل است.

وی ادامه داد: ایران تا پیش از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، عملیات نظامی مشترکی با حزب‌الله علیه اسرائیل نداشت. در جریان تحولات پس از هفتم اکتبر نیز حزب‌الله و ایران هرکدام به‌صورت مستقل عمل کردند و جبهه‌های مختلف مقاومت نیز تصمیمات خود را بر اساس محاسبات خود اتخاذ کردند.

امانی با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت لبنان تصریح کرد: ایران نشان داده است که در دفاع از حزب‌الله لبنان مصمم است و این موضوع هم در مواضع سیاسی و هم در میدان به اثبات رسیده است. بنابراین اگر قرار باشد در برابر اقدام رژیم صهیونیستی واکنشی صورت گیرد، جمهوری اسلامی زمان، مکان و شیوه اقدام خود را بر اساس محاسبات خودش تعیین خواهد کرد.

بزرگنمایی اهمیت ارتفاعات علی‌الطاهر

سفیر سابق ایران در لبنان درباره ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر دستیابی به کنترل عملیاتی بر ارتفاعات علی‌الطاهر نیز گفت: رژیم صهیونیستی به دلایل مختلف تلاش می‌کند اهمیت این ارتفاعات را بیش از واقعیت آن نشان دهد، زیرا به یک دستاورد برای ارائه در فضای داخلی اسرائیل نیاز دارد.

وی افزود: نباید تصور کرد که در شرایط جنگ‌های امروز، تصرف یک بلندی به معنای ایجاد یک برتری تعیین‌کننده و امکان پیشروی گسترده خواهد بود. امروز بخش مهمی از اطلاعات نظامی از طریق ماهواره، بالن‌های جاسوسی و پهپادها به دست می‌آید و صرف در اختیار داشتن یک ارتفاع نمی‌تواند معادله جنگ را به شکل اساسی تغییر دهد.

امانی با اشاره به آسیب‌پذیری تجهیزات مستقر در این ارتفاعات گفت: اگر رژیم صهیونیستی تأسیسات و تجهیزات نظامی مشخصی در این مناطق مستقر کند، همان تجهیزات نیز می‌توانند آسیب‌پذیر باشند. در ابتدای جنگ پس از هفتم اکتبر نیز حزب‌الله توانست بسیاری از دوربین‌ها و تجهیزات مراقبتی رژیم صهیونیستی در امتداد مرز را با سلاح‌های ساده هدف قرار دهد.

وی تأکید کرد: بخشی از تبلیغات درباره ارتفاعات علی‌الطاهر را باید در چارچوب جنگ روانی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی دید. نتانیاهو برای اثبات اینکه در میدان جنگ دستاوردی داشته است، نیازمند بزرگنمایی چنین موضوعاتی است و نباید اجازه داد این جنگ روانی بر ارزیابی واقعی تحولات تأثیر بگذارد.

امانی با یادآوری تجربه جنگ ایران و عراق گفت: در ابتدای جنگ، زمانی که رژیم بعث عراق فرودگاه مهرآباد را بمباران کرد، امام خمینی(ره) با این حملات فضای شکست و فروپاشی ایجاد نکرد. در مورد خرمشهر نیز اگرچه اشغال آن ۳۴ روز طول کشید، اما در نهایت با عملیات بیت‌المقدس آزاد شد. بنابراین نباید تصرف یک نقطه یا انجام یک حمله را به معنای تغییر قطعی نتیجه جنگ تلقی کرد.

احتمال گسترش درگیری وجود دارد

سفیر سابق ایران در لبنان درباره احتمال تبدیل حملات رژیم صهیونیستی به درگیری گسترده‌تر با حزب‌الله اظهار داشت: چنین احتمالی دور از ذهن نیست، اما شرایط منطقه و محاسبات داخلی رژیم صهیونیستی و آمریکا بر تصمیمات طرفین تأثیرگذار است.

وی افزود: نتانیاهو در آستانه انتخابات به یک پیروزی نیاز دارد و ممکن است به دنبال انجام عملیاتی باشد که بتواند آن را به‌عنوان یک موفقیت قطعی ارائه کند؛ زیرا نمی‌تواند صرفاً بر اساس امید و احتمال وارد یک جنگ جدید شود.

امانی با اشاره به تحولات سیاسی داخل سرزمین‌های اشغالی گفت: ادبیات انتخاباتی نتانیاهو نیز نشان می‌دهد که او تلاش می‌کند خود را به‌عنوان فردی معرفی کند که می‌تواند اسرائیل را از نابودی نجات دهد. این ادبیات به خودی خود نشان می‌دهد که مسئله بقا و آینده اسرائیل به یکی از موضوعات مهم در فضای سیاسی داخلی این رژیم تبدیل شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، ترامپ نیز لزوماً از گسترش یک جنگ جدید در منطقه استقبال نمی‌کند، زیرا چنین جنگی می‌تواند منافع آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه‌های بیشتری برای واشنگتن ایجاد کند. بنابراین میان نیاز نتانیاهو به یک دستاورد نظامی و تلاش آمریکا برای کنترل شرایط منطقه‌ای نوعی تناقض وجود دارد.

ارتش لبنان توان مقابله با رژیم صهیونیستی را ندارد

امانی در پاسخ به این پرسش که آیا ارتش لبنان توانایی تأمین امنیت جنوب این کشور پس از خلع سلاح حزب‌الله را دارد، گفت: واقعیت این است که ارتش لبنان از نظر تجهیزات نظامی در شرایطی نیست که بتواند در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی ایستادگی کند.

وی با اشاره به تجربه دوران سفارت خود در لبنان افزود: به‌عنوان سفیر ایران با وزیر دفاع و مسئولان لبنانی درباره وضعیت ارتش این کشور گفت‌وگو کرده‌ام. جالب اینکه یکی از سفیران اروپایی به من گفت کشورهای اروپایی به ارتش لبنان کمک کرده‌اند. وقتی درباره نوع این کمک‌ها پرسیدم، توضیح داد که عمده این کمک‌ها شامل لباس، پوتین و تجهیزات غیررزمی بوده است.

سفیر سابق ایران در لبنان تصریح کرد: ارتش لبنان تجهیزات مهمی مانند سامانه مؤثر پدافند هوایی و نیروی هوایی قابل اتکا برای دفاع در برابر حملات رژیم صهیونیستی ندارد. حتی بخشی از بودجه این ارتش نیز با حمایت کشورهای خارجی تأمین می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که ارتش لبنان در شرایط فعلی توانایی تأمین مستقل امنیت کشور را ندارد.

وی ادامه داد: شکل‌گیری مقاومت لبنان نیز دقیقاً در چنین شرایطی اتفاق افتاد؛ یعنی زمانی که ارتش لبنان توانایی لازم برای دفاع از کشور و جلوگیری از تجاوز رژیم صهیونیستی را نداشت. امروز نیز بعید است فردی در داخل لبنان باور داشته باشد که اگر حزب‌الله سلاح خود را تحویل دهد، اسرائیل دست از تجاوز خواهد کشید.

امانی تأکید کرد: مسئله اصلی این است که اگر قدرت بازدارندگی مقاومت از لبنان گرفته شود، چه نیرویی قرار است در برابر تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی ایستادگی کند. نمی‌توان از یک سو ارتش لبنان را بدون تجهیزات مؤثر نگه داشت و از سوی دیگر انتظار داشت که این ارتش بتواند امنیت کشور را در برابر یک قدرت نظامی مجهز تأمین کند.

مذاکره با اسرائیل تاکنون نتیجه‌ای نداشته است

وی درباره عملکرد دولت لبنان و مذاکرات انجام‌شده با میانجیگری آمریکا نیز اظهار داشت: دولت لبنان در ماه‌های اخیر تمرکز خود را بر مذاکره و میانجیگری آمریکا گذاشته است، اما در همین مدت شاهد ادامه حملات و تخریب‌های رژیم صهیونیستی بوده‌ایم. بنابراین باید پرسید این مسیر مذاکره تاکنون چه نتیجه‌ای برای لبنان داشته است.

امانی افزود: حزب‌الله و نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، تأکید کرده‌اند که دولت لبنان می‌توانست از ظرفیت تفاهم ایران و آمریکا و قدرت مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران برای حل این مسئله استفاده کند، اما دولت لبنان مسیر دیگری را انتخاب کرد.

وی گفت: برخی در لبنان حتی معتقدند مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی با برخی اصول و قوانین بالادستی این کشور نیز سازگار نیست، اما دولت لبنان این مسیر را انتخاب کرده است. گاهی لازم است تجربه یک روش به نتیجه برسد تا مشخص شود آیا آن روش واقعاً کارآمد است یا خیر. اکنون بیش از دو ماه مذاکره و گفت‌وگو انجام شده، اما در میدان شاهد توقف تجاوزات اسرائیل نیستیم.

تداوم شرایط شکننده سیاسی در لبنان

سفیر سابق ایران در لبنان درباره وضعیت سیاسی این کشور نیز گفت: لبنان یک نظام سیاسی توافقی و طایفه‌ای دارد و تصمیمات مهم در آن نیازمند نوعی تفاهم میان گروه‌های مختلف است. بر همین اساس، موضوع سلاح حزب‌الله نیز صرفاً یک مسئله نظامی نیست، بلکه با ساختار سیاسی و اجتماعی لبنان ارتباط دارد.

وی افزود: دولت فعلی نیز بر اساس همین موازنه‌ها شکل گرفته است و اگر وزرای شیعه از دولت خارج شوند، ساختار توافقی دولت دچار مشکل خواهد شد و ممکن است نیاز به تشکیل دولت جدید مطرح شود.

امانی درباره تمدید دوره پارلمان لبنان نیز اظهار داشت: انتخابات پارلمانی که قرار بود در سال جاری برگزار شود، بر اساس شرایط موجود برای دو سال تمدید شده و دوره فعلی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت؛ هرچند تحولات سیاسی داخلی می‌تواند بر این روند تأثیر بگذارد.

سکوت حزب‌الله، راهبردی و مبتنی بر صبر است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سکوت اخیر حزب‌الله را می‌توان مقدمه یک اقدام غافلگیرکننده دانست، گفت: حزب‌الله در طول سال‌های گذشته نشان داده است که از صبر راهبردی و توان تحمل شرایط دشوار برخوردار است. در همین دوره نزدیک به سه سال گذشته نیز نمونه‌های مختلفی از این رویکرد دیده شده است.

امانی ادامه داد: پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا و فرانسه و با حضور ارتش لبنان و یونیفل برای نظارت بر اجرای آن شکل گرفت، رژیم صهیونیستی بارها اقدام به نقض توافق، حمله و ترور کرد، اما حزب‌الله در مقاطعی سکوت کرد تا شرایط سیاسی لبنان و مسیر توافقات داخلی حفظ شود.

وی افزود: در دوره اخیر نیز پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران، شرایط تغییر کرد و جمهوری اسلامی ایران وارد میدان شد. پس از آن، حزب‌الله نیز وارد مرحله دیگری از کنش شد. اکنون تعداد حملات اسرائیل به لبنان نسبت به دوره‌های قبل کاهش یافته است که به نظر من دو دلیل مهم دارد؛ نخست ورود ایران به این معادله و دوم اینکه حزب‌الله نشان داده است نابودشدنی نیست و تداوم حمله به آن لزوماً نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و شکست برای اسرائیل نخواهد داشت.

اسرائیل ناچار به پذیرش واقعیت مقاومت است

امانی گفت: شرایط همچنان پیچیده و شکننده است. از یک سو انتخابات در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی و از سوی دیگر منافع متعارض بازیگران مختلف، تصمیم‌گیری‌ها را دشوار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی توان نظامی ایران و حزب‌الله را آزموده است و در نهایت چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت ندارد. مقاومت نیز در طول سال‌های گذشته نشان داده که می‌تواند در برابر فشارهای سنگین ایستادگی کند.

سفیر سابق ایران در لبنان در پایان اظهار داشت: اسرائیل با اقدامات خود و اصرار بر تداوم تجاوز، در مسیری قرار گرفته که به گفته من ناچار به پذیرش قدرت و پایداری مقاومت خواهد شد؛ در مقابل، مقاومت با ایستادگی و حفظ توان بازدارندگی خود در مسیری حرکت می‌کند که می‌توان آن را مسیر پیروزی دانست.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

