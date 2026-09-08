به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گزارش داد که مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی برای کاهش حضور نظامی و اطلاعاتی این کشور در خاورمیانه پس از پایان جنگ با ایران هستند.

به نوشته سی‌ان‌ان، این بحث‌ها هنوز در مراحل غیررسمی قرار دارد و هیچ دستور مستقیمی برای بازنگری جامع در استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه صادر نشده است؛ با این حال، این رایزنی‌ها نشان می‌دهد برخی مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا خود را برای احتمال تغییر سیاست دولت دونالد ترامپ و کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه پس از جنگ آماده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، آمریکا همچنان حدود ۵۰ هزار نیروی نظامی در خاورمیانه مستقر دارد و از تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی گسترده‌ای از جمله دو ناو هواپیمابر و بیش از ۱۲ ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده برخوردار است. در همین حال، شماری از افسران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که در اوج درگیری‌ها در اوایل سال جاری میلادی از منطقه خارج شده بودند، بار دیگر به خاورمیانه بازگشته‌اند.

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داد که ارتش آمریکا همزمان در حال بررسی راه‌هایی برای افزایش حفاظت از نیروها و تأسیسات باقی‌مانده خود در منطقه است. انتقال برخی تأسیسات به اماکن زیرزمینی، از جمله گزینه‌هایی است که با هدف مقابله با حملات احتمالی موشکی و پهپادی مشابه حملات ایران در جریان جنگ مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته منابع مورد استناد این شبکه، جنگ اخیر آسیب‌پذیری شماری از تأسیسات نظامی و اطلاعاتی آمریکا در خاورمیانه را آشکار کرده است. به اذعان این گزارش، مواضع آمریکا در بحرین، قطر، عربستان سعودی و کویت هدف حملات ایران قرار گرفته‌اند و یک مرکز وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در ریاض نیز در جریان یکی از این حملات به‌طور جدی آسیب دیده است.

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی و یک افسر پیشین اطلاعاتی گزارش داد که این مرکز سیا در ریاض عملاً تخریب شده است. در همین حال، مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که برخی تأسیسات و تجهیزات منهدم‌شده یا به‌شدت آسیب‌دیده را به دلیل هزینه بالای بازسازی، مجدداً احداث نکنند.

یکی دیگر از گزینه‌های مطرح‌شده، کاهش استقرار دائمی نیرو و تجهیزات آمریکایی در منطقه و نگه‌داشتن بخشی از آنها در داخل خاک آمریکا و اعزام موقت آنها به خاورمیانه برای انجام مأموریت‌های مشخص است.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، برخی مقام‌های ارشد پنتاگون نیز خواستار کاهش حضور نظامی آمریکا در شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند؛ رویکردی که در چارچوب سیاست گسترده‌تر واشنگتن برای واگذاری مسئولیت‌های بیشتر در حوزه دفاعی به شرکای منطقه‌ای دنبال می‌شود.

با این حال، منابع این شبکه تأکید کرده‌اند که هنوز جدول زمانی مشخصی برای پایان جنگ یا دستیابی به توافقی با تهران وجود ندارد و تصمیم نهایی درباره آینده حضور نظامی آمریکا در منطقه نیز اتخاذ نشده است.

در همین ارتباط، «داریل کادل»، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای آمریکایی «در آینده نزدیک» به بحرین، محل استقرار سنتی ناوگان پنجم آمریکا، بازنخواهند گشت.

گزارش سی‌ان‌ان در حالی منتشر شده است که جنگ اخیر میان آمریکا و ایران، علاوه بر افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی واشنگتن، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه را نیز در معرض توجه قرار داده و بحث درباره آینده حضور بلندمدت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تشدید کرده است.

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