نقش صرافان شیعی در ایجاد شبکه مالی ائمه معصومین(ع)؛ بخش دوم:کارکردهای هدایتی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، جایگاه صرافان در تاریخ تشییع مورد بررسی قرار گرفت، در این نوشته، برخی از کارکردها و عملکردهای صرافان شیعی در رفع نیازهای مالی ائمه معصومین(ع) همچنین ایجاد شبکه مالی شیعیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با بررسی منابع روایی و همچنین مطالعات تاریخی، می‌توان گفت شبکه صرافان شیعی، به‌طور کلی، دو برنامه راهبردی را دنبال می‌کرد: نخست، رساندن وجوهات و هدایای شیعیان به ائمه معصومین(ع) و دوم، رساندن مبالغ مالی از سوی ائمه(ع) یا به وکالت از آنان به شیعیان و حتی غیرشیعیان نیازمند.

روشن است که فعالیت در بخش نخست، نیازمند توسعه شبکه‌ای گسترده از صرافان معتمد بود تا این افراد بتوانند وجوهات را از مناطق مختلف سرزمین‌های اسلامی، از گرگان تا مدینه، کاظمین و سامرا، منتقل کنند؛ به‌گونه‌ای که امنیت وجوه و اطلاعات مربوط به افراد مرتبط با ائمه(ع) از دسترس دشمنان و مخالفان محفوظ بماند.

در بخش دوم نیز صرافان، به‌عنوان «امین اموال» و نمایندگان ائمه(ع)، نیازهای مالی شیعیان را برطرف می‌کردند. این نیازها، از موارد کلان مالی مانند تأمین نیازهای خانواده‌های شیعیان محروم یا زندانی در سراسر سرزمین‌های اسلامی تا مواردی مانند پرداخت مبالغی برای رفع اختلافات میان دو نفر از شیعیان را شامل می‌شد.

در برخی موارد نیز این شبکه مالی، کارکردهای «اجتماعی و هدایتی» داشت. برای نمونه، اعضای این شبکه در معرفی «امامِ پس از امام» نقش مؤثری ایفا می‌کردند؛ به این معنا که دریافت وجوهات شرعی از شیعیان پس از شهادت هر امام و رساندن این مبالغ به «امامِ بعدی»، در معرفی امام هر زمان به جامعه شیعی مؤثر بود. افزون بر این، بسیاری از این افراد در منابع روایی به‌عنوان «عالمان و راویان احادیث» شناخته شده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار علمی آنان در میان جوامع شیعی است.

در میان نام این صرافان، شخصیت‌های عالمی مانند «مفضل بن عمر»، صاحب کتاب معروف «توحید مفضل» که در شمار اصحاب امام صادق(ع) و امام موسی کاظم(ع) قرار داشت و در طول حیات خود دست‌کم چهار کتاب تألیف کرده است، دیده می‌شود. همچنین «ابوجعفر محمد بن علی» معروف به «مؤمن‌الطاق»، از شاخص‌ترین شاگردان امام صادق(ع) و از توانمندترین شیعیان در فن مناظره در حوزه‌های کلام و فقه بود که تألیف دست‌کم هفت کتاب به وی منسوب شده است.

از نکاتی که باید در این موضوع مورد توجه قرار گیرد، آن است که شبکه صرافان در زمان حضور ائمه(ع)، غالباً به‌صورت مستقیم از سوی ایشان راهبری می‌شد؛ اما تقریباً از زمان امام جواد(ع) به بعد و با شکل‌گیری شبکه وکالت، صرافان شیعی تحت مدیریت وکلای ائمه معصومین(ع) فعالیت می‌کردند. در دوران غیبت صغری نیز وکلای خاص امام زمان(عج) هدایت این شبکه را برعهده داشتند.

در بخش بعدی این نوشته، نمونه‌های روایی از خدمات مالی و کارکردهای اجتماعی صرافان شیعی بررسی می‌شود.

سید علی اصغر حسینی/خبرگزاری ابنا

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