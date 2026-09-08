۵ هزار مورد قطع عضو؛ یکی از پیامدهای جنگ در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در پی جنگ و حملات اسرائیل، تاکنون ۵ هزار مورد قطع عضو، ۳۰۰ مورد آسیب‌های عصبی و نخاعی و ۱۰ هزار مورد نیازمند توانبخشی فشرده و طولانی‌مدت در این منطقه ثبت شده است.

وزارت بهداشت غزه افزود: جنگی که از اکتبر ۲۰۲۳ در این منطقه ادامه دارد، یک فاجعه انسانی و بهداشتی بی‌سابقه برجای گذاشته است.

این وزارتخانه با اشاره به افزایش شدید شمار مجروحان گفت: موارد قطع عضو دوگانه و جراحی‌های پیچیده برای نجات اندام‌ها افزایش چشمگیری داشته و تاکنون ۵ هزار مورد قطع عضو ثبت شده است. همچنین شمار موارد آسیب‌های عصبی و نخاعی به ۳۰۰ مورد رسیده است.

بر اساس این بیانیه، ۱۰ هزار نفر نیز به خدمات توانبخشی فشرده و طولانی‌مدت نیاز دارند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد هدف قرار گرفتن مستقیم مراکز درمانی موجب شده است بیشتر مراکز تخصصی توانبخشی از چرخه خدمت خارج شوند و هزاران بیمار و مجروح با خطر ابتلا به عوارض جدی و بحرانی مواجه باشند.

این وزارتخانه، کمبود شدید تجهیزات و ملزومات پزشکی، وسایل کمکی و اندام‌های مصنوعی و همچنین محدودیت‌های موجود برای انتقال بیماران به خارج از نوار غزه جهت دریافت خدمات درمانی را از مهم‌ترین عوامل تشدید این وضعیت دانست.

وزارت بهداشت غزه از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل خواست برای ورود فوری تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز در حوزه توانبخشی و اندام‌های مصنوعی، «هماهنگی فوری و مداخله سریع» انجام دهند.

در نتیجه جنگ و حملات اسرائیل در نوار غزه تاکنون ۷۳ هزار و ۴۷۰ فلسطینی شهید و ۱۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند؛ در حالی که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

