به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیروز تصاویری از وقوع درگیری میان جمعی از دانشجویان عراقی و گروهی از شهروندان ایرانی در خوابگاه دانشگاه سمنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همچنین، تعدادی از افراد در بیرون از خوابگاه تجمع کردند و شعارهایی سر دادند.در ادامه نیروی انتظامی برای کنترل اوضاع در محل حاضر شد و سرانجام با حضور مسئولان دانشگاه، ماجرا به پایان رسید.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، این شایعه در حالی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که مقام‌های مسئول تأکید کردند هیچ‌گونه درگیری، حمله یا ربایش در خصوص خوابگاه‌های اصلی دانشگاه رخ نداده است. روابط عمومی دانشگاه سمنان ضمن تکذیب کامل این ادعا اعلام کرد که این ماجرا در بیرون از محیط خوابگاه‌های دانشگاه و در یکی از اقامتگاه‌های خصوصی خارج از پردیس رخ داده است؛ مکانی که هیچ‌گونه ارتباطی با خوابگاه‌های رسمی دانشگاه ندارد.

دادگستری استان سمنان نیز در واکنش به این جوسازی‌ها اعلام کرد: اصل موضوع در حد شایعه بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌گونه ربایش یا دزدی از سوی دانشجویان صورت نگرفته است.

دستگیری۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان

با این حال، برای روشن شدن ابعاد ماجرا، پرونده‌ای تشکیل شده و دو تن از افراد مرتبط با حادثه بازداشت شده‌اند تا تحقیقات تکمیلی به سرانجام برسد.

منشأ خبر و جریان‌سازی رسانه‌های معاند

پیگیری‌های خبری حاکی از آن است که این ماجرا نخستین‌بار با انتشار گزارشی از سوی رسانۀ عراقی بغدادالیوم مطرح شد که طبق آن، ادعای درگیری میان دانشجویان ایرانی و عراقی که درپی ربایش یک دختر صورت گرفته، مطرح گردید. در ادامه رسانه‌های معاند با دروغ‌پراکنی این واقعه را به بسیج مردمی عراق حشدالشعبی نسبت دادند که هیچ واقعیتی نداشت.

واکنش سفارت عراق

در واکنش به این رخداد، سفارت و رایزنی فرهنگی عراق با تأکید بر اولویت سلامت و امنیت دانشجویان، اعلام کردند که کمیته‌ای مشترک برای بررسی فوری و میدانی موضوع تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان سفارت عراق در ساعات آینده برای دیدار با دانشجویان و بررسی درخواست‌های آنان به سمنان سفر خواهند کرد. این کمیته همچنین جلساتی را با مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران شهر سمنان و مسئولان دانشگاه سمنان برگزار می‌کند.

در بیانیه رسمی سفارت عراق از دانشجویان خواسته شده است تا زمان رسیدگی کامل به این حادثه، ضمن حفظ آرامش، از خروج غیرضروری از محل اقامت خود خودداری کنند.

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