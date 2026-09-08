به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه به‌عنوان تنها مرکز چاپ و نشر کتب تألیف‌شده توسط مرکز تدوین متون و منابع درسی حوزه‌های علمیه، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با عرضه مجموعه‌ای از آثار علمی و آموزشی مورد نیاز طلاب، مورد استقبال طلاب و فضلای حوزه قرار گرفته است.

این مؤسسه با فراهم کردن امکان خرید حضوری و اینترنتی، تلاش کرده است دسترسی طلاب و فضلا به کتاب‌های مورد نیاز را تسهیل کند و آثار آموزشی و علمی را با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.

بر اساس این گزارش، در کنار کتاب‌های آموزشی، مجموعه‌های فاخر در رشته‌های گوناگون نیز از طریق مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه عرضه می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند در حمایت از تولیدات علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه نقش‌آفرین باشد.

عرضه کتب با ۵۰ درصد تخفیف

با توجه به افزایش قیمت کتاب، آثار منتشرشده توسط مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه که چاپ آنها مستقیماً بر عهده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه است، با ۵۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود.

همچنین سایر کتب مورد نیاز طلاب نیز با تخفیف‌های ویژه و قیمت‌های رقابتی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

از دیگر ظرفیت‌های این مؤسسه، عرضه آثار علمی علما و بزرگان حوزه‌های علمیه با قیمت مناسب است که امکان دسترسی علاقه‌مندان به این آثار را فراهم کرده است.

امکان خرید حضوری و اینترنتی

طلاب، فضلا و علاقه‌مندان برای تهیه کتاب‌های علمی، آموزشی و پژوهشی می‌توانند به پایگاه اینترنتی مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه به نشانی nashrehowzeh.ir مراجعه کنند.

همچنین امکان تهیه حضوری کتاب‌ها در قم، خیابان معلم، جنب بیت امام خمینی(ره)، مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه فراهم است.

شماره ۰۹۳۸۷۹۲۴۲۲۹ نیز برای پاسخگویی به سؤالات طلاب و ارائه راهنمایی در زمینه تهیه کتاب‌ها اعلام شده است.

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