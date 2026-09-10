خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، موضوع «خدمت به محرومان»، «تسلط بر موضوعات امنیتی و نظامی»،«مدیریت راهبردی جبهه مقاومت» در سیره و سلوک آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بیان شد، در این نوشته، احاطه ایشان بر دانش‌های روز مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، می‌توان به تسلط ایشان بر موضوعاتی همچون استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، نظام سلامت و جمعیت، مسائل مرتبط با مسکن و شهرسازی با محوریت شهرهای مولدِ مجهز به فناوری و اینترنت اشیاء، مباحث اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و موضوعاتی مانند رمزارزها، غرب‌شناسی و دیگر حوزه‌های علمی اشاره کرد. در این میان، زاویه نگاه ایشان به این دانش‌های جدید که بر مبنای «تمدن‌سازی» و فقه تمدنی شکل گرفته است نیز از نکات قابل توجه در سلوک علمی ایشان به شمار می‌رود.

میزان اطلاع ایشان از این علوم نیز به حدی توصیف شده است که برخی از نزدیکان ایشان درباره آن گفته‌اند: «ایشان در این موضوعات اطلاعات دقیقی دارند؛ دانش او هم در حد مرز دانش است.»

توجه ایشان به علوم و فناوری‌های نوین همچنین به‌گونه‌ای بوده است که برخی از متخصصان کشور، دوران رهبری ایشان را سرآغازی برای ظهور «شیخ بهایی جدید» دانسته و در این زمینه گفته‌اند: «منتظر هستند که ایشان با بحث‌های فناوری در کشور، بتوانند با سازماندهی جدیدی این دوران را رقم بزنند.»

برخی از نزدیکان ایشان نیز با اشاره به احاطه وی بر موضوعات مختلف، میزان آگاهی ایشان از دانش کشاورزی و ظرفیت‌های کشور در این حوزه را «حیرت‌انگیز» توصیف کرده‌اند؛ دانشی که به گفته آنان، جزئیاتی همچون انواع بذرهای گندم و میزان برداشت هر یک، تنوع آبخیزداری در مناطق مختلف کشور، مسائل مرتبط با آب و دیگر موضوعات تخصصی این حوزه را دربرمی‌گیرد. همچنین، دانش ایشان درباره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز از جمله حوزه‌هایی عنوان شده است که وی در آنها تسلط فراوان دارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های ایشان در این زمینه، با توجه به اینکه در آن مقطع مسئولیت رسمی در کشور نداشتند، ایجاد ارتباط میان گروه‌های نخبه و فعالان حوزه‌های نوآورانه و فناورانه با مدیران ارشد بخش‌های مختلف کشور بوده است. هدف از این ارتباط، فراهم کردن زمینه برای عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر ایده‌ها و طرح‌های نخبگان و استفاده از آنها برای حل مسائل کشور در چارچوب نظام اسلامی بوده است.

یکی از همکاران ایشان در فعالیت‌های نخبگانی، در توصیف این ویژگی می‌گوید: «مثلاً فلان مدیر در بنیاد اقتصادی کوثر که کار تولید غذا انجام می‌دهند را با فلان استاد دانشگاه که تحقیقی در حوزه بذر، با هدف بهینه‌سازی و افزایش سرعت جوانه‌زنی بذر انجام داده، مرتبط می‌کردند.»

ایشان همچنین در طول حدود ۱۵ سال تدریس درس خارج فقه و اصول، به تربیت گروهی از شاگردان اهتمام داشتند که در کنار آشنایی با شیوه استنباط فقهی، توانایی مواجهه و حل مسائل علوم و دانش‌های روز را با نگاهی علمی و تمدنی داشته باشند. در همین راستا، در حوزه‌های علمیه تحت مدیریت ایشان، گروه‌های تخصصی در موضوعات متنوع، از جمله فقه اقتصادی، شکل گرفته و شاگردان ایشان در حوزه‌های مختلف دانش روز، از جمله فقه اقتصادی و فقه امنیتی، به ارائه مقالات تخصصی موظف شده‌اند.

محور اصلی نگاه ایشان در مواجهه با علوم و حوزه‌های مختلف نیز «نگاه تمدنی» عنوان شده است. برخی از فقیهان عضو مجلس خبرگان درباره این ویژگی ایشان گفته‌اند: «من ایشان را از بُعد تمدنی، بسیار متمایز از سایر علما و فقها می‌دانم.»

همچنین برخی از استادان دانشگاه درباره نگاه تمدنی ایشان به موضوع مسکن گفته‌اند: «ایشان در موضوع مسکن، قطعاً یک شاخص و یک خط‌کشی‌هایی دستشان بود که شامل مطلوبیت‌های تمدنی و فرهنگی هم می‌شد؛ لذا وقتی ما حرفی می‌زدیم یا الگویی ارائه می‌دادیم، حواسشان بود که کجا مطابق است و کجا انحراف پیدا می‌کند.»

در بخش‌های بعدی این نوشته، ابعاد دیگری از سلوک علمی و اجرایی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بررسی خواهد شد.

منابع :

گفتگو با حجت الاسلام محمد حاجی ابوالقاسم دولابی، عضو مجلس خبرگان رهبری

گفتگو با فرید الدین حداد عادل، برادر همسر آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای

گفتگو با مهندس سید امیر حسین کمالی، عضو هیات موسس اندیشکده مطالعات راهبردی زیست شهر اسلامی

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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