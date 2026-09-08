به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جعفر یحیی، سخنگوی رسمی نهاد امور اسرا در بحرین، محاکمه علما از سوی نظام آل‌خلیفه را بخشی از روند هدف قرار دادن سیاسی و اجتماعی آنان دانست و گفت مقام‌های بحرینی برای اثبات ارتکاب تخلفات قانونی از سوی این علما، به شواهد روشن و مشخصی استناد نمی‌کنند.

یحیی اظهار کرد پرونده‌های قضایی علیه علما بر اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شده استوار است.

سخنگوی نهاد امور اسرا در بحرین این محاکمه‌ها را یک نمایش توصیف کرد که با هدف پوشاندن روند هدف قرار دادن علما و جامعه شیعی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد این اقدامات قضایی نمی‌تواند به ظلم به علما مشروعیت ببخشد.

یحیی با اشاره به محاکمه‌های کنونی و اقداماتی که در سال ۲۰۱۱ علیه چهره‌های مخالف حکومت انجام شد، گفت هدف قرار دادن علما در مرحله کنونی نیز در چارچوب روندی مستمر برای فشار بر مخالفان و جامعه شیعی قرار دارد.

وی در ادامه از تلاش برای خالی کردن عرصه اجتماعی از حضور علما اشاره کرد و افزود: مقام‌های بحرینی درصدد هستند علمایی را که از حضور اجتماعی و اعتماد عمومی برخوردارند، در زندان نگه دارند.

سخنگوی نهاد امور اسرا در بحرین تأکید کرد هدف قرار دادن شخصیت‌های دینی دارای نفوذ و حضور اجتماعی، تنها به اقدامات قضایی محدود نمی‌شود، بلکه با تلاش برای بازتعریف و تغییر ساختار اجتماعی و دینی در داخل بحرین ارتباط دارد.

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