اندونزی ائمه مساجد را »سفیران صلح« در دیپلماسی جهانی معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نصرالدین عمر» وزیر امور دینی اندونزی اعلام کرد ائمه مساجد می‌توانند پیام صلح این کشور را از منبر و محراب به جامعه بین‌المللی منتقل کنند.

وزیر امور دینی اندونزی با اشاره به جایگاه اجتماعی مساجد گفت نقش امام جماعت نباید صرفاً به حوزه مسائل عبادی و دینی محدود شود، بلکه آنان باید در زمینه‌هایی همچون اخلاق، آموزش عمومی، انسجام اجتماعی، تقویت همبستگی و گسترش همزیستی مسالمت‌آمیز نیز نقش‌آفرینی کنند. به گفته عمر، مساجد به‌عنوان در دسترس‌ترین فضاهای عمومی برای مردم می‌توانند ارزش‌های اسلامی را به نیرویی عملی برای تقویت برادری، مدارا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همبستگی ملی تبدیل کنند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت توانمندی ائمه مساجد تأکید کرد و گفت امامان باید علاوه بر برخورداری از دانش دینی، از نگاه ملی، مهارت‌های ارتباطی مؤثر، آگاهی اجتماعی و نگرش جهانی نیز برخوردار باشند. عمر این مسئله را اقدامی فوری دانست و تأکید کرد که ائمه جماعات می‌توانند در چارچوب دیپلماسی جهانی، پیام صلح و ارزش‌های اسلامی را به مخاطبان فراتر از مرزهای اندونزی منتقل کنند.

در همین حال، «انیس ماتا» معاون وزیر امور خارجه اندونزی ضمن اعلام حمایت از برگزاری کنفرانس بین‌المللی ائمه مساجد، خواستار دعوت از نمایندگان جوامع مسلمان اروپا شد. وی همچنین اعلام کرد مسئله فلسطین یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو در این کنفرانس خواهد بود. ماتا ابراز امیدواری کرد شرکای مسلمان اندونزی از کشورهای بلژیک، استرالیا، کرواسی و ازبکستان نیز نمایندگان خود را به این رویداد اعزام کنند تا ترکیب شرکت‌کنندگان از تنوع بیشتری برخوردار باشد.

کنفرانس بین‌المللی ائمه مساجد ۲۰۲۶ قرار است در دو مرحله برگزار شود؛ مرحله نخست روزهای ۲۵ و ۲۶ سپتامبر در جاکارتا و مرحله دوم روزهای ۲۷ و ۲۸ سپتامبر در پالمبانگ، مرکز استان سوماترای جنوبی، برگزار خواهد شد. کمیته برگزارکننده پیش از این نیز برنامه‌های مقدماتی این کنفرانس را در شهرهای ماکاسار، ساماریندا، سورابایا و باندونگ برگزار کرده است. این رویداد قرار است با تمرکز بر نقش ائمه مساجد در تقویت صلح و طرح موضوع فلسطین، بستری برای گفت‌وگو میان عالمان و نمایندگان جوامع مسلمان از کشورهای مختلف فراهم کند.

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