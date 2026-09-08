به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید حمید میرباقری طی سخنانی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، جایگاه این بانوی کریمه را در معارف اهل‌بیت(ع) تبیین کرد و گفت: حضرت معصومه(س) از معدود امامزادگانی هستند که زیارت مأثور از امام معصوم(ع) درباره ایشان وارد شده و ائمه اطهار(ع) بر زیارت این بانوی بزرگوار تأکید کرده‌اند.

شهدا؛ صاحبان حقی که بر گردن جامعه دارند

میرباقری با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: بسیاری از انسان‌ها در زندگی ما دارای حق هستند؛ از جمله معلم، پزشک، عالم و افراد مختلفی که در رشد و نجات انسان نقش داشته‌اند؛ اما همه این خدمات در بستر امنیتی امکان تحقق پیدا می‌کند که خون شهدا ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر فداکاری شهدا نبود، عالم دینی نمی‌توانست در فضای آرام مسجد به هدایت مردم بپردازد، پزشک نمی‌توانست با آرامش به درمان بیماران مشغول باشد و معلم، محقق و مخترع نیز نمی‌توانست در محیطی امن به فعالیت خود ادامه دهد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه شهید در معارف اسلامی تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم شهدا را مرده نمی‌داند، بلکه آنان را زنده و برخوردار از رزق الهی معرفی می‌کند و در روایات نیز برای شهید جایگاهی ویژه بیان شده است.

حضرت معصومه(س)؛ امامزاده‌ای با زیارت مأثور

میرباقری در ادامه با اشاره به ویژگی‌های ممتاز حضرت معصومه(س) گفت: یکی از جلوه‌های مهم جایگاه این بانوی کریمه، برخورداری از زیارت مأثور از امام معصوم(ع) است؛ زیارتی که طبق نقل، از سوی امام رضا(ع) برای ایشان بیان شده و امروز در اختیار شیعیان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: برخورداری از زیارت مأثور، جایگاه ویژه حضرت معصومه(س) را در میان امامزادگان نشان می‌دهد و ائمه اطهار(ع) نیز پیروان خود را به زیارت این بانوی بزرگوار سفارش کرده‌اند.

شفاعت؛ جلوه‌ای دیگر از مقام حضرت معصومه(س)

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به فرازی از زیارت حضرت معصومه(س) بیان کرد: در زیارت مأثور این بانوی کریمه، از ایشان درخواست شفاعت شده است و این مسئله نشان‌دهنده مقام و جایگاه رفیع حضرت معصومه(س) نزد خداوند است.

وی ادامه داد: شفاعت حضرت معصومه(س) تنها به عالم آخرت محدود نمی‌شود و در زندگی دنیوی نیز بسیاری از مؤمنان با توسل به این بانوی کریمه حاجات خود را دنبال کرده‌اند.

جایگاه علمی حضرت معصومه(س)

میرباقری، جایگاه علمی حضرت معصومه(س) را سومین جلوه از شخصیت این بانوی کریمه دانست و اظهار کرد: در روایات آمده است که گروهی از شیعیان برای دریافت پاسخ پرسش‌های خود به مدینه آمدند، اما امام کاظم(ع) در آنجا حضور نداشتند؛ حضرت معصومه(س) پاسخ پرسش‌های آنان را ارائه کردند و پس از اطلاع امام کاظم(ع) از پاسخ‌ها، حضرت ایشان را مورد تمجید قرار دادند.

وی افزود: این روایت نشان می‌دهد حضرت معصومه(س) از جایگاه علمی ویژه‌ای برخوردار بودند و شخصیت ایشان را نمی‌توان در حد یک امامزاده معمولی دانست.

خانواده؛ نخستین عرصه مسئولیت والدین

میرباقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات قرآن درباره مسئولیت انسان نسبت به خانواده، بر ضرورت توجه والدین به تربیت فرزندان تأکید کرد و گفت: یکی از حقوق فرزند بر پدر و مادر، انتخاب نام نیکو برای اوست و والدین باید در انتخاب نام، به معنا و محتوای آن توجه داشته باشند.

وی همچنین نماز را از مهم‌ترین محورهای تربیت خانوادگی دانست و خاطرنشان کرد: والدین باید نسبت به نماز فرزندان خود مراقبت داشته باشند؛ چراکه نماز در زندگی انسان و خانواده نقش مهمی در تقویت ارتباط با خداوند و حفظ انسان در برابر آسیب‌ها دارد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در پایان با اشاره به ورود حضرت معصومه(س) به قم و استقبال و تکریم مردم این شهر از ایشان، این رویداد را یکی از نقاط مهم تاریخ قم و جلوه‌ای از ارادت مردم این دیار به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) دانست.