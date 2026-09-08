به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ با تخلیه حوزه علمیه خاتم‌النبیین (ص)، تغییر نام مسجد شهید عبدالعلی مزاری در بامیان و بستن ۷۰ مغازه در جبرئیل هرات، نگرانی‌ها درباره حذف هزاره‌ها و جامعه شیعه از سوی طالبان افزایش یافته است.

حزب عدالت و آزادی به رهبری سرور دانش، معاون سابق ریاست‌جمهوری افغانستان و از چهره‌های مطرح شیعه، روز دوشنبه ۱۶ شهریور اعلام کرد که سیاست‌های طالبان موجودیت و بقای هزاره‌ها و جامعه شیعه افغانستان را هدف قرار داده است. سرور دانش به‌طور مشخص به تخلیه حوزه علمیه خاتم‌النبیین و بستن مغازه‌های شیعیان در هرات اشاره کرد و گفت این اقدامات در راستای سیاست حذف هزاره‌ها و شیعیان از تمام ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام می‌شود.

معاون سابق ریاست‌جمهوری افغانستان در ادامه تأکید کرد که شیعیان باید با اتحاد و همبستگی کامل در برابر سیاست‌های ویرانگر طالبان ایستادگی کنند؛ زیرا سیاست حذف از سوی آن‌ها در حال اجراست و این موضوع فراتر از جناح‌بندی‌هاست و موجودیت و بقای هزاره‌ها و شیعیان را نشانه گرفته است.

به گفته سرور دانش، طی پنج سال گذشته شماری از شخصیت‌ها و نهادهای مرتبط با جامعه شیعه و هزاره تلاش‌های زیادی کرده‌اند تا تغییری در رفتار و سیاست‌های طالبان ایجاد کنند، اما این تلاش‌های یک‌جانبه تاکنون کمترین نتیجه‌ای نداشته و آن‌ها همچنان بر سیاست حذف و تبعیض سیستماتیک پافشاری می‌کنند.

وی از حامیان شیعه طالبان خواست با تغییر رویکرد، به مقاومت منفی روی آورند، مقاطعه کامل کنند و بیش از این به نام هزاره و شیعه به حاکمیت طالبان مشروعیت نبخشند.

سرور دانش همچنین از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواست رویدادهای اخیر افغانستان را مستند و پیگیری کنند و در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان سکوت اختیار نکنند.

در همین حال، ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان و از شخصیت‌های سیاسی اهل سنت، نیز نسبت به تخلیه و بستن حوزه علمیه خاتم‌النبیین (ص) واکنش نشان داد و این اقدام را محکوم کرد.

ظاهر اغبر شامگاه دوشنبه اعلام کرد که اقدام اخیر طالبان در محاصره و تخلیه اجباری بزرگ‌ترین حوزه علمیه شیعیان در کابل با توسل به زور سلاح، موضوعی قابل انتظار از این گروه بود.

سفیر افغانستان در تاجیکستان افزود: «طالبان عملاً دشمنی خود را با مذاهب، اقوام، زبان‌ها، فرهنگ، دانش و ارزش‌های دینی به نمایش گذاشته‌اند. امروز طالبان به یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌زنندگان به چهره و ارزش‌های اصیل اسلام تبدیل شده‌اند؛ زیرا بسیاری از موازین، اصول و اخلاقیات دینی را زیر پا گذاشته و افغانستان را به سوی فضای اختناق و عقب‌ماندگی سوق داده‌اند.»

این در حالی است که نیروهای مسلح طالبان روز دوشنبه طلاب و اساتید حوزه علمیه خاتم‌النبیین را اخراج و ساختمان بزرگ این حوزه را تحت کنترل خود درآوردند. این اقدام وزارت دادگستری طالبان خشم شیعیان افغانستان را برانگیخته است.

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