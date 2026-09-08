به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مسعود پزشکیان» در پاسخ به اظهارنظر موهوم رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: جمهوری اسلامی ایران همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. اما چنانکه تا امروز در برابر تجاوز، دلیرانه به دفاع برخاسته است این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد و پاسدار حقوق ملت بزرگ ایران خواهد بود.

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