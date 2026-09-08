به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از برگزاری دوره مجازی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ویژه نوجوانان پسر خبر داد.

شرکت‌کنندگان در این دوره با روش‌های کاربردی و آسان حفظ جزء ۳۰، تدبر در آیات و نکات کاربردی متناسب با سن نوجوان آشنا می‌شوند.

دوره در بستر آنلاین و مجازی برگزار شده و نوجوانان از سراسر کشور می‌توانند در آن شرکت کنند.

زمان برگزاری این دوره، روزهای زوج از ساعت ۱۹ تا ۲۰ و مدت آن ۳ ماه اعلام شده است.

از اهداف این دوره، ایجاد انگیزه و تقویت اعتمادبه‌نفس قرآنی در نوجوانان است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و مشاوره می‌توانند به آیدی @haramquran110 در پیام‌رسان‌های داخلی پیام دهند.