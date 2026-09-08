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از سوی مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر صورت می گیرد؛

برگزاری دوره مجازی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ویژه نوجوانان پسر

۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۹
کد مطلب: 1863038
برگزاری دوره مجازی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ویژه نوجوانان پسر

دوره مجازی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ویژه نوجوانان پسر، با رویکرد تدبر و فهم دلنشین آیات، توسط مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از برگزاری دوره مجازی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ویژه نوجوانان پسر خبر داد.

شرکت‌کنندگان در این دوره با روش‌های کاربردی و آسان حفظ جزء ۳۰، تدبر در آیات و نکات کاربردی متناسب با سن نوجوان آشنا می‌شوند.

دوره در بستر آنلاین و مجازی برگزار شده و نوجوانان از سراسر کشور می‌توانند در آن شرکت کنند.

زمان برگزاری این دوره، روزهای زوج از ساعت ۱۹ تا ۲۰ و مدت آن ۳ ماه اعلام شده است.

از اهداف این دوره، ایجاد انگیزه و تقویت اعتمادبه‌نفس قرآنی در نوجوانان است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و مشاوره می‌توانند به آیدی @haramquran110 در پیام‌رسان‌های داخلی پیام دهند.

برگزاری دوره مجازی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ویژه نوجوانان پسر

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