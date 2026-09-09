به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود گذشت دو سال از جنگ همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه لبنان مردم حامی حزب الله با ایمان قوی و راستین خود با جنگ و آوارگی و حملات پی در پی دشمن در سایه جنگ رسانه ای و نظامی و چالش های بزرگ با دولت فعلی لبنان خود را با مردم ایران و جمهوری اسلامی در یک مسیر واحد می دانند و تبعیت از ولایت فقیه و پیروی از امامین انقلاب را مشی خود انتخاب کردند.

در همین راستا خبرنگار ابنا با «فاطمه حجازی» فعال رسانه‌ای لبنانی و اهل بنت‌جبیل لبنان درخصوص آخرین وضعیت مردم جنوب لبنان و نقش رسانه ها در معرفی وضعیت فعلی لبنان به گفت و گو پرداخته است:

ابنا: طی دوسال اخیر و بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله و روی کار آمدن دولت جدید در لبنان شرایط مردم لبنان بویژه در جنوب به خاطر حملات متعدد و وحشیانه رژیم صهیونیستی سخت تر شده است ، ارزیابی شما از شرایط حزب‌الله، جامعه حامی مقاومت و روحیه مردم در شرایط کنونی چیست؟

پیش از هر چیز، از توجه شما به موضوع جنوب لبنان و اتفاقاتی که این روزها در آنجا می‌گذرد، صمیمانه تشکر می‌کنم.

اگر بخواهم شرایط امروز حزب‌الله و جامعه مقاومت لبنان را در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم ما در شرایطی کربلایی زندگی می‌کنیم. جنوب لبنان امروز، برای ما، کربلای عصر حاضر است.

ما فقط با دشمن اسرائیلی روبرو نیستیم؛ بلکه معتقدیم دولت فعلی لبنان نیز در مسیر سیاست‌های آمریکا و اسرائیل حرکت می‌کند و همین مسئله فشارها بر ما را بیشتر کرده است. چالش‌ها بسیار بزرگ هستند، اما ایمان ما به وعده الهی تغییر نکرده است؛ همان وعده‌ای که می‌گوید خداوند کسانی را که در راه او ایستادگی می‌کنند، یاری خواهد کرد.

برای ما، رهبران مقاومت نماد عباس هستند؛ جوانانمان یادآورعلی‌اکبرند؛ نوجوانانمان قاسم را به یاد می‌آورند؛ کودکانمان علی‌اصغر را؛ زنانمان زینبی هستند؛ صبور، مقاوم و آماده تقدیم قربانی؛ دخترانمان یادآور سکینه و کودکانمان یادآور رقیه‌اند.

بله، بسیاری از خانه‌های ما ویران شده است، بسیاری از جوانان ما در انفجار پیجرها آسیب دیدند و هزاران نفر از جوانان مقاومت به شهادت رسیدند. خانواده‌هایی بودند که تمام اعضایشان را از دست دادند، اما ما فرزندان یک مکتب هستیم؛ مکتب حسینی، کربلایی و زینبی، مکتبی که به ما آموخته است؛«هیهات منّا الذلّة»

ابنا: به موازات جنگ نظامی دشمن علیه لبنان جنگ رسانه‌ای علیه مقاومت بویژه حزب الله به راه افتاده است شما به عنوان فعال رسانه‌ای چه ارزیابی از رسانه ها دارید.

اجازه بدهید من، به عنوان یک بانوی لبنانی، یک گلایه دوستانه از رسانه‌های عزیز ایرانیِ فارسی‌زبان داشته باشم؛ رسانه‌هایی که ما برایشان احترام و ارزش زیادی قائل هستیم.

گلایه ما این است که در دو سال گذشته، آن‌طور که شایسته است به موضوع جنوب لبنان و رنج مردم آن توجه نشده است. شیعیان لبنان تنها حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر هستند، اما امروز با رنج بسیار سنگینی روبه‌رو شده‌اند؛ کشته شدن، آوارگی، ویرانی خانه‌ها و حملات گسترده‌ای که از داخل و خارج علیه آنها صورت می‌گیرد. ما امروز در جنوب لبنان، کربلا را با چشم خود می‌بینیم. تقریباً در هر خانه‌ای یا شهیدی وجود دارد، یا مجروحی، یا اسیری، یا خانواده‌ای که آواره شده است. تقریباً هیچ خانواده‌ای از این رنج‌ها در امان نمانده است. اخیرا در جنوب لبنان کشتارهایی رخ داد که در میان قربانیان آن زنان و کودکان بودند؛ حتی یک نوزاد دوماهه. واقعاً برای من تکان‌دهنده بود که دیدم این خبر در تیترهای اصلی بخش‌های خبری فارسی‌زبان ایران قرار نگرفت. همین هفته نیز چهار دختر جوان به شهادت رسیدند.

با این حال، احساس می‌کنیم رسانه‌های فارسی‌زبان ایران آن‌طور که درباره غزه اطلاع‌رسانی کرده و می‌کنند، درباره جنوب لبنان و اتفاقاتی که برای مردم آن رخ می‌دهد، تمرکز کافی ندارند.

از آغاز جنگ، بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی، بیش از ۷۰۰ کودک در میان شهدای ما بوده‌اند. شمار شهدای لبنان به حدود ۹ هزار نفر رسیده و ده‌ها هزار نفر نیز مجروح شده‌اند؛ بخش قابل توجهی از قربانیان، زنان و کودکان هستند.

روزهای سخت زندگی شیعیان در لبنان

مردم روستاهای مرزی و صدها هزار نفری که خانه‌هایشان ویران شده، در مدارس و مناطق خارج از روستاهای خود زندگی می‌کنند. بسیاری نه خانه‌ای برای بازگشت دارند و نه منبع درآمدی. و شرایط برای آنها سخت‌تر است، چون بسیاری از مناطق آوارگی، مناطقی هستند که مردمشان با مقاومت همراه نیستند.

من خودم در تجمعات شبانه و میدان‌های تهران حضور پیدا می‌کنم و برایم عجیب است که بسیاری از مردم عزیز ایران تصور می‌کنند در جنوب لبنان نوعی آتش‌بس برقرار است و اصلاً نمی‌دانند امروز در لبنان چه می‌گذرد و شیعیان لبنان با چه شرایط دشواری روبه‌رو هستند. ما احساس می‌کنیم با یک خطر واقعی برای موجودیت خودمان روبه‌رو هستیم.

حتی یکی از مداحان ایرانی، در میدان انقلاب، با توجه به جایگاه نمادین و تاریخی این میدان، شعاری مطرح کرد که برای ما بسیار سنگین و ناراحت‌کننده بود. البته روز بعد عذرخواهی کرد و ما این عذرخواهی را می‌بینیم و می‌پذیریم، اما زخمی که ایجاد شد هنوز کاملاً التیام پیدا نکرده است.

گلایه اصلی ما از رسانه‌های عزیز این است که انتظار داریم بیشتر درباره سختی‌های مردم جنوب لبنان و مظلومیت جامعه حامی مقاومت صحبت کنند. به‌خصوص اینکه آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) رهبر انقلاب اسلامی، در نخستین بیانیه‌ای که پس از شهادت رهبر و امام شهید، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (قدس‌سره) صادر کردند، از مقاومت لبنان تشکر کردند؛ مقاومتی که بنا بر همان بیانیه، با وجود تمام دشواری‌ها در جنگ رمضان از جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد.

شیعیان مقاوم لبنان، ایران را مادر و تاج سر خود می دانند

البته ما لبنانی‌ها یک جمله معروف داریم؛ «گلایه، به اندازه محبت است و محبت ما به ایران بسیار عمیق است». ما شیعیان لبنان، به‌خصوص جامعه مقاومت، ایران را مادر و تاج سر خود می‌دانیم. ایران و مردم ایران را دوست داریم و اگر لازم باشد، جان خود را برای ایران و مردمش فدا می‌کنیم.

ابنا: شما فرزند منطقه بنت جبیل هستید، لطفا در خصوص تاریخچه این منطقه و شرایط فعلی آن توضیح دهید.

بنت‌جبیل یک شهر لبنانی و مرکز شهرستان بنت‌جبیل در جنوب لبنان و در استان نبطیه است. اجازه بدهید قبل از توضیح وضعیت امروز شهر، به یک نکته تاریخی اشاره کنم.

بعد از اعلام تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، بنت‌جبیل به محل رفت‌وآمد و تجمع بسیاری از عرب‌هایی تبدیل شد که آرمان آزادی فلسطین را دنبال می‌کردند. از همان زمان، این شهر به یکی از نخستین نقاط تماس مستقیم با اشغال صهیونیستی تبدیل شد.

در همان دوره، آمریکا از طریق رسانه‌های خود در لبنان اعلام کرد که درهای این کشور به روی اهالی بنت‌جبیل باز است و روند مهاجرت آنها به آمریکا را تسهیل کرد.این سیاست، از نگاه بسیاری از مردم آن زمان، اقدامی حساب‌شده برای کاهش فشار جمعیتی در نزدیکی مرزهای اسرائیل بود. به دلیل مهاجرت تعداد زیادی از اهالی بنت‌جبیل به ایالت میشیگان آمریکا، بعدها در میان مردم به شوخی یا از روی هویت و همبستگی اجتماعی، آنجا را «جمهوری بنت‌جبیل» می‌نامیدند.

در سال ۲۰۰۰ و پس از آزادسازی جنوب لبنان، بسیاری از فرزندان بنت‌جبیل به شهر خود بازگشتند، اما در جنگ ۳۳ روزه، یا همان جنگ ژوئیه، پس از درگیری‌های شدید، بخش زیادی از آنچه ساخته و آباد کرده بودند، دوباره ویران شد. بعد از جنگ، بنت‌جبیل دوباره بازسازی شد؛ اما بخشی از مردم بار دیگر به آمریکا بازگشتند، به همین دلیل، امروز نیز بخش بزرگی از اهالی بنت‌جبیل در آمریکا، به‌خصوص در دیترویت و ایالت میشیگان، زندگی می‌کنند.

اما این مهاجرت به معنای فراموش کردن وطن نیست، بسیاری از آنها با وجود زندگی در آمریکا، همچنان وابستگی عمیقی به بنت‌جبیل دارند و خانه‌های بزرگ و زیبایی در شهر ساخته‌اند.

متأسفانه بسیاری از همین خانه‌ها در حملات اخیر اسرائیل ویران شده‌اند؛ حتی خانه‌هایی که صاحبان آنها تابعیت آمریکا دارند، برخی از این افراد در آمریکا اعتراض و پیگیری کردند، اما همان‌طور که می‌دانید، اسرائیل از حمایت سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای در آمریکا برخوردار است.

اما بنت‌جبیل فقط یک شهر نیست ، بنت‌جبیل نمادی بسیار بزرگ‌تر از اندازه جغرافیایی خودش است. این شهر در قلب منطقه تاریخی جبل عامل قرار دارد و طی دهه‌ها به یک نماد مهم در حافظه مقاومت لبنان تبدیل شده است، بنت‌جبیل همچنین در حافظه نظامی و رسانه‌ای اسرائیل جایگاه خاصی پیدا کرده است.

در جنگ ژوئیه، یکی از شدیدترین درگیری‌ها میان نیروهای مقاومت اسلامی و ارتش اسرائیل در همین منطقه اتفاق افتاد. مقاومت لبنان در آن نبرد خسارات سنگینی به نیروهای اسرائیلی وارد کرد و به همین دلیل، بنت‌جبیل برای اسرائیل به یک نماد تبدیل شد. حتی رسانه‌های عبری در آغاز عملیات نظامی علیه این شهر تأکید می‌کردند که بنت‌جبیل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چون یکی از بزرگ‌ترین شهرهای شیعه‌نشین نزدیک مرز فلسطین اشغالی است و فاصله آن با مرز کمتر از چهار کیلومتر است.

شاهد خطاب پیروزی سید مقاومت و جمله معروف « والله، اسرائیل سست تر از خانه عنکبوت است» بودم

بعد از جنگ ژوئیه، سید شهید حسن نصرالله در بنت‌جبیل «خطاب پیروزی» معروف خود را ایراد کرد و جمله تاریخی خود را گفت که اسرائیل و نتانیاهو «سست‌تر از خانه عنکبوت» هستند. من افتخار داشتم که شخصاً در آن مراسم بزرگ و فراموش‌نشدنی، در ورزشگاه بنت‌جبیل، حضور داشته باشم. از آن روز به بعد، بنت‌جبیل بیش از پیش به یک نماد تبدیل شد؛ زخمی باز در حافظه نظامی اسرائیل و هدفی راهبردی در هر رویارویی.

به همین دلیل، اسرائیل در جنگ اخیر با بنت‌جبیل صرفاً مانند یک هدف نظامی رفتار نکرد؛ بلکه با شهری برخورد کرد که برای مقاومت یک نماد بود و باید این نماد شکسته می‌شد. شهر را محاصره کردند و بمباران‌های بسیار سنگین و گسترده‌ای انجام شد؛ از حملات هوایی و توپخانه‌ای گرفته تا استفاده از فسفر سفید. در این عملیات، نیروهای اسرائیلی با چندین تیپ و هزاران سرباز مجهز به انواع سلاح‌ها وارد منطقه شدند.اما جوانان مقاومت ماه‌ها در برابر آنها ایستادند، درگیری‌ها در مواردی از فاصله صفر و حتی داخل خانه‌ها و محله‌ها رخ داد.

تلفات سنگینی نیز به نیروهای اسرائیلی وارد شد که بخشی از آن توسط رسانه‌های اسرائیلی گزارش و تأیید شد. این در حالی بود که نیروهای مقاومت در محاصره قرار داشتند و هواپیماهای اسرائیلی دائماً در آسمان منطقه حضور داشتند.

بخش تاریخی و زیر ساخت های بنت جبیل کامل تخریب شده است

برای ما، این مسئله نشان‌دهنده میزان استقامت و پایداری مقاومت در برابر یک قدرت نظامی بسیار بزرگ‌تر است. اما درباره وضعیت امنیتی بنت‌جبیل طی دو سال گذشته و وضعیت مردم آن، این منطقه در دو سال گذشته شاهد تشدید بسیار شدید درگیری‌های نظامی بوده است؛ به‌خصوص در جریان جنگ اخیر لبنان که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ به اوج خود رسید. بنت‌جبیل عملاً به یکی از میدان‌های اصلی درگیری تبدیل شد،ارتش اسرائیل تلاش کرد شهر را محاصره و از مناطق اطراف جدا کند و با حملات هوایی گسترده، توپخانه و بمباران‌های سنگین، زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مسکونی را تخریب کرد. مساجد و بناهای تاریخی نیز آسیب دیدند، بر اساس تصاویری که از منطقه منتشر شده، بخش تاریخی مرکز شهر تقریباً به‌طور کامل ویران شده است.

به اعتقاد ما، هدف از این سیاست فقط تخریب ساختمان‌ها نبود؛ بلکه تلاش برای شکستن جامعه حامی مقاومت بود. اما با وجود حجم عظیم تخریب، این هدف محقق نشد ، امروز بنت‌جبیل تقریباً به‌طور کامل از سکنه خالی شده است. حدود ۹۰ درصد خانه‌ها و زیرساخت‌های شهر آسیب دیده یا ویران شده‌اند و حتی ورزشگاه شهرداری و بازار تاریخی شهر نیز هدف قرار گرفته‌اند. برای مردم بنت‌جبیل، این فقط تخریب ساختمان‌ها نیست؛ بخشی از تاریخ و هویت یک شهر در حال از بین رفتن است.

ابنا: در پایان به عنوان بانوی لبنانی که سال ها شاهد مقاومت مردم لبنان در برابر همسایه منحوسی چون رژیم صهیونیستی بودید ارزیابی تان از آینده مقاومت در لبنان چیست؟

ما امروز تحت رهبری جناب شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله، که خداوند عمرش را طولانی بدارد، و تحت پرچم ولی فقیه، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) و با ادامه راه امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای، ایستاده‌ایم و این مسیر را تا پیروزی یا شهادت ادامه خواهیم داد، زیرا ما باور داریم که شهادت، در مکتب ما، اوج کرامت الهی است و همان‌طور که سید شهید امت، سید حسن نصرالله، گفت؛ سننتصر؛ قطعاً پیروز خواهیم شد.

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