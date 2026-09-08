اگر نیروی دریایی ایران نابود شده، چرا تنگه بسته است؟

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حسین طائب در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، ضمن تقدیر از زحمات متولیان برگزاری این مراسم و خطاب به اساتید بسیجی حاضر در جلسه، به تحلیل تحولات اخیر در نظم بین‌الملل پرداخت.

رئیس سازمان بسیج با بیان اینکه «شتاب تغییرات در معادلات جهانی، از پیش‌بینی‌های صورت گرفته سبقت گرفته است»، اظهار داشت: در محاسبات استراتژیک، برآوردها بر این بود که در دویست‌وپنجاهمین سالگرد تأسیس آمریکا، تحولی بنیادین در نظم جهانی شکل بگیرد. آمریکایی‌ها در آغاز قرن بیست‌ویکم، رؤیای برگزاری جشن «کدخدایی بر دهکده جهانی» را در سر می‌پروراندند، اما تحولات پس از سال ۲۰۲۰ نشان داد که مسیر تاریخ به سمت و سویی دیگر در حال حرکت است.

وی در تبیین ابزارهای قدرت آمریکا تصریح کرد: آمریکایی‌ها و غربی‌ها با استفاده از ابزار «توسعه علمی»، به دنبال انحصار علم در جهان بودند. آنها در منشور استقلال خود نیز بر اهمیت علم تأکید داشتند و هدفشان این بود که با مدیریت انحصاری بر تولید ثروت و علم، تمام جهان را به خود وابسته سازند. در این مسیر، آنها تا حد زیادی موفق به تصرف علمی در عرصه‌های مختلف شدند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: با این حال، شتاب تحولاتِ درونی در آمریکا و بروز دوگانگی‌های حاد در ساختار این کشور، اجازه نداد آنها طبق برنامه زمان‌بندی خود پیش بروند. همین تضادها و فشارها باعث شد آنها مجبور به تغییر راهبرد شوند؛ به‌طوری که برخلافِ تکیه بر جنگ‌های ترکیبی هیبریدی، ناچار شدند به سمت درگیری‌های نظامی مستقیم حرکت کنند تا سرنوشت قرن بیست‌ویکم را در میدان نبرد رقم بزنند.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات ترامپ در محکوم کردن سیاست‌های پیشینِ حاکمیت آمریکا، خود گواهی بر استیصال آنها در مدیریت نظم جهانی است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد پروژه‌ی هژمونی آمریکا دچار شکست راهبردی شده و آنها برای حفظ بقای خود، ناگزیر به تقلا در مسیرهای پرهزینه نظامی شده‌اند.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به گسیل داشتن تمامی امکانات نظامی و مالی استکبار به منطقه تصریح کرد: آمریکایی‌ها ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را با تزریق گسترده پول، ارسال پیشرفته‌ترین تسلیحات و اعزام روزانه ده‌ها فروند هواپیمای ترابری حامل بمب و موشک پشتیبانی کردند. آنها با این استراتژی که برای تسخیر ایران باید ابتدا غرب آسیا را تصرف کنیم، تمام توان عملیات ویژه و ساختار نظامی خود را به منطقه گسیل داشتند؛ به‌طوری که برخلاف گذشته، خودِ آمریکایی‌ها نیز ناچار شدند مستقیما وارد صحنه نبرد شده و ناوهای جنگی‌شان را به آب‌های منطقه بیاورند.

وی شکست راهبردی این ارتشِ گران‌قیمت را نقطه عطفی در تحولات نظامی جهان دانست و افزود:، اما سرانجام چه شد؟ آنها مجبور شدند با پذیرش شکست، پرچم تسلیم بالا بیاورند و تن به آتش‌بس بدهند. ابهت دروغین و هیمنه‌ی ارتش آمریکا در این جنگ شکست. ارتشی که مدرسه و مراسم عروسی را هدف قرار می‌دهد، نه یک ابرقدرت، که ارتش جنایتکار و کودک‌کشی است که ماهیتِ واقعی‌اش بیش از پیش برای جهانیان آشکار شد. دنیا با چشم خود دید که چگونه ارتش یک تریلیون دلاری آمریکا در برابر جبهه‌ای با بودجه‌های دفاعی حداقلی، زمین‌گیر شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تناقض‌گویی‌های مقامات دشمن خاطرنشان کرد: آنها از یک سو ادعا می‌کنند که نیروی دریایی، نیروی هوایی و تمام توان نیروهای مقاومت را از بین برده‌ایم، اما این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اگر همه‌چیز را نابود کرده‌اید، پس چرا هنوز در حال جنگید و تمام دغدغه‌تان کنترل تنگه هرمز است؟ این تناقض آشکار، سند گویای استیصال و شکست قطعی آنها در این میدان است.

حجت‌الاسلام طائب در ادامه، تحلیل وضعیت افکار عمومی آمریکا را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظرسنجی‌های معتبر در خود ایالات متحده نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد مردم آمریکا با هرگونه درگیری با ایران مخالفند و آن را فاقد هرگونه ارزش راهبردی می‌دانند. این تغییر نگرش و انفعال دشمن، دستاوردِ ایستادگیِ سرافرازانه ملت ایران در برابر استکبار است.

وی یکی از ارکان اصلی این اقتدار را پیوند قدرت علمی با توان دفاع دانست و افزود: این افتخارات مرهون پیوندِ عمیق دانشگاه با صنعت دفاعی کشور است. با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، توانستیم با تکیه بر دانشِ بومی، به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای در عرصه‌های موشکی، پهپادی و صنایع زمینی دست یابیم. امروز شناورهای دفاعی ما چنان نظمی را در منطقه ایجاد کرده‌اند که ناوهای هواپیمابر آمریکایی ناچارند برای در امان ماندن از رصد و هدف‌گیری، با حداکثر سرعت از تنگه هرمز عبور کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، نقش اساتید دانشگاه را در این مسیر بی‌بدیل خواند و تصریح کرد: تولید موشک‌های نقطه‌زن و شناورهای پیشرفته، نتیجه حضور استاد دانشگاه در میدان عمل و تقویت بازوهای صنعتی کشور بود. این پیوند مبارک، قدرتِ «تاب‌آوری» ملت ایران را به رخ جهانیان کشید و نه تنها محاسبات دشمن را در برابر ایران به زانو درآورد، بلکه پیروزی‌های راهبردی مقاومت را در منطقه رقم زد.

حجت‌الاسلام طائب با تبیین رسالت جدیدِ بسیج اساتید در گام دوم انقلاب، خاطرنشان کرد: امروز در دانشگاه، جبهه‌ای واحد حول محور دفاع از وطن شکل گرفته است. با تأسی به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر هر ایرانی یک بسیجی، ما نیز در محیط دانشگاهی باید راهبرد هر استاد یک بسیجی، هر دانشجو یک بسیجی و هر کارمند یک بسیجی را عملیاتی کنیم.

وی تأکید کرد: این تغییر رویکرد در سازمان بسیج اساتید، سرآغاز تحولی بنیادین در روش‌ها و اهدافِ این سازمان برای دوران پسا پیروزی است تا بتوانیم با بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم، گام‌های بلندتری برای اعتلا و اقتدار علمی و دفاعی ایران اسلامی برداریم.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تقارنِ این مراسم با پیروزی‌های جبهه مقاومت، تصریح کرد: به فضل الهی، امسال ورودمان به دانشگاه‌ها با جشنِ پیروزی در برابر استکبار جهانی، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه است. به سرعت باید فضای دانشگاه‌ها به سمتی هدایت شود که روند تولید علم و تربیت عالم همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب مطالبه فرموده‌اند با قدرت ادامه یابد و تمامی این جهت‌گیری‌ها در مسیر اهداف انقلاب اسلامی قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند مردانی، برای پیشوایی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم به فضل الهی و با حضور برادر عزیزمان جناب آقای پیشوایی، و با همت و همراهی شما اساتید و نخبگان عزیز، بتوانیم به این قله‌های افتخار دست یابیم.

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