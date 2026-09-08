محل شهادت ۲۱ شهید لامرد به یادمان و موزه تبدیل شود

علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان لامرد از زمان وقوع این حادثه تروریستی اظهار کرد: از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ که جنگ رمضان اتفاق افتاد، مجموعه شهرستان براساس دستورهای استاندار فارس و همچنین دستور رئیس‌جمهور و تأکیدات مقام معظم رهبری، با تمام توان برای رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران پای کار بود.

وی افزود: بازسازی خانه‌هایی که در این حادثه تخریب شده یا آسیب جدی دیده بودند، رفع مشکلات مربوط به شیشه، سانترال و ایزوگام منازل و همچنین پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده از طریق بیمه، از جمله اقدامات انجام‌شده در شهرستان بوده است.

تشکیل ستاد پشتیبانی از جنگ در لامرد

فرماندار لامرد ادامه داد: پرونده‌های خانواده‌های معزز شهدا و همچنین جانبازان نیز آماده شده تا امور آنان در مسیر قانونی خود قرار گیرد.

علیزاده با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی از جنگ در شهرستان، گفت: از همان شب حادثه، یعنی شب دهم اسفند، ستاد پشتیبانی از جنگ را در شهرستان تشکیل دادیم. نیروهای عمل‌کننده در شهرستان حضور داشتند و نیروهای دریایی نیز که دچار مشکل شده بودند، نیازمند پشتیبانی بوده و این پشتیبانی در شهرستان انجام شد.

فرماندار لامرد اضافه کرد: این ستاد همچنان فعال است و براساس همان روالی که از ابتدا پایه‌گذاری شده، برای ساخت مجموعه یادمان شهدای لامرد نیز پای کار هستیم.

درخواست تأمین اعتبار فوری برای احداث یادمان شهدا

وی با اشاره به ضرورت تسریع در احداث این یادمان، بیان کرد: مطالبه عمومی خانواده‌های شهدا، مردم و مسئولان شهرستان این است که محل وقوع این حادثه به‌صورت یک نماد و موزه برای نسل‌های آینده باقی بماند.

علیزاده ادامه داد: از استاندار فارس درخواست داریم از ظرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبار این پروژه استفاده کند؛ چراکه براساس دستور فرماندهی سپاه فجر، باید یک سقف مضاعف روی سقف موجود احداث شود تا سالن از آسیب بارندگی در امان بماند.

فرماندار لامرد با اشاره به پیش‌بینی بارندگی در پاییز، گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، در پاییز بارندگی خواهیم داشت و در صورتی که ساخت سقف به تأخیر بیفتد، ممکن است این فاصله زمانی خسارت وارد کند. اعتبارات دولتی شهرستان نیز ممکن است در سال آینده محقق شود و نمی‌توان برای حفاظت از این مجموعه تا آن زمان منتظر ماند.

وی افزود: انتظار داریم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استاندار فارس و فرماندهی سپاه فجر، اعتباری را به‌صورت اختصاصی برای این موضوع در نظر بگیرند تا عملیات ساخت مجموعه به‌صورت فوری آغاز شود و ما نیز از محل اعتبارات شهرستانی کمک کنیم تا هر سال بخشی از پروژه تکمیل شود و در نهایت یک مجموعه ماندگار برای نسل آینده داشته باشیم.

ضرورت ماندگاری محل شهادت برای نسل‌های آینده

فرماندار لامرد با تأکید بر ضرورت حفظ محل وقوع حادثه، گفت: این حادثه یک جنایت جنگی بود و در آن برای نخستین‌بار از موشکی خاص با هدف کشتار جمعی استفاده شد.

علیزاده افزود: اگر یادمان‌ها و محل شهادت و عروج شهدا حفظ نشود، ممکن است این اتفاق در سال‌های آینده به فراموشی سپرده شود و برای مردم به یک موضوع عادی تبدیل شود.