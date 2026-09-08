مجمع عمومی مردمی یمن حمله هوایی عربستان به زندان الجوف را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع عمومی مردمی یمن، حمله جنگنده‌های عربستان به زندان مرکزی شهرستان الحزم در استان الجوف را به شدت محکوم کرد و آن را جنایتی آشکار علیه بشریت خواند.

در این حمله که روز دوشنبه رخ داد، ۱۴ زندانی به شهادت رسیدند یا زخمی شدند. این آمار که هنوز قطعی نیست، شامل یک کودک و یک زن نیز می‌شود. به گفته منابع محلی، این حمله در حالی رخ داد که بازدیدکنندگانی نیز در زندان حضور داشتند.

دبیرخانه مجمع عمومی مردمی یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تجاوز جنایتکارانه، بار دیگر نشان داد که دشمن سعودی از هرگونه ارزش اخلاقی و انسانی تهی است و این جنایت، ادامه جنایت‌های پیشین آن علیه مردم یمن از آغاز تجاوز در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ تاکنون محسوب می‌شود.

مجمع عمومی مردمی یمن تأکید کرد که هدف قرار دادن زندان مرکزی، نقض آشکار همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری است و نظام جنایتکار سعودی را مسئول کامل این جنایت و پیامدهای حقوقی، اخلاقی و انسانی آن دانست.

این نهاد از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و تمام نهادهای حقوق بشری خواست تا مسئولیت خود را به انجام رسانده، این تجاوز آشکار را محکوم کرده و اقدامات عملی برای مهار این جنایت‌ها و جلوگیری از تکرار آنها اتخاذ کنند.

جنبش جنوبی که در کنفرانس گفت‌وگوی ملی شرکت داشته و توافق صلح و مشارکت را امضا کرده است، نیز این اقدام را «جنگی تمام‌عیار» توصیف و آن را محکوم کرد.

جنبش جنوبی در بیانیه‌ای تأکید کرد که این تجاوز به مردم یمن، در چارچوب تجاوز رژیم صهیونیستی و شریک آمریکایی آن به ملت‌های منطقه انجام می‌شود تا آنها را تحت سلطه خود درآورده و نقشه‌های اشغالگرانه و تجاوزکارانه خود را بر آنها تحمیل کند.

جنبش جنوبی بر مخالفت قاطع خود با تحریف و جعل اراده مردم استان‌های جنوبی و شرقی اشغال‌شده از طریق تحمیل نیروهای تجاوز، محاصره و اشغالگران تأکید کرد و از هرگونه تلاش برای استفاده از این استان‌ها به عنوان سکوی پرتاب تجاوز به هر بخشی از خاک جمهوری یمن، ابراز مخالفت کرد.

این جنبش همچنین از عملیات‌های نظامی ویژه نیروهای مسلح یمن که عمق خاک دشمن سعودی، منافع و تجمعات آن را هدف قرار می‌دهد، قدردانی کرد و موفقیت آنها را در ایجاد معادله «تشدید در برابر تشدید و محاصره در برابر محاصره» تحسین نمود.

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