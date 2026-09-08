کتابخوانان فارس به لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس طی امروز، سه‌شنبه ۱۷ شهریور در نشست این اداره‌کل با اشاره به برگزاری لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» هم‌زمان با روز جهانی مسجد، گفت: این برنامه به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت ارتباط میان کتابخانه‌های عمومی و مساجد و فراهم‌کردن زمینه مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، در فعالیت‌های کتابخوانی در حال برگزاری است.

وی با دعوت از شهروندان استان فارس برای حضور در این پویش فرهنگی، افزود: مشارکت مردم در این طرح می‌تواند به رونق بیشتر کتابخوانی در محله‌ها کمک کند و زمینه استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی موجود در مساجد و کتابخانه‌های عمومی را افزایش دهد.

هم‌افزایی مسجد و کتابخانه برای ترویج مطالعه

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با اشاره به جایگاه کتابخانه‌های عمومی و مساجد در محله‌ها، ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی و مساجد هر دو از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی محله‌ها محسوب می‌شوند و همراهی و هم‌افزایی این دو مجموعه می‌تواند در گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش دسترسی مردم به کتاب و منابع مطالعاتی مؤثر باشد.

فیروزی گفت: لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و ویژه اعضای کتابخانه‌های عمومی و مساجد برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در قالب این برنامه فرهنگی در فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت کنند.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در شکل‌گیری عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان، افزود: از خانواده‌های فارسی دعوت می‌کنیم فرزندان خود را به حضور در این برنامه فرهنگی تشویق کنند تا کتابخوانی از محیط کتابخانه‌ها فراتر رود و به یکی از فعالیت‌های مستمر فرهنگی در مساجد و محله‌ها تبدیل شود.

طراحی لیگ در دو گروه سنی کودک و نوجوان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با بیان اینکه این لیگ برای دو گروه سنی کودک و نوجوان طراحی شده است، گفت: کودکان ۷ تا ۱۱ سال در این طرح با محوریت داستان‌های اخلاقی، تاریخی و علمی ساده به مطالعه می‌پردازند و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال نیز در حوزه‌هایی مانند رمان‌های آموزنده، زندگی‌نامه شخصیت‌ها و کتاب‌های علمی و تجربی در این برنامه همراه خواهند شد.

فیروزی ادامه داد: انتخاب موضوعات متناسب با گروه‌های سنی مختلف، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا کودکان و نوجوانان با توجه به علایق و سطح مطالعاتی خود در این لیگ حضور پیدا کنند و مطالعه را در کنار فعالیت‌های گروهی و مشارکتی تجربه کنند.

وی با اشاره به زمان اجرای این برنامه فرهنگی، اظهار کرد: لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و اعضای کتابخانه‌های عمومی و مساجد می‌توانند در این برنامه مشارکت داشته باشند.

تأکید بر تقویت جریان پایدار کتابخوانی در محله‌ها

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح بتواند به شکل‌گیری جریان‌های پایدار کتابخوانی در محله‌ها و تقویت ارتباط میان کتابخانه‌های عمومی، مساجد، خانواده‌ها و نسل کودک و نوجوان کمک کند.

فیروزی با بیان اینکه لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» ماهیتی تیمی و مشارکتی دارد، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این لیگ، توجه به کار گروهی و تقویت مهارت‌های مشارکتی در کودکان و نوجوانان است و شرکت‌کنندگان در کنار مطالعه و کتابخوانی، فرصت پیدا می‌کنند در قالب یک گروه با یکدیگر تعامل داشته باشند، مسئولیت بپذیرند، ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند و برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری کنند.

وی افزود: چنین تجربه‌ای می‌تواند در آموزش مهارت‌های اجتماعی و تقویت روحیه کار تیمی در نسل آینده مؤثر باشد و در کنار ترویج مطالعه، بخشی از نیازهای تربیتی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را نیز مورد توجه قرار دهد.

فعالیت دبیرخانه استانی لیگ در فارس

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس درباره روند اجرای این برنامه در استان نیز گفت: دبیرخانه استانی لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» با مشارکت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی فارس و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فعالیت خواهد کرد.

فیروزی ادامه داد: تلاش می‌شود فرآیند برگزاری این مسابقه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی استان و در فضایی پویا و متناسب با گروه‌های سنی شرکت‌کنندگان دنبال شود تا کودکان و نوجوانان در کنار بهره‌مندی از فضای کتابخوانی، تجربه‌ای مشارکتی و گروهی از حضور در این برنامه فرهنگی داشته باشند.