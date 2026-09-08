حملات گسترده نیروهای مسلح یمن به عمق خاک عربستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن امروز (سه‌شنبه) با صدور بیانیه‌ای رسمی، از اجرای عملیات نظامی گسترده و ویژه علیه اهداف حیاتی در عمق خاک عربستان سعودی خبر دادند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای مسلح یمن با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد، اهداف زیر را مورد حمله قرار دادند:

شرکت آرامکو در شهر أبها

تأسیسات آرامکو در شهر نجران

منطقه اقتصادی

تأسیسات آرامکو در شهر جیزان

پایگاه هوایی خمیس مشیط

در این بیانیه آمده است که حملات با دقت بالا و به صورت مستقیم انجام شده و خسارات قابل‌توجهی به این تأسیسات وارد شده است.

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که این عملیات در پاسخ به ۱۲۱ حمله هوایی عربستان سعودی در سه روز گذشته انجام شده است.

این حملات هوایی از پایگاه‌های هوایی «ملک خالد» در خمیس مشیط و ملک فهد در طائف آغاز شده و استان‌های مأرب، البیضاء، حدیده، تعز و جوف را هدف قرار داده بودند.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن به جنایت اخیر عربستان در حمله به زندان مرکزی شهر الحزم در استان جوف اشاره شده است که در آن شماری از زندانیان از جمله زنان و کودکان بازدیدکننده به شهادت رسیدند یا زخمی شدند.

نیروهای مسلح یمن در بیانیه خود تأکید کردند که عربستان سعودی را مسئول کامل این تجاوز و پیامدهای آن می‌دانند و هرگونه حمله به یمن با پاسخی سخت و قاطع روبرو خواهد شد.

در بخش دیگری از این بیانیه، نیروهای مسلح یمن بر ادامه عملیات‌های خود در عمق خاک عربستان و تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» تأکید کردند و اعلام داشتند که تا زمانی که تجاوز و محاصره علیه یمن پایان نیابد، به عملیات‌های خود ادامه خواهند داد.

نیروهای مسلح یمن با اشاره به دوازده سال تجاوز و محاصره علیه یمن، تأکید کردند که تحرکات و حملات دشمن سعودی نه تنها اراده ملت یمن را سست نمی‌کند، بلکه عزم آنان را برای مقابله با هرگونه تجاوز و ظلم افزایش می‌دهد.

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