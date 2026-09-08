به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، محمد حسن اسدی شهردار شیراز امروز، ۱۷ شهریور در آیین رونمایی از طرح‌ها و اقدامات محرومیت زدایی و اهدای ۱۰ هزار بسته نوشت‌افزار ویژه دانش‌آموزان محلات شیراز با بیان اینکه محرومیت‌زدایی صرفاً به اقدامات عمرانی محدود نمی‌شود، گفت: در کلان‌شهر شیراز، پروژه شهر آبی را نیز از یک منظر باید پروژه‌ای در مسیر محرومیت‌زدایی دانست؛ چراکه فراهم کردن امکانات تفریحی و رفاهی مناسب برای مردم، به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها، بخشی از مسئولیت مدیریت شهری است.

وی با تأکید بر مسئولیت مدیریت شهری و دستگاه‌های مختلف در قبال مردم و نسل آینده افزود: محرومیت‌زدایی زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ کودکی در این شهر برای تأمین یک دفتر یا مداد دغدغه نداشته باشد و هیچ خانواده‌ای نیز برای تأمین حداقل‌های زندگی، درمان، معیشت، ثبت‌نام فرزندان یا حتی مرمت منزل خود با اضطراب روبه‌رو نباشد.

شهردار شیراز ادامه داد: فلسفه محرومیت‌زدایی از همان کودکی آغاز می‌شود که منتظر تأمین یک دفتر یا یک مداد است و زمانی معنا پیدا می‌کند که خانواده‌ای نیازمند مرمت و بازسازی منزل خود است یا برای تأمین معیشت، درمان، ثبت‌نام فرزند یا پرداخت اجاره منزل دچار اضطراب می‌شود.

مشکلات محلات نیازمند ورود دستگاه‌های تخصصی است

اسدی با اشاره به تفاوت نیازهای محلات مختلف شیراز گفت: در یک محله ممکن است کلانتری مورد نیاز باشد، در محله‌ای مشکل برق وجود داشته باشد و در محله‌ای دیگر کمبود مدرسه مطرح باشد و هر یک از این مشکلات نیازمند ورود دستگاه تخصصی مربوطه است.

وی تصریح کرد: محرومیت‌زدایی فقط وظیفه سپاه، شهرداری و شورای اسلامی شهر نیست، بلکه همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا بتوانیم فلسفه واقعی محرومیت‌زدایی را محقق کنیم.

بررسی محرومیت در ۱۵۲ محله شیراز

وی ادامه داد: شهر شیراز ۱۵۲ محله دارد که در مرحله نخست، سند محرومیت‌زدایی برای ۴۰ محله رونمایی شد و در مرحله بعد ۱۱۲ محله دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفتند تا در مجموع همه ۱۵۲ محله شهر تحت پوشش این سند قرار بگیرند.

شهردار شیراز با بیان اینکه امروز سند محرومیت‌زدایی به‌طور دقیق مشخص می‌کند که مهم‌ترین نیازها و کمبودهای هر یک از محلات چیست، تأکید کرد: هیچ کودکی در این شهر تنها نیست و سرنوشت آنها قرار نیست در محرومیت غوطه‌ور شود.

پایان محرومیت در برخی محلات شیراز

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در برخی محلات اظهار کرد: با ریل‌گذاری انجام‌شده و اقداماتی که صورت گرفته، در برخی محلات مانند کرونی و قناعت، امروز می‌توانیم پایان محرومیت‌زدایی را جشن بگیریم.

اسدی در عین حال افزود: این به معنای آن نیست که با اقدامات انجام‌شده به هدف نهایی رسیده‌ایم. مسیر محرومیت‌زدایی طولانی است و هدفی بلند و متعالی دارد و این حرکت باید تداوم داشته باشد.

افتتاح فاز نخست پارک ۴۴۴ هکتاری

شهردار شیراز از افتتاح فاز نخست پارک ۴۴۴ هکتاری به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های مدیریت شهری خبر داد و گفت: در هفته دولت و هفته دفاع مقدس، فاز نخست این پارک که یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های کشور است، افتتاح خواهد شد.

وی همچنین به باغ ۲۳۰ هکتاری شیراز اشاره کرد و گفت: این باغ که سال‌ها در وضعیت حبس و محدودیت قرار داشت، به روی مردم گشوده می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند از آن برای تفریح و گذران اوقات فراغت استفاده کنند.

آماده‌سازی ۱۰ هزار بسته نوشت‌افزار

شهردار شیراز در ادامه به اقدامات انجام‌شده در آستانه سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: امسال خدا را شکر پیش از آنکه زنگ مدارس به صدا درآید، حداقل ۱۰ هزار بسته نوشت‌افزار با مشارکت قرارگاه احمدبن‌موسی(ع)، شورای اسلامی شهر، شهرداری، سازمان دانش‌آموزی و سایر مجموعه‌های همراه آماده شد.

اسدی افزود: در کنار تأمین نوشت‌افزار، تعدادی از منازل نیز در آستانه بازگشایی مدارس مرمت و بازسازی شدند و دو اقدام مهم تأمین نوشت‌افزار و مرمت منازل، با همکاری مجموعه‌های مختلف به انجام رسید.