کار برای مردم را نباید به نبود امکانات و موانع گره زد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، سردار سرتیپ حزنی، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز، ۱۷ شهریور در آیین بهره‌برداری از طرح های محرومیت زدایی در شیراز به وضعیت حاشیه شهر شیراز در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: وضعیت این مناطق در گذشته به اندازه‌ای نامناسب و غیرقابل تحمل بود که حتی رسانه‌های خارجی نیز روی این مناطق مانور می‌دادند.

وی افزود: پس از پیگیری‌های انجام‌شده برای شناسایی و بررسی دقیق مشکلات حاشیه شهر شیراز، سردار شهید زاهدی و شهید سرابی مأمور شدند بخش‌های مختلف این مناطق را از نزدیک بررسی کنند و این عزیزان بخش قابل توجهی از حاشیه شهر را با موتورسیکلت و به‌صورت پیاده مورد بررسی قرار دادند و گزارش دقیقی از وضعیت موجود تهیه کردند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران ادامه داد: گزارش تهیه‌شده نشان می‌داد که مشکلات موجود در حاشیه شهر شیراز جدی است و برای رفع آنها باید اقدامات اساسی انجام شود و همین موضوع در ادامه مورد توجه قرار گرفت و زمینه اجرای اقدامات گسترده محرومیت‌زدایی در این مناطق فراهم شد.

اقدامات محرومیت‌زدایی شیراز به یک الگو تبدیل شده است

سردار سرتیپ حزنی با بیان اینکه اقدامات محرومیت‌زدایی در شیراز امروز به یک الگو تبدیل شده است، گفت: آنچه امروز در شیراز شاهد آن هستیم، نتیجه همکاری و همراهی مدیران استان فارس، مجموعه سپاه، شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: در شهرهای مختلف کشور از جمله ارومیه، سنندج، اصفهان، مشهد، زاهدان و اهواز نیز قرارگاه‌ها و طرح‌های محرومیت‌زدایی را دنبال کرده‌ایم، اما آنچه در شیراز انجام شده، به دلیل همراهی و هماهنگی موجود، دستاورد قابل توجهی داشته است.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در مشهد و اصفهان بیان کرد: پس از اقداماتی که در شیراز و مشهد انجام شد، کار در اصفهان نیز آغاز شد و امروز وضعیت اصفهان در این حوزه از بسیاری از نقاط کشور فراتر رفته است؛ همچنین در زاهدان و پس از آن در اهواز که از مناطق دارای اولویت بودند، اقدامات محرومیت‌زدایی دنبال شد.

شیراز؛ نمونه‌ای از همکاری و همدلی مسئولان

سردار سرتیپ حزنی با تأکید بر جایگاه شیراز در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی گفت: شاید در هیچ‌جای کشور شرایطی مانند شیراز وجود نداشته باشد؛ چراکه در اینجا هم مردم خوب داریم و هم مسئولان خوبی که پشت میز نشسته‌اند و نگاهشان خدمت به مردم و رضایت خداوند است.

وی با اشاره به تجربه پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها درباره آغاز نهضت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۲ سخن گفته‌اند؛ زمانی که امام خمینی(ره) هیچ‌یک از حمایت‌هایی را که امروز ممکن است تصور کنیم، در اختیار نداشت. نه حمایت‌های بین‌المللی وجود داشت و نه مجموعه‌هایی مانند حزب‌الله و دیگر ظرفیت‌های منطقه‌ای در کنار انقلاب بودند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه ادامه داد: امام خمینی(ره) در پاسخ به اینکه این نهضت چگونه می‌تواند به نتیجه برسد، بر خداوند و مردم ایران تکیه داشت و همین اتفاق نیز افتاد. امام با اتکا به خداوند و مردم ایران در برابر حکومتی که سابقه ۲۵۰۰ ساله داشت، به پیروزی رسید.

سردار سرتیپ حزنی تصریح کرد: هر مسئولی که در جمهوری اسلامی پشت میز نشسته است، اگر ابتدا خداوند و سپس مردم را در نظر داشته باشد، موفق خواهد بود و هرجا که موفقیتی وجود ندارد، باید بررسی کنیم که آیا خدا و مردم در نگاه مسئولان جایگاه واقعی خود را دارند یا خیر.

طرح‌های محرومیت‌زدایی زمینه‌ساز امید در میان مردم

وی با اشاره به پروژه‌های اجراشده در شیراز گفت: این پروژه‌ها در شهر شیراز و حومه امید ایجاد خواهد کرد و باید هوای مردم را داشته باشیم و شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند از این امکانات استفاده کنند و از حضور در شهر و محله خود احساس رضایت داشته باشند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با قدردانی از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز افزود: از همه کسانی که برای اجرای این اقدامات تلاش کرده‌اند تشکر می‌کنم؛ چراکه انجام چنین کارهایی آسان نیست و موانع زیادی بر سر راه اجرای این پروژه‌ها وجود دارد.

سردار سرتیپ حزنی ادامه داد: امروز بخش بسیار زیادی از این پروژه‌ها به مرحله اجرا رسیده و حتی می‌توان گفت ۹۰ تا ۹۵ درصد کار انجام شده است. باید از کارگرانی که در صحنه‌های دشوار و بعضاً خطرناک مشغول فعالیت هستند و همچنین از همه کسانی که در شرایط سخت پای کار ایستاده‌اند، قدردانی کنیم.

وی تأکید کرد: امروز دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از هیچ مسئولی که پشت میز جمهوری اسلامی نشسته است، برای اینکه نمی‌توانیم کار کنیم یا نمی‌شود کاری انجام داد، پذیرفتنی نیست. باید کار کنیم و نمونه‌هایی مانند همین پروژه‌ها نشان می‌دهد که کار کردن و حل مشکلات مردم امکان‌پذیر است.

محرومیت‌زدایی باید در برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با تقدیر از شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز گفت: هر زمان که برای حضور و بازدید از این پروژه‌ها و اقدامات محرومیت‌زدایی دعوت کنند، برای کسب روحیه و دیدن کارهای انجام‌شده در کنار مجموعه مدیریت شهری حضور خواهیم داشت.

سردار سرتیپ حزنی افزود: اگر رسیدگی به مردم مستضعف و محروم شهر شیراز در برنامه‌های ما قرار داشته باشد ـ که باید داشته باشد ـ توجه خداوند نیز به بسیاری از مشکلات ما بیشتر خواهد شد.

اقدامات محرومیت‌زدایی در شهرستان‌ها و روستاهای فارس

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان‌های استان فارس گفت: اقدامات محرومیت‌زدایی تنها به شهر شیراز محدود نیست و در شهرستان‌ها و روستاهای محروم استان نیز کارهای خوبی انجام شده است.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه افزود: مأموریت‌های زیادی وجود دارد، اما یکی از شیرین‌ترین مأموریت‌ها همین کارهایی است که دل مردم را شاد می‌کند و باعث ایجاد امید در میان مردم می‌شود.

خدا و مردم؛ دو رکن خدمت به محرومان

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید این نکته را همیشه در ذهن داشته باشیم که هر کاری انجام دهیم و خداوند از آن راضی باشد و مردم نیز از آن رضایت داشته باشند، در مسیر درست حرکت کرده‌ایم.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه اظهار کرد: امروز در شهر شیراز کارهایی انجام می‌شود که هم رضایت مردم را به دنبال دارد و هم می‌تواند مورد رضایت خداوند قرار گیرد و نتیجه آن نیز همین امید و رضایتی است که در میان مردم ایجاد شده است.

تأکید بر توجه به زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست

سردار سرتیپ حزنی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به محرومان گفت: رهبر معظم انقلاب پیش از پذیرش مسئولیت رهبری نیز در حوزه محرومیت‌زدایی فعالیت و اهتمام ویژه‌ای داشتند و همواره بر توجه به محرومان تأکید کرده‌اند.

وی افزود: یکی از توصیه‌های مهمی که از سوی مقام معظم رهبری منتقل شده، این است که اگر فردی برای حل مشکل خود مراجعه کرد، نباید او را برگردانیم و باید تا جایی که امکان دارد برای رفع مشکل او اقدام کنیم.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به ضرورت توجه به همه اقشار محروم جامعه عنوان کرد: در شهر شیراز نیز زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست وجود دارند که نیازمند حمایت هستند و بخشی از کمک‌ها و ظرفیت‌های محرومیت‌زدایی باید به این قشر اختصاص پیدا کند.

سردار سرتیپ حزنی ادامه داد: همان‌طور که امروز اقدامات بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف محرومیت‌زدایی انجام می‌شود، لازم است نیم‌نگاهی ویژه نیز به زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست شهر شیراز داشته باشیم تا بخشی از مشکلات آنها برطرف شود.