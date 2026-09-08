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عمار حکیم: پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، پیام بهبود و ثبات عراق است

۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۷
کد مطلب: 1863080
عمار حکیم: پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، پیام بهبود و ثبات عراق است

رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق با تأکید بر پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور گفت: پایان این مأموریت نشان‌دهنده بهبود شرایط و ثبات عراق و بیانگر توانایی بغداد برای عبور از چالش‌های امنیتی است.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق، روز سه‌شنبه تأکید کرد که پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، پیامی از بهبود و ثبات این کشور است و توانایی عراق برای پشت سر گذاشتن چالش‌های امنیتی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، حکیم در اظهاراتی گفت: پایان این ماه، در ۳۰ سپتامبر، پیام بهبود شرایط عراق را به همراه دارد و نشان می‌دهد که عراق توانسته است با کمک شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تلاش‌های فرزندان این کشور بر تروریسم غلبه کند؛ افزون بر آن، شمار زیادی از شهدا در این مسیر جان خود را فدا کردند.

وی افزود: پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به این معناست که عراق در وضعیت خوبی قرار دارد و از چالش‌های امنیتی فاصله گرفته است؛ این یک پیام مهم از بهبود شرایط کشور است.

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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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