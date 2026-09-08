تابستان تلخ گردشگری لبنان در ۲۰۲۶؛ جنگ و ناامنی موسم طلایی را نابود کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فصل گردشگری تابستان ۲۰۲۶ در لبنان، برخلاف انتظارها و نشانه‌های امیدوارکننده سال گذشته، با آغاز دیرهنگام و برخورد با جنگ و ناامنی، به یکی از پرخسارت‌ترین فصل‌های گردشگری در تاریخ این کشور تبدیل شد.

در شهر صیدا، کافه‌ها و رستوران‌ها کمتر از حد انتظار مشتری داشتند و در بیروت نیز هتل‌ها و رستوران‌ها که برای یک تابستان پررونق آماده شده بودند، با لغو گسترده رزروها مواجه شدند.

رئیس اتحادیه اصناف گردشگری و رئیس اتحادیه صاحبان هتل‌های لبنان، پیار الاشقر، اعلام کرد که حدود ۵۰ درصد از رزروها در ماه ژوئن لغو شد و باقی‌مانده رزروها نیز تحت تأثیر جنگ و افزایش قیمت بلیت‌های هوایی قرار گرفت.

بر اساس آمار وزارت گردشگری لبنان، در سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیون و ۶۳۵ هزار گردشگر به لبنان سفر کردند که نسبت به سال ۲۰۲۴ (یک میلیون و ۱۳۱ هزار نفر) رشد ۴۴.۶ درصدی داشت. همچنین درآمد حاصل از خدمات سفر در سال ۲۰۲۵ به ۴.۶۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۴.۵۷ میلیارد دلار سال ۲۰۲۴ بهبود یافته بود. اما این روند صعودی در سال ۲۰۲۶ با جنگ و ناامنی متوقف شد.

پیار الاشقر تأکید کرد که فصل گردشگری واقعی در سال ۲۰۲۶ عملاً از ۱۵ ژوئیه آغاز شد، در حالی که بخش عمده‌ای از دوره طلایی درآمدزایی از دست رفته بود. او گفت: مشکل فقط در تعداد گردشگران نیست، بلکه در زمان ورود، مدت اقامت، میزان هزینه‌کرد و هفته‌هایی است که صنعت گردشگری از دست داده است.

بر اساس گزارش‌ها، اشغال هتل‌های بیروت حدود ۴۰ درصد بود و در مناطق کوهستانی، این میزان در آخر هفته‌ها به ۶۰ درصد و در روزهای عادی به ۳۰ درصد می‌رسید. این آمار نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تقاضا در مقایسه با یک فصل تابستانی معمولی است.

تغییر رفتار مصرفی گردشگران و مهاجران

در بازار قدیم صیدا، صاحبان کافه‌ها و رستوران‌ها از تغییر رفتار مصرفی گردشگران و مهاجران سخن گفتند.

ابوخلیل، صاحب یک کافه، گفت: حرکت متوقف نشده، اما از شدت آن کاسته شده است. مهاجران لبنانی با احتیاط بیشتری هزینه می‌کنند و قدرت خرید مردم محلی نیز کاهش یافته است.

احمد البزری، صاحب رستوران اسکای، تأکید کرد که مشکل فقط به یک روز یا هفته بد محدود نمی‌شود، بلکه تمام محاسبات تابستان از ابتدا تغییر کرده است. صاحبان کسب‌وکار برای فصل تابستان، مواد اولیه خریداری، کارگران استخدام و ظرفیت خود را افزایش داده بودند، اما با تقاضایی بسیار کمتر از حد انتظار مواجه شدند.

صاحب یک کافه، به الجزیره گفت: گردشگری تنها به هتل‌ها و رستوران‌ها محدود نمی‌شود. هر گردشگر به ماشین کرایه، خرید از فروشگاه‌ها، خدمات راهنما و سایر خدمات نیاز دارد. کاهش تعداد گردشگران، بر طیف گسترده‌ای از مشاغل تأثیر می‌گذارد.

طونی الرامی، رئیس اتحادیه صاحبان رستوران‌ها، کافه‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، هشدار داد که صنعت گردشگری لبنان در وضعیت مدیریت بحران قرار دارد.

وی تأکید کرد که این صنعت برای بازگشت به روزهای عادی، نیازمند ثبات امنیتی و سیاسی است.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد لبنان در سال ۲۰۲۶ حدود ۶.۴ درصد کوچک خواهد شد. این نهاد بین‌المللی علت اصلی این رکود را جنگ جدید، کاهش گردشگری، تضعیف مصرف، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش عدم‌اطمینان اعلام کرده است.

بانک جهانی برآورد کرده است که از سرگیری جنگ، حدود ۳.۵۷ میلیارد دلار از درآمدهای گردشگری و مصرف داخلی لبنان را در سال ۲۰۲۶ نسبت به مسیر پیش‌بینی‌شده در صورت عدم تجدید جنگ، کاهش دهد.

به نظر می‌رسد که فصل گردشگری لبنان در سال ۲۰۲۶ نه به پایان رسیده، اما از آنچه صنعت گردشگری به آن امید بسته بود، بسیار فاصله دارد. بازگشت برخی از مهاجران و بهبود نسبی حرکت در فرودگاه در هفته‌های پایانی تابستان، نتوانست هفته‌های ازدست‌رفته از بیم، لغو رزرو و رکود را جبران کند. آنچه امروز صنعت گردشگری لبنان بیش از تخفیف و کاهش قیمت به آن نیاز دارد، بازگشت اعتماد است.

................

پایان پیام/