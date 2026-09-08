به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مجید علی‌پور، امروز در آیین اهدای نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق محروم و بهره‌برداری از مرمت و تکمیل ۴۶۰ واحد مسکونی محرومین و آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ واحد مسکونی در شیراز اظهار کرد: طرح اهدای نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق محروم برای چهارمین سال متوالی همزمان با آغاز سال تحصیلی اجرا می‌شود و با مشارکت شهرداری شیراز، شورای اسلامی شهر، کمیته محرومیت‌زدایی و نواحی مقاومت بسیج استان فارس در حال انجام است.

وی افزود: بسته‌های لوازم‌التحریر متناسب با مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه و دوره راهنمایی تهیه شده و اقلامی مانند کیف، دفتر، خودکار، خط‌کش، نقاله، پرگار، مداد رنگی، مداد، جامدادی و جانماز به‌عنوان یک قلم فرهنگی در آنها پیش‌بینی شده است.

جانشین سپاه فجر در قرارگاه امنیتی و اجتماعی احمدبن‌موسی(ع) ادامه داد: سال گذشته ۲۴ هزار بسته لوازم‌التحریر با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز و نواحی مقاومت بسیج در استان فارس توزیع شد.

علی‌پور گفت: طی حدود سه سال گذشته، ۷۲۰۰ بسته در محدوده ناحیه مقاومت بسیج ولی‌عصر(عج) میان دانش‌آموزان توزیع شده که محله‌هایی از جمله سنگ سیاه، بیات، مهدی‌آباد، قشقایی، دهیال، کوزه‌گری، شهرک بهار، حجت‌آباد، شهرک سامان و عادل‌آباد را دربرمی‌گیرد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه امنیتی و اجتماعی احمدبن‌موسی(ع) افزود: ۷۳۰۰ نیز در شش محله تحت پوشش ناحیه شهرک رضوان، عادل‌آباد، کشن، مهدی‌آباد و برخی محلات دیگر توزیع شده است.

علی‌پور ادامه داد: ۳۰۰۰ بسته نیز در شش محله تحت پوشش ناحیه حضرت رسول(ص)، از جمله شهرک جوادیه، پردیس، حسین‌آباد و گویم و پنج هزار بسته در ۱۱ محله تحت پوشش ناحیه امام حسن مجتبی(ع) توزیع شده است.

وی، محله‌های احمدآباد، سعدی، حسین‌آباد، سهل‌آباد، شاه‌چراغ و بلوار اتحاد را از جمله محلات تحت پوشش این طرح اعلام کرد و گفت: علاوه بر این موارد، ۱۱ هزار بسته نیز در سال‌های گذشته با همکاری بهزیستی، کمیته امداد و خیریه‌ها توزیع و در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گرفته است.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه امنیتی و اجتماعی احمدبن‌موسی(ع) در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: با کمک شهرداری شیراز، مرمت ۴۶۰ منزل به پایان رسیده و این واحدها در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی افزود: با اعتبار جدیدی که شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز به قرارگاه اختصاص داده‌اند، مرمت ۱۰۰ منزل دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود عملیات مرمت این واحدها طی دو ماه آینده به پایان برسد.

علی‌پور، اعتبار اختصاص‌یافته برای مرمت این منازل را ۵۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: ارزش ریالی مجموع این اقدامات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از تفاوت این رقم مربوط به آورده گروه‌های جهادی است.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه امنیتی و اجتماعی احمدبن‌موسی(ع) توضیح داد: بخشی از فعالیت گروه‌های جهادی در قالب کارگری و خدمات اجرایی انجام می‌شود و ارزش ریالی این اقدامات نیز در ارزش نهایی پروژه‌ها محاسبه می‌شود.

علی‌پور با اشاره به جزئیات مرمت منازل در محلات محروم گفت: در ناحیه امام حسن مجتبی(ع) ۱۲۹ منزل، در ناحیه بقیه‌الله(عج) ۱۶۹ منزل، در ناحیه ثارالله(ع) ۱۰۵ منزل، در ناحیه حضرت رسول(ص) ۸۳ منزل، در ناحیه عشایری ۳۰ منزل و در ناحیه امیرالمؤمنین(ع) صدرا هفت منزل مرمت شده است.

وی در ادامه مجموع این اقدامات را ۵۲۳ باب منزل اعلام کرد و افزود: از آنجا که اعتبارات شهرداری شیراز به حوزه شهر شیراز اختصاص دارد، تعداد منازلی که با اعتبار مستقیم شهرداری شیراز مرمت شده‌اند ۴۶۰ واحد است، اما با احتساب شهر صدرا و برخی واحدهایی که در حوزه استفاده شهرداری شیراز قرار داشته‌اند، عملکرد قرارگاه در مجموع به ۵۲۳ منزل می‌رسد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه امنیتی و اجتماعی احمدبن‌موسی(ع) تأکید کرد: این ۵۲۳ منزل به‌طور کامل به پایان رسیده و عملیات مرمت ۱۰۰ منزل دیگر نیز آغاز می‌شود و این روند ادامه خواهد داشت.

محرومیت‌زدایی بر اساس مطالعه و نقشه راه

وی درباره شیوه اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی گفت: قرارگاه محرومیت‌زدایی شهر شیراز دارای سند، برنامه و اعتبار است و در این حوزه نباید بر اساس احساس تصمیم‌گیری کرد.

علی‌پور افزود: در این زمینه مطالعات علمی انجام شده، محلات محروم از نزدیک بررسی شده و برای شناسایی و رفع محرومیت‌ها شاخص و نقشه راه تهیه شده است.

وی با اشاره به اعتبار سه‌درصدی اختصاص‌یافته به این حوزه گفت: این اعتبار در کنار منابعی که به قرارگاه اختصاص داده می‌شود و منابع حاصل از فعالیت‌های عمرانی و درآمدزایی قرارگاه با کمک سپاه، ظرفیت‌های لازم برای توسعه اقدامات محرومیت‌زدایی را فراهم کرده است.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه امنیتی و اجتماعی احمدبن‌موسی(ع) درباره انتخاب محل برگزاری آیین توزیع لوازم‌التحریر نیز گفت: پیشنهاد شد این برنامه در محل یکی از پروژه‌های عمرانی بزرگ شهر برگزار شود تا ادامه فعالیت طرح‌های عمرانی در کنار اجرای برنامه‌های حمایت از محرومان به مردم نشان داده شود.

وی تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی و محدودیت‌های درآمدی شهرداری‌ها، پروژه‌های عمرانی شهرداری شیراز متوقف نشده و تا آنجا که اطلاع دارم، پروژه‌ای در شهرداری بلاتکلیف یا تعطیل نشده و پروژه‌های بزرگ همچنان در حال اجرا هستند.

علی‌پور افزود: هدف از انتخاب این محل این بود که نشان داده شود در شرایط سخت اقتصادی، هم فعالیت‌های عمرانی شهر ادامه دارد و هم برنامه‌های حمایت از محرومان دنبال می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح مشابه در شهر صدرا گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر صدرا نیز اجرای برنامه توزیع لوازم‌التحریر را در دستور کار دارند و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر در این شهر توزیع شود.