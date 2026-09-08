به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بازار مسکن عراق در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بوده است؛ به‌گونه‌ای که امروز قیمت هر متر مربع در مناطق مسکونی به حدود ۲۰۰۰ دلار می‌رسد و این رقم در مناطق نزدیک به مراکز تجاری و خرید، تا مرز ۶۰۰۰ دلار نیز افزایش یافته است.

در حالی که اقتصاد عراق با نوسان‌های فراوانی روبروست، بازار مسکن با قیمت‌هایی معادل شهرهای بزرگ اسپانیا و آلمان مواجه است. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد به ناچار به سمت خرید مسکن در مناطق کشاورزی یا حاشیه‌نشین‌نشین با قیمت‌های کمتر اما با مساحت کم و مشکلات قانونی متعدد روی آورند.

«باسم خمیس عبد»، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه بغداد، در گفت‌وگو با الجزیره به سه عامل اصلی این افزایش قیمت اشاره کرده است:

۱. نبود ثبات در اقتصاد عراق و تمایل سرمایه‌گذاران به خرید مسکن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن

۲. تورم و انباشت پول در دست برخی مسئولان که به‌دنبال فرار مالیاتی و پنهان‌کردن منابع مالی خود، به خرید املاک روی می‌آورند

۳. نبود راه‌کارهای مؤثر دولتی برای کنترل قیمت‌ها و توزیع زمین

این استاد دانشگاه تأکید کرده است که ساخت واحدهای مسکونی عمودی (آپارتمان‌های بلندمرتبه) به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند و راه‌کارهای مؤثرتر عبارتند از:

کاهش قیمت تمام‌شده مسکن از طریق سیاست‌های هدفمند

توزیع زمین‌های مناسب و مجهز به زیرساخت‌های شهری میان متقاضیان واقعی

جلوگیری از انباشت ثروت در دست افراد خاص و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد

شهروندان عراقی از افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در کنار نبود خدمات شهری و زیرساخت‌های مناسب گلایه دارند و معتقدند که خرید یک واحد مسکونی در مناطق معمولی نیز برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن شده است.

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