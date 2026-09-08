به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، علی شیروانی، امروز در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با اشاره به ساختار جدید دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: بر اساس شاخص‌هایی مانند گستردگی، میزان پذیرش دانشجو و تعداد اعضای هیات علمی، دانشگاه فرهنگیان تهران تنها دانشگاه درجه یک کشور محسوب می‌شود و دانشگاه‌های فرهنگیان فارس، اصفهان، خراسان رضوی و مازندران در رده درجه دو قرار دارند و سایر دانشگاه‌ها نیز در گروه درجه سه طبقه‌بندی می‌شوند.

وی با اشاره به نیاز گسترده آموزش و پرورش کشور به نیروی انسانی متخصص افزود: آموزش و پرورش نیاز خود به نیروی معلم را به سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان اعلام می‌کند و پس از آن، میزان پذیرش دانشجو با توجه به ظرفیت فضاهای موجود و رشته‌های فعال در استان‌های مختلف توزیع می‌شود. دانشگاه فرهنگیان فارس نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت مطلوب در پذیرش دانشجو، امسال پذیرش قابل‌توجهی خواهد داشت.

رشد شمار دانشجویان و چالش کمبود فضا

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس ادامه داد: در سال‌های اخیر آموزش و پرورش بخشی از فضاهایی را که پیش از این به عنوان مدرسه یا پژوهش‌سرا مورد استفاده قرار می‌گرفت، در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار داده است، اما این فضاها پاسخگوی حجم فعلی دانشجویان نیست و مدیریت حدود ۸۰۰۰ دانشجو در ظرفیت موجود، فشار زیادی بر زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی دانشگاه وارد کرده است.

شیروانی گفت: در حال حاضر تراکم در خوابگاه‌ها و کلاس‌های درس بالاست و با توجه به افزایش تعداد دانشجویان، توسعه فضاهای آموزشی و اقامتی یک ضرورت جدی محسوب می‌شود. راهکار اساسی برای حل این مشکل نیز ایجاد پردیس جامع دانشگاه فرهنگیان فارس است.

زمین پردیس جامع در آستانه واگذاری دائم

وی درباره آخرین وضعیت پردیس جامع دانشگاه فرهنگیان فارس گفت: زمین مورد نیاز این پروژه در شهرک آرین و در جوار پارک علم و فناوری فارس قرار دارد و فرآیند واگذاری دائم آن از سوی سازمان زمین و مسکن به مراحل پایانی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این واگذاری حداکثر طی دو ماه آینده انجام شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس افزود: همزمان با این فرآیند، با پیگیری مسئولان استان و به‌ویژه استاندار فارس، پروژه پردیس جامع در کمیسیون ماده ۲۳ نیز به تصویب رسیده و قرار است با استفاده از اعتبارات ملی احداث شود.

شیروانی ادامه داد: احتمال دارد عملیات ساخت این پردیس جامع از سوی سازمان نوسازی مدارس انجام شود و برای این پروژه نیز ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار مربوط به سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته و موجود است و اعتبار مورد نیاز برای سال جاری نیز اختصاص خواهد یافت.

انتقال دانشکده شهید مطهری در اولویت نخست

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس با بیان اینکه احداث پردیس جامع به صورت مرحله‌ای پیش خواهد رفت، گفت: در نخستین مرحله و در اولین فرصت، جابه‌جایی دانشکده علوم انسانی و علوم تربیتی شهید مطهری واقع در آب‌باریک در اولویت قرار دارد.

وی، همجواری این دانشکده با پالایشگاه شیراز را یکی از دغدغه‌های موجود دانست و افزود: قرار گرفتن این مرکز در مجاورت پالایشگاه، نگرانی‌هایی از نظر سلامت و ایمنی ایجاد کرده است. حدود ۲۵۰۰ دانشجومعلم در این دانشکده تحصیل می‌کنند، اما در شرایط فعلی فضای جایگزین برای انتقال این تعداد دانشجو وجود ندارد و ظرفیت مراکز دانشگاه فرهنگیان در شیراز نیز با تراکم بالایی مواجه است.

هزینه ۹۵ میلیارد تومانی برای بهسازی مراکز

شیروانی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای استفاده بهتر از فضاهای موجود بیان کرد: با وجود محدودیت‌های زیرساختی، نیروی انسانی دانشگاه فرهنگیان تاکنون توانسته است مراکز موجود را مدیریت کند و در سال گذشته نیز ۹۵ میلیارد تومان برای تعمیر، نوسازی و تجهیز مراکز دانشگاه فرهنگیان فارس هزینه شده است.

وی، فرسودگی ساختمان‌ها و تراکم جمعیت دانشجویی را از مهم‌ترین مشکلات مراکز دانشگاه فرهنگیان فارس برشمرد و گفت: این دانشگاه دارای سه دانشکده علوم پایه، علوم انسانی و علوم تربیتی است و ساختمان‌ها و مراکز آن در شهرهای شیراز، کازرون، اقلید و لار مستقر هستند.

انتخاب دانشگاه فرهنگیان از سوی رتبه‌های برتر

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس با اشاره به جایگاه این دانشگاه در میان داوطلبان کنکور افزود: بر اساس آمار موجود، حدود ۶۰ درصد رتبه‌های زیر هزار کنکور، به‌ویژه در رشته‌های علوم انسانی و ریاضی و فیزیک، تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان را انتخاب می‌کنند که نشان‌دهنده استقبال و ورودی مطلوب این دانشگاه‌هاست.

شیروانی ادامه داد: دانشکده‌های علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان فارس از ۱۲ استان کشور دانشجو می‌پذیرند. دانشجویان دانشکده علوم تربیتی در مقطع کارشناسی عمدتاً از استان فارس هستند، اما این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد از دانشجویان منطقه هفت کشور نیز پذیرش دارد.

وی افزود: بر اساس آمار وزارت علوم، حدود ۸۰ درصد فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان با رتبه‌های مناسب در مقاطع تحصیلات تکمیلی پذیرفته می‌شوند.

تجربه مدرسه؛ یکی از معیارهای جذب اعضای هیات علمی

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس گفت: بخش قابل‌توجهی از استادان این دانشگاه سابقه فعالیت آموزشی و تدریس در مدارس را دارند و تجربه تدریس و برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای، از جمله امتیازاتی است که در فرآیند جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مورد توجه قرار می‌گیرد.

شیروانی ادامه داد: مخاطبان اصلی آموزش‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشجویانی هستند که قرار است حدود ۳۰ تا ۳۵ سال در تربیت کودکان و نوجوانان این سرزمین نقش داشته باشند؛ به همین دلیل فرآیند جذب اعضای هیات علمی در این دانشگاه با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از ابتدای ورود به دانشگاه به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آیند، گفت: این دانشجویان از همان آغاز تحصیل باید برای کسب بالاترین سطح توانمندی در حوزه تخصصی خود تلاش کنند و شایستگی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز حرفه معلمی را به شکل مطلوب به دست آورند.

تمرکز بر تربیت معلم متخصص و برخوردار از سواد دیجیتال

شیروانی تقویت سواد دیجیتال دانشجومعلمان را یکی دیگر از محورهای مورد توجه دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های دانشگاه در این زمینه با هدف تربیت معلمانی به‌روز، کارآمد و متخصص انجام می‌شود؛ معلمانی که علاوه بر دانش تخصصی، از اخلاق و مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز این شغل نیز برخوردار باشند.

تقویت فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان فارس

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های پژوهشی این مجموعه اشاره کرد و گفت: دو نشریه علمی و تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت با عناوین «آموزش‌پژوهی نوین» و «پژوهش در آموزش علوم تجربی» در این دانشگاه منتشر می‌شود که روند ارتقای آنها در حال پیگیری است و یکی از این نشریات موفق به دریافت رتبه ISC شده است.

وی با اشاره به ظرفیت علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان فارس افزود: طی یک سال گذشته، دو عضو هیات علمی این دانشگاه عنوان استاد پژوهشگر برتر استان را به دست آورده‌اند.

شیروانی ادامه داد: در طول یک دهه گذشته، پنج نفر از استادان دانشگاه فرهنگیان فارس به مرتبه دانشیاری ارتقا یافته‌اند و پرونده سه عضو هیات علمی دیگر نیز در حال بررسی در هیات ممیزه است.