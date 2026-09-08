به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۲۶ شهروند فرانسوی روز دوشنبه با ارائه شکایتی به دادسرای ملی مبارزه با تروریسم در پاریس، رژیم صهیونیستی را به شکنجه و ارتکاب جنایت جنگی متهم کردند. این افراد که عضو کاروان‌های «ناوگان مقاومت جهانی» بودند، در سه سفر جداگانه در اکتبر ۲۰۲۵، آوریل و مه ۲۰۲۶ در آب‌های بین‌المللی توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدند.

شکایت‌دهندگان در بیانیه خود اعلام کردند که ارتش اسرائیل کشتی‌های آنان را در آب‌های بین‌المللی توقیف و مسیر آن‌ها را تغییر داده و آنان را به‌طور خودسرانه بازداشت کرده است. آنان همچنین به موارد زیر اشاره کردند:

کتک‌زنی و استفاده از شوکرهای برقی

رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز

وادار کردن به برهنه شدن

پخش مکرر سرود ملی اسرائیل همراه با فحاشی

مجبور کردن به زانو زدن بر روی سنگریزه‌ها برای مدت طولانی

بستن نوارهای داغ بر روی بدن

تلاش برای وادار کردن به امضای اعترافات دروغین

پنج نفر از شاکیان نیز گزارش داده‌اند که مورد «لمس‌های جنسی» قرار گرفته‌اند.

وکلای شاکیان، از جمله «شیرین اردکانی»، «هانا بوشارب»، «رومن رویز» و دیگران، در بیانیه خود از قضات خواسته‌اند که به مصونیت‌های هر شخصی که ممکن است در این اقدامات نقش داشته باشد، پایان دهند.

دادسرای ملی مبارزه با تروریسم پاریس از تابستان گذشته دو تحقیق مقدماتی در این زمینه آغاز کرده و آن را به دفتر مرکزی مبارزه با جنایت‌های علیه بشریت واگذار کرده است. اولین تحقیق با اتهامات شکنجه و جنایت جنگی پس از گزارش وزارت امور خارجه فرانسه آغاز شد.

در آن زمان، محکومیت‌های عمومی گسترده‌ای نسبت به رفتار با ۴۳۰ فعال از ملیت‌های مختلف که در کشتی‌های این کاروان حضور داشتند، صورت گرفت.

فیلمی که توسط «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، منتشر شد و در آن فعالان در حالی که دست‌هایشان بسته شده و روی زانو بودند، نشان می‌داد، موجی از محکومیت‌ها را برانگیخت.

تحقیقات مشابهی نیز در ایتالیا، استرالیا و ترکیه در جریان است. در همین راستا، ترکیه نیز در این پرونده، حکم بازداشت بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، صادر کرده است.

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