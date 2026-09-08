زخمی شدن ۷۳ نفر در حملات یمن به عربستان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت انرژی عربستان روز سه‌شنبه اعلام کرد شماری از تأسیسات و مراکز بخش انرژی در مناطق جنوبی این کشور هدف قرار گرفته‌اند که در پی آن، آتش‌سوزی‌هایی رخ داده و برخی عملیات به‌طور موقت متوقف شده است.

یک منبع مسئول در وزارت انرژی عربستان سعودی گفت: صبح امروزشماری از تأسیسات و مراکز بخش انرژی در منطقه جنوبی عربستان هدف قرار گرفتند و نهادهای تخصصی بلافاصله برای مقابله با این وضعیت و اتخاذ اقدامات لازم وارد عمل شدند.

این منبع افزود: این حملات موجب وقوع آتش‌سوزی در شماری از مناطق شد که در نتیجه آن، برخی عملیات اجرایی به‌طور موقت متوقف شدند. تیم‌های تخصصی میدانی نیز اقدامات لازم برای مهار آتش‌سوزی، ایمن‌سازی مناطق و ارزیابی خسارت‌ها را آغاز کردند.

وی ادامه داد: این حملات همچنین به زخمی شدن شماری از شهروندان و افراد مقیم با درجات مختلف جراحت منجر شد و خدمات پزشکی لازم به مجروحان ارائه می‌شود. عملیات ارزیابی و پیگیری همچنان ادامه دارد.

وزارت خارجه عربستان سعودی نیز اعلام کرد: حملات حوثی‌ها به اهداف غیرنظامی و اقتصادی در چهار شهر عربستان، به زخمی شدن ۷۳ غیرنظامی منجر شده است.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

