به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسلان کراوچنکو، دادستان کل اوکراین، امروز (سه‌شنبه) با انتشار پیامی در شبکه تلگرام از استعفای خود خبر داد و نوشت: من استعفای خود را از سمت دادستان کل ارائه کردم. نمی‌خواهم از این سمت به عنوان ابزاری برای درگیری‌های سیاسی استفاده شود. موضع من در مورد اتهامات همچنان به قوت خود باقی است.

وی این استعفا را تصمیمی سیاسی و آگاهانه خواند و تأکید کرد که نمی‌خواهد سمتش ابزاری برای منازعات سیاسی باشد.

استعفای کراوچنکو در پی یورش‌های گسترده نهادهای مبارزه با فساد به دفتر دادستانی کل در آخر هفته گذشته و تحقیقات درباره یکی از مقامات این نهاد که متهم به حمایت از مراکز کلاهبرداری تلفنی بوده، صورت می‌گیرد.

دفتر ملی مبارزه با فساد و دادستانی تخصصی مبارزه با فساد اوکراین روز شنبه از کشف یک شبکه پول‌شویی به رهبری یکی از مقامات دفتر دادستانی کل خبر دادند.

بر اساس گزارش محققان، این شبکه در ازای دریافت پول، از مراکز کلاهبرداری تلفنی حمایت کرده و مبالغ هنگفتی را از این طریق پول‌شویی کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، رشوه‌های دریافتی صرف خرید املاک، جواهرات و اشیای قیمتی دیگر شده است.

کراوچنکو روز یکشنبه در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی این اتهامات را بی‌اساس خواند و هرگونه تخلف را رد کرد.

اوکراین از سال‌ها پیش با معضل فساد دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که در طول جنگ با روسیه نیز ادامه یافته و گاه تا نزدیکان رئیس‌جمهور نیز پیش رفته است. کلاهبرداری‌های تلفنی در دو کشور اوکراین و روسیه در طول بیش از چهار سال جنگ به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

کراوچنکو در تابستان سال ۲۰۲۵ به سمت دادستانی کل منصوب شده بود.

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