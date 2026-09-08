به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» در یک گزارش تحقیقی مدعی شد که «محمد بن زاید»، رئیس‌ امارات، حدود یک هفته و نیم پیش از عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در تماس تلفنی با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، درباره احتمال اجرای یک عملیات بزرگ از سوی حماس هشدار داده بود. بر اساس این گزارش که با استناد به ده‌ها منبع، فایل‌های ضبط‌شده، اسناد و مکاتبات داخلی تهیه شده، بن زاید در آخرین روزهای سپتامبر ۲۰۲۳ در یک تماس ۴۵ دقیقه‌ای به نتانیاهو گفته بود «یحیی سنوار» در حال آماده‌سازی یک «رویداد مهم» است و این اقدام می‌تواند پیامدهایی برای منطقه و توافق‌نامه‌های موسوم به «توافق ابراهیم» داشته باشد.

بر اساس تحقیقات هاآرتص، رئیس‌جمهور امارات در این تماس از نتانیاهو خواسته بود تهدید احتمالی را جدی بگیرد و برای آن آماده شود. بن زاید همچنین پیشنهادهایی برای کاهش تنش مطرح کرده بود که از جمله آنها یافتن یک راه‌حل اقتصادی برای نوار غزه و کاهش فشارها در کرانه باختری اشغالی با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. با این حال، نتانیاهو بنا بر روایت منابع هاآرتص، با آرامش به این هشدار واکنش نشان داده و ارزیابی کرده بود که حماس احتمالاً قصد دارد عملیاتی را در کرانه باختری انجام دهد. او در عین حال گفته بود رژیم صهیونیستی برای همه سناریوها آمادگی دارد.

این هشدار، به نوشته هاآرتص، تنها نشانه پیش از ۷ اکتبر درباره آمادگی حماس برای انجام یک عملیات بزرگ نبوده است. پیش از آن نیز یک واسطه فلسطینی نزدیک به بن زاید، پیامی منتسب به سنوار را منتقل کرده بود که در آن از وقوع یک «زلزله» و یک «غافلگیری بزرگ» سخن گفته شده بود. این واسطه فلسطینی و یکی از مشاوران بن زاید در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ این پیام‌ها را به سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) منتقل کردند. «رونن بار»، رئیس وقت شاباک، نیز نتانیاهو را در جریان این تهدید قرار داد و در پی آن، نشست امنیتی در ۱۷ سپتامبر با حضور «یوآو گالانت»، وزیر وقت جنگ رژیم صهیونیستی، و شماری از مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی برگزار شد. هاآرتص می‌گوید در این نشست هشدار مذکور شایسته توجه جدی ارزیابی شد، اما اقدام تعیین‌کننده‌ای در پی آن صورت نگرفت.

تحقیقات هاآرتص همچنین مدعی است که نتانیاهو هشدار مشابهی را از «عباس کامل»، رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی مصر، دریافت کرده بود. کامل از وجود یک «امر فوق‌العاده» و «عملیاتی هولناک» که حماس در حال آماده‌سازی آن بود، سخن گفته بود. از سوی دیگر، در اول اکتبر، رونن بار بار دیگر پیشنهاد ترور شماری از رهبران ارشد حماس، از جمله یحیی سنوار، را مطرح کرد. بر اساس روایت هاآرتص، نتانیاهو در پاسخ به این پیشنهاد گفت: «برای من طرح‌ها را آماده کنید و من آنها را بررسی خواهم کرد.» با این حال، گزارش مدعی است که هشدار مشخص محمد بن زاید به حلقه اصلی نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی منتقل نشده بود.

در یکی دیگر از بخش‌های گزارش، این رسانه تأکید کرده که رئیس شاباک، رئیس موساد و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی از تماس ادعایی بن زاید با نتانیاهو و محتوای هشدار او مطلع نبودند؛ زیرا نتانیاهو این موضوع را با آنها در میان نگذاشته بود. یک مقام شاباک که هاآرتص به اظهارات او استناد کرده، گفته است اگر دستگاه‌های امنیتی از هشدارهای خارجی نیز اطلاع داشتند، این هشدارها می‌توانست به پیام‌های اولیه مرتبط با سنوار وزن بیشتری بدهد و حتی به ارزیابی متفاوت و اساسی‌تری درباره قصد حماس منجر شود. این موضوع در صورت صحت، پرسش‌های مهمی درباره نحوه انتقال اطلاعات و تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی پیش از ۷ اکتبر ایجاد می‌کند.

با این حال، دفتر نتانیاهو به‌شدت یافته‌های هاآرتص را رد کرده و گزارش این روزنامه را «دروغی مطلق» خوانده است. دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده که نتانیاهو در بازه زمانی مورد اشاره با رئیس‌جمهور امارات گفت‌وگویی نداشته و هیچ هشداری نیز از سوی او دریافت نکرده است. رونن بار، رئیس پیشین شاباک، و «هرتزی هالوی»، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، نیز تأیید کرده‌اند که از هشدار منتسب به رئیس‌جمهور امارات مطلع نبوده‌اند. بنابراین، در حالی که تحقیقات هاآرتص از مجموعه‌ای از هشدارهای پیشین درباره احتمال یک عملیات گسترده حماس و بی‌اطلاعی مقام‌های ارشد امنیتی از هشدار منتسب به بن زاید سخن می‌گوید، دفتر نتانیاهو اصل تماس و دریافت چنین هشداری را به‌طور کامل انکار کرده است.

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